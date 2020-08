Kelly Vedovelli sublime avec ce décolleté vertigineux, les internautes adorent !

Kelly Vedovelli a posté une nouvelle story sur son compte instagram pour la plus grande réjouissance des internautes. La charmante chroniqueuse de TPMP n’hésite pas à s’afficher dans un décolleté plongeant et à enflammer la toile avec un petit mot provocateur : “Show me love”, qui signifie en anglais : “Montre-moi de l’amour”.

Son compte instagram est en effet suivi par un très grand nombre de followers, 679’000 pour le moment, mais avec le flot de photos similaires qu’elle poste cet été, elle devrait avoir beaucoup d’autres fans très vite! Difficile en tous cas de savoir ce que les internautes ont répondu à cette story car sur ce réseau social, les commentaires des story ne sont visibles que pour celui qui envoie le message et celui qui le reçoit.

Kelly Vedovelli ne peut pas s’empêcher de mettre des photos d’elle en petite tenue dans des poses affriolantes pour mettre son corps en valeur. Et quand ce n’est pas pour se mettre en avant, c’est pour montrer son petit chien Rosie ou ses marques préférées. Elle avait déclaré récemment que le plateau de TPMP lui manquait. A en croire son compte instagram, elle a trouvé de quoi tuer son ennui. Elle met d’ailleurs un point d’honneur à répondre aux premiers fans qui postent des commentaires – de quoi entretenir la flamme entre elle et sa communauté.

Kelly Vedovelli après une douche

La dernière photo d’elle sur son compte instagram, c’était un cliché d’elle, l’épaule nue, tenant dans ses bras sa petite chienne Rosie qu’elle ne quitte presque jamais. Voici ce que la chroniqueuse expliquait : “La meilleure douche c’est celle après une longue journée au Soleil ☀️ pas Vrai ??? ( Et que tu constates enfin si tu as bronzé ou pas 😂💪🏼) Kiss all Babyz ❤️”.

Aussitôt, ses fans s’affolent sur leurs claviers. L’un d’eux n’en revient pas : “Houla en 10 minutes déjà plus de 100 commentaires , zut elle va plus me répondre alors,, la prochaine fois je ferai tout pour être première 😭😭” Parmi d’autres commentaires flatteurs, on pouvait notamment lire : “Bombe 💣 sourcils on fleek même avec l’eau et le soleil 😂” ou encore “Bonsoir toujours aussi sublime 😍toutes les deux vraiment resplendissante excellente soirée profitez bien bisous de Provence 💋🙏”.

Kelly Vedovelli soigne son compte instagram mais elle est présente également sur d’autres réseaux sociaux. C’est sur l’application Slatch notamment qu’elle a récemment remercié sa communauté en faisant un partenariat avec cette appli.