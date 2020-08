Kelly Vedovelli: toujours aussi « hot » est totalement fan de Britney Spears en voila la preuve !

Kelly Vedovelli a récemment partagé une story Instagram qui a interpellé ses fans. Si certains le découvrent, d’autres le savaient déjà : Kelly Vedovelli est totalement fan de Britney Spears. La chroniqueuse des émissions de Cyril Hanouna ne garde pas secrètement pour elle les personnes qui l’inspirent et qu’elle admire. Kelly Vedovelli a grandit dans les années 1990, elle a donc, comme tout le monde, écouté Britney Spears. Mais pour Kelly Vedovelli, la star de la musique représente davantage.

Kelly Vedovelli admire Britney Spears

Kelly Vedovelli est une DJ, mannequin et chroniqueuse. Avec toutes ses casquettes, elle a l’occasion de d’apprendre les ficèles dans le domaine de la musique, de la mode et de la télévision. La jeune femme étend ses domaines de compétences de façon extraordinaire. Grâce à ses connaissances dans ces différents domaines artistiques, Kelly Vedovelli est capable de reconnaître une icône quand elle en voit une. Et il serait logique que Kelly Vedovelli puisse penser cela de Britney Spears. En effet, la chanteuse a une carrière impressionnante. Elle est aussi bien danseuse, que comédienne, que chanteuse ou que businesswoman. Son influence internationale est si grande qu’elle est une référence culturelle à elle toute seule.

Admiratrice ou fan passionnée ?

Kelly Vedovelli ne serait pas la première à rêver de la carrière de Britney Spears. Ou en tout cas à s’inspirer de la chanteuse pour ne pas perdre de vue ses ambitions. Mais il se pourrait aussi que Kelly Vedovelli fasse allusion à Britney Spears pour évoquer les polémiques qui entourent la chanteuse en ce moment. C’est en tout cas ce qu’imaginent certains magazines. Pourtant, Kelly Vedovelli ne laisse jamais planer d’ambiguïtés. Elle est si franche qu’il lui arrive bien plutôt de revenir sur ses propos pour les expliciter, que de se taire. Car la chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste est directe et ne prend pas de pincettes pour exprimer son opinion. C’est en partie ce qui permet à Kelly Vedovelli de se faire autant de fans sur les réseaux sociaux.

En effet, sa façon de parler sans détours plaît beaucoup aux téléspectateurs. Le public de Touche Pas à Mon Poste n’a de cesse de féliciter Kelly Vedovelli pour ses interventions en plateau. Ils retrouvent en elle des opinions qu’ils n’ont pas l’occasion d’exprimer et qu’ils ne retrouvent pas chez beaucoup de personnalités publiques. La bienséance des émissions de télévision en générale bride les chroniqueurs selon eux. Et c’est alors grâce à Cyril Hanouna que les langues se délient et à Kelly Vedovelli que souvent, ils se retrouvent plus aisément dans les débats. En faisant ce constat, il serait difficile de croire que Kelly Vedovelli fasse une allusion à des polémiques.

Des polémiques autour de Britney Spears interrogent

Car c’est un véritable scandale qui entoure Britney Spears mais cela dure depuis plus d’un an. En effet, Kelly Vedovelli ne doit pas ignorer que Britney Spears est mise sous tutelle. Cela signifie que Britney Spears ne peut plus décider par elle-même de ces actes en général. C’est donc son père, James Spears, qui est en charge de décréter ce qui est valable ou non dans la vie de sa fille. La star de la musique est sujette à des troubles bipolaires et pourrait mettre sa vie en danger si son traitement n’est pas respecté. Notant l’arrêt de son traitement, son père l’a fait interner et reporte sa résidence dans un lieu prestigieux, le Toshiba Plaza au T-Mobile Arena. La résidence devait débuter le 13 février 2019 avec un contrat d’une durée de 2 ans et de 507 000 dollars par spectacle.

Au fil des révélations autour de cette affaire, il se constitue un mouvement à l’initiative des fans de la chanteuse. ils s’agit alors du mouvement Free Britney. Certains médias tel que MCE émettent alors l’hypothèse que Kelly Vedovelli puisse rejoindre ce mouvement. Mais il est clair que la chroniqueuse n’a pas été plus clair. Elle s’est contenté de partager une photo de Britney Spears sans indications sinon le profil Instagram où elle a trouvé cette photo. Ce qui nous a permis de la retrouver aisément.

Pourquoi Kelly Vedovelli partage cette photo ?

Cette photo de la chanteuse aura très bien plaire à Kelly Vedovelli, tout simplement. En effet, la chroniqueuse est une fan incrustée de mode. Et de toutes less couleurs, Kelly Vedovelli adore le rose. Il n’y qu’à se rendre sur son compte Instagram pour constater que la jeune femme aime par dessus tout le rose et les paillettes. Et al tenue que porte Britney Spears sur cette photo est tout à fait le style de Kelly Vedovelli. Elle doit avoir eu envie de partager cette image avec ses fans, non seulement pour rendre hommage à cette icône culturelle des États-Unis mais également pour montrer à tous que cette robe lui plaît beaucoup.

C’est en tout cas l’hypothèse que nous ferons étant donné ce que nous savons de Kelly Vedovelli. Sur Instagram, toutes ses photos portent une touche de fantaisie bien caractéristique de ses goûts. Des paysages aux selfies en passant par les photos de vacances, Kelly Vedovelli voit la vie en rose.

La chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste profite de ses vacances mais n’oublie pas ses fans. Elle a déjà hâte de retrouver son public à la rentrée sur les plateaux de Cyril Hanouna. Et en attendant, elle partage toujours avec eux des photos qui l’inspire sur les réseaux sociaux. En effet, n’oublions pas que Kelly Vedovelli est créative et rêveuse. Qui sait ce que les tenues de Britney Spears pourraient inspirer à la jeune femme ? Avec la récente sortie de son agenda, elle pourrait avoir d’autres projets secrets en préparation.