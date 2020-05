Kelly Vedovelli TPMP abandonne tout, suite au gros désaccord avec Cyril Hanouna (vidéo)

Kelly Vedovelli a un tempérament de feu. Même si elle sait rester professionnelle, l’émission du 26 mai ne l’aura pas fait remarquer. En effet, Kelly Vedovelli est si en colère que des mots interdits à l’antenne sortent sans filtres de la bouche de la jeune femme. Cyril Hanouna réagit et lui demande de sortir. Kelly Vedovelli s’exécute mais elle regrette dès le lendemain d’avoir perdu son calme.

Kelly Vedovelli s’emporte en direct sur C que du kif

La chroniqueuse n’a pas su garder son clame sur le plateau. Depuis le 11 mai, les fans de Touche Pas à Mon poste peuvent retrouver C que du kif sur C8. Les chroniqueurs et Cyril Hanouna se retrouvent quotidiennement pour débattre des actualités qui secouent la sphère publique. Pour respecter les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières, ils ne sont pas tous en plateau en même temps. D’une semaine à l’autre, les chroniqueurs changent afin de pouvoir contenter tout le monde. Cyril Hanouna et ses six chroniqueurs sont donc en équipe réduite sur C8 et en direct depuis la levée des mesures de confinement. Et ceux qui pensaient que les débats seraient moins animés étant donné la réduction du nombre des chroniqueurs se sont trompés. L’ambiance en plateau reste bel et bien survoltée.

Les débats de société sont aussi animés en plateau que sur les réseaux sociaux

En effet, même à sept en plateau, l’ambiance reste électrique. Surtout lorsque le sujet des « haters » sur les réseaux sociaux est abordé. Et dernièrement les réseaux sociaux s’enflamment justement à propos des propos de Camélia Jordana sur la police. La chanteuse expliquait ne pas se sentir en sécurité face à des policiers. Au courant de plusieurs débordements, elle ne pouvait que constater que les personnes de couleurs ou d’origines étrangères étaient plus souvent malmenées que les autres.

Ces propos ont été repris dans de nombreuses émissions de télévision et sur la toile. Christophe Castaner lui-même a condamné les propos de la chanteuse. Disant, encore une fois, quelque chose de contradictoire. Le ministre de l’intérieur a dit que la liberté d’expression permettait à tous de s’exprimer mais qu’il ne fallait pas dire ça. Des propos quelques peu incohérents finalement. Mais son intervention a suffit à rendre publique les propos de Camélia Jordana.

Par la suite les réseaux sociaux s’emparent de l’affaire. Chaque internaute y va de son avis et des camps s’opposent. Se sent-on en sécurité ou non avec les force de l’ordre. Ce sont finalement des sentiments personnels qui sont visés et critiqués. Mais les internautes prennent très au sérieux cette affaire. Et lorsque Raymond, l’ami de Kelly Vedovelli prend parti sur Twitter, il est la cible de critiques par milliers. Voulant condamner les propos de la chanteuse, il n’était pas préparé à l’avalanche de réponses et aux arguments qu’il devait présenté. Pour Kelly Vedovelli, quelque soit son avis dans le débat, c’est une forme de cyber-harcèlement. Alors au lieu de rester cantonnée au sujet des « haters » sur la toile, Kelly Vedovelli part dans une croisade personnelle contre les agressions en tout genre.

Kelly Vedovelli perd patience et ses mots dépassent sa pensée

Le débat fait rage sur le plateau de C que du kif. Jean-Michel Maire et Kelly Vedovelli parlent l’un sur l’autre et le ton monte. Cyril Hanouna sent bien que cela va mal se finir. Avant que les choses ne s’enveniment de trop, il tente de calmer le jeu. Cyril Hanouna demande donc plusieurs fois à Kelly Vedovelli et aux autres chroniqueurs de se laisser parler. Mais ils semblent de pas entendre les remarques de l’animateur. Le débat continue de plus belle et Kelly Vedovelli finit par imploser. Pour illustrer ses arguments, elle donne des exemples des messages qu’elle reçoit continuellement sur les réseaux sociaux. Ce faisant, elle utilise en plateau et en direct des mots interdits à l’antenne. Cyril Hanouna la recadre immédiatement.

Cyril Hanouna demande à Kelly Vedovelli de sortir

Toujours avec un peu d’humour pour essayer de détendre tout le monde, il lance à Kelly Vedovelli que C8 n’est pas NRJ12 et qu’ils ne peuvent pas dire ces choses là. Il ajoute ensuite que Kelly Vedovelli devrait sortir pour avoir utilisé de tels propos. Sans attendre, Kelly Vedovelli quitte le plateau avant la fin de l’émission. Elle prend ses affaires et tourne les talons en pleine direct, à Cyril Hanouna et à toute l’équipe. Emportée par la colère Kelly Vedovelli admet ne pas avoir saisi que la demande de Cyril Hanouna était pour rire. Le lendemain, elle s’exprime sur Twitter pour s’excuser de son comportement. En plein direct, elle a eu une attitude vraiment limite. D’abord à cause de ses propos à l’antenne mais aussi car perdre ainsi son clame montre un manque de professionnalisme. Kelly Vedovelli semble tenir ce sujet trop à cœur pour pouvoir débattre dessus calmement.

Les gros mots étaient de la citation* pardonnez moi quand même 😝

Je ne réponds pas aux haters c’était pour le «fun» hier , lui rendre l’appareil.

SURTOUT POUR MONTRER AUX JEUNES VICTIME DE HARCÈLEMENT QU’il faut vrmt passer outre .

La vie est belle neperdons pas notre temps ❤️ — Kelly Vedovelli (@kelly_vedovelli) May 26, 2020

Kelly Vedovelli réussit à rebondir malgré la polémique autour de sa sortie. Certains des téléspectateurs ont même salué sa réaction. Des internautes, fans de la chroniqueuse, soutiennent à fond tous les choix de Kelly Vedovelli. Elle peut se réjouir que sa sortie de plateau n’ait pas plus de répercutions. Pourvu que de tels débats n’aient pas encore une fois raison du calme de la chroniqueuse. Mais pas de doutes, Kelly Vedovelli a compris qu’il fallait savoir prendre du recul. Elle n’a plus qu’à mettre cette leçon en pratique et ses fans seront là pour l’y encourager.