Kelly Vedovelli TPMP affiche Bernard Montiel en plein direct, il est rouge de honte

Les téléspectateurs de TPMP connaissent bien les deux chroniqueurs Kelly Vedovelli et Bernard Montiel. Ces derniers se font souvent remarqués pour leurs disputes enfantines. Et ce mercredi 16 septembre 2020, Kelly Vedovelli a fait un sacré coup bas à son acolyte. Il n’est pas prêt d’oublier !

La starlette Kelly Vedovelli adore taquiner Bernard Montiel. Entre eux, c’est toujours le jeu du chat et de la souris. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la jeune blonde n’a pas froid aux yeux. Elle est toujours prête pour mettre mal à l’aise son co-équipier. Mais le coup bas qu’elle lui a fait hier mercredi 16 septembre est particulièrement cruel. Le chroniqueur Bernard Montiel aura du mal à se remettre de cette dernière expérience.

Une véritable « vacherie » qu’elle partage en story sur Instagram

En direct sur le plateau de Touche pas à mon poste, Kelly Vedovelli retrouve son équipe dans une ambiance bonne enfant de rentrée scolaire. Très fière d’annoncer son retour à l’antenne auprès de sa communauté de fans, elle a partagé sur son compte Instagram une véritable « vacherie » qu’elle a fait à l’ancien présentateur de Surprise sur prise.

Kelly Vedovelli saute sur l’occasion pour l’enfoncer encore plus

Qui aime bien châtie bien : ce célèbre adage résume parfaitement bien leur relation. Sous les projecteurs, en plein direct, Bernard Montiel a dû faire face à un problème très gênant. Et devinez ce qu’a fait Kelly Vedovelli ? Elle a bien sûr sauté sur l’occasion pour l’enfoncer encore plus. Personne n’aurait aimé se retrouver à la place de l’ex-animateur d’Une famille en or. Tout a commencé avec une prise de parole inattendue de Bernard Montiel.

Il coupe Cyril Hanouna : “J’ai… J’ai un petit problème…

Il coupe Cyril Hanouna : “J’ai… J’ai un petit problème… Je suis obligé de vous le montrer, parce qu’ils se moquent de moi !“, a-t-il d’abord lancé en pointant du doigt le public assis derrière lui. Le chroniqueur de 63 ans s’est ensuite levé. Il a montré le trou béant qu’il avait dans son pantalon, au niveau de son postérieur. Personne ne sait comment il a réussi à craquer autant son vêtement.

Les téléspectateurs comme tous les chroniqueurs sur le plateau ont bien sûr été choqués. Sauf Kelly Vedovelli qui a bien ri. L’instagrameuse qui raffole des likes sur son compte a partagé une photo de Bernard Montiel en story, ou plutôt de ce qu’il restait de son pantalon ! Elle se moque de lui en le surnommant « Bénanar ». Et Bernard Montiel, en plus d’être humilié à la télévision, a dû affronter de nombreuses moqueries sur Instagram. Mais ce n’est sûrement que partie remise.