Kelly Vedovelli TPMP choque la toile, elle montre ses dessous devant Cyril Hanouna

Kelly Vedovelli: Depuis le 11 mai, la France entame son déconfinement progressif. Dans cette dynamique, les émissions de télévisions reprennent du service. Mais les tournages doivent s’adapter pour le reprise, car la crise sanitaire n’est pas encore de l’histoire ancienne. C’est le cas de Touche Pas à Mon Poste qui s’était transformé en Ce soir chez Baba pendant le confinement. L’émission phare de C8 reprend sous une nouvelle forme et avec le nom de C que du kif. Cyril Hanouna reprend du service en direct, accompagné des ses chroniqueurs fétiches. Parmi eux, c’est Kelly Vedovelli qui attire l’attention d’internet. La jeune femme montre malgré elle ses dessous en plein direct !

Kelly Vedovelli montre tout ! Sa robe courte n’allait pas avec la démonstration sportive qu’elle entreprend en plateau

La nouvelle émission C que du kif semble reconquérir le cœur des fans de Touche Pas à Mon Poste. Kelly Vedovelli se donne à fond pour faire de l’émission de Cyril Hanouna un succès. Le confinement commençait à peser sur le jeune femme et reprendre du service est le bienvenu. Les chroniqueurs vont être présents une semaine sur deux car ils ne sont que six en plateau pour accompagner l’animateur. Respect des gestes barrières oblige, c’est avec de petits moyens que C8 redémarre son activité. Sans public, ou presque d’ailleurs puisque C que du kif a trouvé génial de laisser juste une personne prendre place dans le public. C’est Kevin qui a cette chance. Et qui a donc pu assister à la scène où Kelly Vedovelli dévoile un peu trop de son anatomie.

En effet, lors d’un jeu pendant l’émission, Kelly Vedovelli s’engage dans une performance physique dans une tenue peu recommandée. Vêtue d’une robe plutôt courte, Kelly Vedovelli entreprend de faire une démonstration sportif à ses collègues. Car elle répond mal à une question et doit trouver un moyen d’éviter la conséquence des mauvaises réponses. Chaque chroniqueur qui répond mal se voit contraint d’ingurgiter des boissons et autres aliments peu appétissants. Kelly Vedovelli choisit alors de se donner en spectacle d’une autre manière pour ne pas avoir à goûter les aliments et boissons qui ne lui font pas du tout envie.

Les aléas du direct permettent à tous de voir les dessous de Kelly Vedovelli

Kelly Vedovelli s’exécute alors dans un cours de sport à destination de ses collègues en plateau. Une fois faite, elle se relève et monte ses bras vers le ciel. Une action qu’elle aurait du éviter. Car sa robe courte s’est alors retrouvée juste en dessous de son nombril. Lissant apparaître ses dessous aux yeux de tous. Cyril Hanouna est choqué et Kevin, le public d’un seul homme, est mort de rire. En voilà un qui ne se sera pas déplacé pour rien.

🚨#Casting🚨

Tu souhaites assister à l’émission #CQueDuKif 😄

Inscription ➡️ https://t.co/uFryhvxKLJ

Tu auras peut-être la chance d’être sélectionné pour venir passer un pur moment de kif 😂 (avec respect des règles d’hygiène et de sécurité)

⚠️FORMULAIRE CASTING OFFICIEL⚠️ pic.twitter.com/lqz1NnxPXW — TPMP (@TPMP) May 12, 2020

C que du kif promet encore de belles surprises. Le concept de Touche Pas à Mon poste fonctionne mieux depuis le déconfinement. En effet, pendant le confinement les émissions de Cyril Hanouna avait perdu en audience. Mais avec des chroniqueurs tels que Kelly Vedovelli à ses côtés, les audiences reprennent à la hausse.

Mais quelle émission de ouf auj!Merci pour tous vos messages incroyables ! On fait le Max avec des très petits moyens mais avec tout notre cœur! Et c est le bonheur absolu! @CQueDukif porte vraiment bien son nom! Et merci @C8TV qui nous felicite ts les jours pour les audiences❤️ — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) May 14, 2020

Le retour de Kelly Vedovelli aux côtés de Cyril Hanouna fait un carton d’audience

Kelly Vedovelli attendait avec impatience de reprendre du service. Elle n’oubliera pas de si tôt cette émission où elle montre malgré elle un peu trop de ce qui devait rester sous sa robe. Mais rien n’effraie la belle blonde de C8. Elle revendique chacune de ses « erreurs » comme des expériences. Son franc parlé et son caractère entier font d’elle une personne très apprécié du public. Kelly Vedovelli ne se laisse pas atteindre par les remarques négatives à son égard. C’est d’ailleurs une des rares personnalités publiques qui conservent les commentaires négatifs des internautes sur les réseaux sociaux. Pour elle, tout le monde a le droit de s’exprimer.

On a kiffé keke !! ❤️❤️❤️ https://t.co/KWOBmkpmXx — Kelly Vedovelli (@kelly_vedovelli) May 13, 2020

Même si elle tente toujours d’apaiser les esprits, elle ne se retient pas de dire ce qu’elle pense quitte à créer des débats. Son avis bien tranché plaît à ses fans. Cette semaine, ils étaient tous ravis de la retrouver en plateau. Et ils sont nombreux à déjà se languir son retour. Car Kelly Vedovelli ne sera présente qu’une semaine sur deux sur le plateau de C que du kif. Les normes sanitaires imposent une certaine distance entre chacune des personnes présentes. Alors C8 a décidé de ne garder que sic chroniqueurs à la fois pour accompagner Cyril Hanouna pendant les shows.

On est rassuré la Bella ❤️ , bon weekend à toi et vivement ton retour la semaine prochaine 🙏. Il nous manque notre petite touche de douceur et d’humour Sans toi dans l’émission . On t’aime Kelly 💟💟💟 — Halle Dylan #WalkingDead ❤️ (@HalleDylan3) May 14, 2020

Présente une semaine sur deux, ses fans se languissent déjà de son retour

Kelly Vedovelli reviendra donc dès le 18 mai sur C8. En attendant, nous pouvons toujours la retrouver sur les réseaux sociaux. Kelly Vedovelli reste très active sur Instagram et encore plus sur Twitter. Elle n’hésite pas à répondre à ses fans, quelques soient leurs opinions. Elle est d’autant plus appréciée qu’elle ne se vexe pas à la moindre critique. La chroniqueuse a donc encore plein de bons moments à nous faire partager. En plateau, à la télévision ou sur les réseaux sociaux, Kelly Vedovelli devient de plus en plus incontournable !