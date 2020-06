Kelly Vedovelli « TPMP » dévoile des choses totalements Incroyables, certains sont choqués

Kelly Vedovelli fait partie de la joyeuse bande de chroniqueurs de Cyril Hanouna. D’abord dans Touche pas à Mon Poste et aujourd’hui dans C que du kif, Kelly Vedovelli s’implique pour faire des émissions de C8 des moments mémorables. Même si elle fait le buzz sur internet grâce à ses interventions en plateau, la belle Kelly Vedovelli fait aujourd’hui les gros titres avec son compte Instagram. Et plus précisément avec la nouvelle qu’elle annonce à ses fans via ce réseau social.

Une surprise de taille pour les fans de Kelly Vedovelli

Kelly Vedovelli n’est pas de celles qui se reposent sur leurs lauriers. Elle est satisfaite de sa position de chroniqueuse sur le plateau de C8 mais elle a aussi d’autres projets. Car, Kelly Vedovelli peut se servir des réseaux sociaux pour en faire la promotion. Avec sa communauté de fans fidèles, chacune de ses ambitions peut prendre rapidement de l’ampleur. Kelly Vedovelli compte pas moins de 682 000 abonnés sur son compte Instagram. Et c’est une surprise de taille qui attend ses fans. En effet, Kelly Vedovelli propose un tout nouvel agenda original.

Les fans pourront l’utiliser à la fois comme un agenda et à la fois comme un journal. Ils auront droit à des citations de Kelly Vedovelli au fil des pages. Et surtout des photos exclusives ! L’agenda de Kelly Vedovelli sera disponible le 11 juin et risque de faire un carton. De nombreux fans ont déjà passé commande en avance pour réserver ce produit.

Un agenda aux couleurs de la chroniqueuse arrive en magasin et sur internet

Kelly Vedovelli partage cette grande nouvelle avec ses fans. Sur Instagram, elle publie une vidéo qui la montre en shooting photo sous divers angles et dans différentes tenues. La vidéo est colorée, rythmée et la musique est entêtante. En description de cette courte vidéo Kelly Vedovelli entre dans les détails de ce projet qui voit enfin le jour. La chroniqueuse de C que du kif explique que cela fait environ six mois qu’elle travaille à ce projet en secret. Son quotidien a été bercé pendant de long mois par la création de cet agenda. Kelly Vedovelli est remplie de fierté de pouvoir enfin présenter le projet terminé. De plus, c’est un agenda pas comme les autres. Il est unique puisqu’il lui ressemble complètement. Et elle ne cache pas longtemps avoir glissé des surprises à l’intérieur en plus des photos exclusives et des petits mots doux écrits de sa main.

Kelly Vedovelli voit sa carrière évoluer. Depuis qu’elle jouait les DJ sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, voilà qu’elle est une chroniqueuse de la même émission. Puis elle s’est faite connaître du public pour sa participation à un des clips musicaux de Maître Gims. Avec cet agenda qui arrive, elle montre qu’elle a d’autres talents insoupçonnés. Kelly Vedovelli est pleine de surprises mais les fans savent que les chroniqueurs de Cyril Hanouna ont souvent plusieurs talents cachés.

Le suspense était insoutenable mais la surprise valait le coup

Le 25 mai dernier, Kelly Vedovelli lançait déjà le compte à rebours avant d’annoncer la sortie de son agenda à ses fans. Maintenant que c’est chose faite, elle constate que les pré-commandes sont déjà au rendez-vous. En effet, les fans de Kelly Vedovelli n’attendent pas la sortie de l’agenda pour être certain de se le procurer. Se faisant, les commandes des fans permettent à Kelly Vedovelli de faire de la publicité sur son compte Twitter mais aussi de remercier les personnes qui choisissent son agenda plutôt qu’un autre.

😍 j’espère ne pas la décevoir c’est fait avec le coeur ❤️ https://t.co/JNCKKPjmZM — Kelly Vedovelli (@kelly_vedovelli) June 1, 2020

Kelly Vedovelli remercie ses fans de leur confiance. Elle espère qu’ils seront satisfaits par son travail. Qui sait les surprises que nous réserve encore la chroniqueuse ? Car lorsqu’elle parlait de sa surprise, impossible de savoir qu’il pouvait s’agir d’un agenda scolaire. Et puis Kelly Vedovelli a fait fort car ce ne sont pas que les élèves qui pourront trouver utile de s’offrir son agenda. En effet, tous les fans de Kelly Vedovelli pourront y trouver leur compte. Puisqu’elle indique qu’il est également possible de s’en servir comme d’un journal secret ou un carnet de bord. Les dates de chaque jours permettent de vous situer directement. Et surtout, les fans pourront l’admirer autrement que via les écrans. C’est un succès garanti qui s’annonce pour Kelly Vedovelli.

Kelly Vedovelli n’oublie pas, malgré le succès de son annonce pour son agenda, de penser à dire à ses fans de rester prudents. En effet, avec la fin du confinement, nous sommes davantage exposés au virus et devons toujours rester vigilants.