Kelly Vedovelli (TPMP) dévoile son plus gros défaut, qu’elle admet elle-même

Kelly Vedovelli est une des chroniqueuses phares de Touche Pas à Mon Poste. Ses fans l’apprécient pour sa sincérité et son franc parlé. Et Kelly Vedovelli applique aussi sur elle ce qu’elle se permet d’appliquer aux autres. Ainsi, sans détours, elle n’a pas peur et assume son plus gros défaut devant ses fans. Sur Instagram, ils sont près de 630 000 à la suivre. Mais cela n’effraie pas la belle qui sait se targuer d’humour et faire preuve d’autodérision lorsqu’il le faut. Découvrez alors quel est le plus gros défaut de Kelly Vedovelli selon elle.

Kelly Vedovelli sait rester proches de ses fans en se confiant à eux

Kelly Vedovelli est très active sur les réseaux sociaux. Elle partage quotidiennement avec ses fans sont Twitter et sur Instagram. Ainsi, elle sait rester proche d’eux et ce n’est pas qu’une question de fidélisation du public. C’est alors le 30 août dernier que la belle blonde décide de discuter à cœur ouvert avec ses abonnés. Sur Instagram elle se prête au jeu des questions-réponses et n’imagine pas une seule seconde faire preuve de langue de bois. En effet, Kelly Vedovelli tient cette réputation auprès de ses fans de dire ce qu’elle pense quitte à être parfois rentre dedans. Et ils apprécient énormément son caractère entier.

Les questions défilent et Kelly Vedovelli reste toujours sincère. Arrive alors la question qui nous intéresse, celle qui demande à Kelly Vedovelli quels sont les extrêmes de sa personnalités. Son abonné veut savoir le plus gros défaut et la plus belle qualité de la jeune femme. Et évidemment, tout le monde souhaite connaître la réponse de la chroniqueuse.

Pour répondre le plus honnêtement possible, Kelly Vedovelli montre ne pas manquer d’humour. En effet, qui pourrait s’amuser à faire savoir son plus gros défaut à ses fans sans risquer de les perdre ? Mais la belle blonde n’a pas peur et sait que ses abonnés veulent tout savoir. Elle va donc rire de cette question et répondre le plus franchement possible. En effet, Kelly Vedovelli a la chance de pouvoir mettre ses défauts en avant sans imaginer faire fuir sa communauté d’abonnés.

Des partages qui permettent de mieux la connaître et de l’apprécier davantage

La chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste a habitué ses fans à ne pas passer par quatre chemins. Mais vous allez voir que la belle va préférer se préserver. En effet, ce ne sera pas un vrai défaut que va donner Kelly Vedovelli en réponse à ses abonnés. Elle va s’amuser de la question et savamment l’éviter en répondant qu’elle a toujours raison et que cela la fatigue énormément. Comme défaut, vous admettrez qu’il y a pire. mais peut-être que Kelly Vedovelli nous indique la voie ? Serait-elle alors orgueilleuse ? Trop fière ? Imbue de sa personne ? les fans se poseront la question à la suite de sa réponse. Mais plutôt que de chercher des interprétations farfelues, se contenter de sa réponse reste la meilleure option.

Voir cette publication sur Instagram 😂💪🏼 ( everyone is beautiful in their own way ) Une publication partagée par Kelly 💍 (@kellyvedovelli) le 7 Août 2020 à 5 :30 PDT

Kelly Vedovelli ne s’assume finalement pas de risquer de faire fuir ses fans à l’annonce de son plus gros défaut. Elle préfère les faire rire avec des réponses amusantes. Ainsi, pour s plus grande qualité elle va déclare être capable de manger des tomates et de la mozzarella tous les jours. Une qualité inattendue également, tout autant que son défaut. La chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste s’amuse finalement beaucoup plus que nous l’aurions pensé avec ses fans. Mais la franchise de la belle marche aussi de cette manière. Elle ne va pas s’encombrer de risquer se mettre dans des situations embarrassantes sur ses propres réseaux sociaux. En effet, sur ses pages Twitter ou Instragram, c’est elle la star et elle adore ça.

Kelly Vedovelli ne manque pas d’humour, ni d’élégance

Les fans de Kelly Vedovelli adore sa personnalité mais aime également beaucoup la contempler. Ainsi, Instagram est une véritable galerie d’images à l’effigie de la star et de ses passions. Ses abonnés font de ses publications des événements à tous les coups. Car ils sont forcés d’admettre qu’il faudrait vraiment le vouloir pour trouver des défauts physiques à Kelly Vedovelli. En effet, sa dernière publication Instagram date de la semaine dernière. Elle partageait un cliché d’elle en une pièce, assise sur le bord d’un bateau. Ce sont alors près de 85 000 mentions “j’aime” qui fleurissent depuis la date de publication.

Les fans de Kelly Vedovelli adorent pouvoir admirer la star. En vacances ou dans son quotidien, il est intéressant pour eux de savoir de quoi sont faites ses journées. Alors, quand Kelly Vedovelli prend le temps de partager des instants de sa vie avec ses fans…

Voir cette publication sur Instagram 💦⛵️ Une publication partagée par Kelly 💍 (@kellyvedovelli) le 25 Août 2020 à 3 :52 PDT

La rentrée commence bien

Les vacances en Corse sont terminées pour la belle. Il est temps de reprendre la route des plateaux de tournage. En effet, cette dernière photo était prise à Calvi, sur l’Ile de Beauté. Mais l’heure de la rentrée a sonnée. Et ses fans étaient impatients de la retrouver.

En effet, Kelly Vedovelli retrouve le petit écran et les rangs des chroniques de Cyril Hanouna. Le nouveau plateau de Touche Pas à Mon Poste est adapté aux normes sanitaires. Mieux encore, la rentrée ce sont trois heures de direct pour le roi de C8. Une performance rare à la télévision.

Kelly Vedovelli reprend ses marques et ne manque pas de continuer à alimenter ses réseaux sociaux. Pour le plus grand bonheur de ses fans, ils peuvent retrouver son radieux sourire et son franc parlé légendaire. Ainsi que celui de Cyril Hanouna, qui n’a pas finit de faire le buzz à la télévision.