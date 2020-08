Kelly Vedovelli (TPMP), est très gourmande, mais de quoi? Elle nous dévoile tout !

Kelly Vedovelli, chroniqueuse de TPMP aux côtés de Cyril Hanouna, a posté une photo d’elle en vacances, en pleine dégustation de gaufre !

Kelly Vedovelli semble être en vacances au bord de la mer, et sur un de ses posts Insta on peut l’observer avec une très grosse gaufre napée de Nutella. Elle est habillée n’un maillot et d’un crop noir, munie de ses lunettes de soleil de pin up et affiche un superbe sourire !

Mais dans les commentaires, elle annonce ne pas être celle qui aura dégusté la fameuse gaufre : « En vrai c’est pas moi qui l’ai mangé (juste pour goûter) « Newbodylife so on diet » peut-on lire en commentaire de la photo postée.

La belle blonde semble profiter à fond de ses vacances. Arrivée sur C8 en 2017 en tant que Djette dans Touche pas à mon poste, elle a évolué et est aujourd’hui @

chroniqueuse dans l’émission de Cyril Hanouna, et elle est parvenue à sortir du lot, car Elle ne manque évidemment pas d’audace.

Voir cette publication sur Instagram Vous aimez les phrases philosophiques sous les photos ? Une publication partagée par Kelly 💍 (@kellyvedovelli) le 7 Août 2020 à 9 :41 PDT

En attendant, elle profite des vacances et fait rêver ses abonnés sur Instagram avec ses photos très belles. Elle est partie en Sicile durant plusieurs jours, la magnifique ile d’Italie; et réalise un petit tour de France. La star ne veut pas rentrer à Paris, elle recherche le calme, nature et sérénité à la campagne et à la mer.

En vacances, elle a Kelly a aussi posé dans une petite robe blanche à fleurs.

Sur la photo, la chroniqueuse laisse tomber une bretelle et dévoile un joli décolleté.

Elle a même pris quelques couleurs durant ces vacances et on peut voir les marques de son bronzage. Elle semble très heureuse et a envouté ses fans avec sa nouvelle photo.

« Trop belle j’adore ! » peut-on lire en commentaire « Ta robe et ton bronzage te vont à ravir Kelly » a mentionné un autre abonné.

La jeune femme a aussi récemment perdu pas mal de poids, ses fans ont pu le remarquer. Elle surveille de très près tout ce qu’elle mange, comme on peut le remarquer sur la photo de la gauffre. Ces efforts semblent payer. En effet, elle est très confiante sur ses photos et elle est contente d’avoir pu perdre quelques kilos.

Mais ce n’est pas la première fois que Kelly Vedovelli se met en valeur sur Instagram avec de la nourriture.

En septembre 2019, avait dévoilé un cliché d’elle lors d’un week-end, où elle apparaissait très belle.

La chroniqueuse avait besoin de se détendre après une semaine très mouvementée dans TPMP. Ainsi, elle s’était affichée sur une terrasse avec un verre de coca à la main et des sushis, u, déjeuner plutôt léger, dans un restaurant de Marrakech, où elle était allée se reposer.

Kelly Vedovelli: Elle apparaissant très belle dans un chemisier rose à fleurs dont ses fans peuvent s’inspirer. On pouvait lire sous la photo en commentaire : « Le rose et les fleurs toute ma vie 💕

(Et un week end de rêve ) », tout en proposant un code de réduction pour ses fans.