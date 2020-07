Kelly Vedovelli TPMP: irrésistibles photos, elle fait des choix forts et dévoile tout

Kelly Vedovelli s’affiche encore une fois comme une jeune femme irrésistible sur Instagram. Ses fans sont sous le charme de ses poses, de sa beauté mais aussi de ses tenues et se languissent de la retrouver en plateau. Car c’est les vacances pour Kelly Vedovelli qui a bien décidé d’en profiter. Mais contrairement à son collègue Matthieu Delormeau, elle reviendra à la rentrée auprès de Cyril Hanouna et de la bande des chroniqueurs de C8. Ce qui lui permet de dire à ses abonnés qu’ils lui manque déjà. Cependant, Kelly Vedovelli fait un choix fort pour ses vacances, un choix qui va changer la vie de ses abonnés.

Kelly Vedovelli décide de profiter de ses vacances et se limite à l’essentiel sur les réseaux sociaux

Kelly Vedovelli affiche 679 000 abonnés sur son compte Instagram. Et la chroniqueuse des émissions de Cyril Hanouna est également très présente sur Twitter. Les réseaux sociaux n’ont pas de secrets pour elle. Nous irons même jusqu’à dire qu’entretenir son image et sa relation avec ses fans fait partie de son travail. En effet, pour une célébrité de son envergure, il est essentiel de prendre le temps de tisser des liens avec ses fans sur les réseaux sociaux. Cependant, il faut bien que la jeune femme puisse prendre des vacances à un moment donné. Présente toujours sur les réseaux sociaux, Kelly a trouvé une astuce pour avoir plus de tranquillité pour le temps de sono séjour à l’étranger.

En effet, dans la dernière photo de Kelly Vedovelli, ses fans découvrent qu’elle profite de la mer en Sicile. Mais pour leur plus grande surprise, la jeune femme a fait le choix de désactiver les commentaires. C’est donc le choix que fait Kelly Vedovelli pour se déconnecter tout en restant présente. Et ce n’est pas une si mauvaise idée car elle n’aura que le positif. Aucun commentaire désobligeant ne viendra gâcher ses journées de vacances. Mais à la fois, elle reste présente pour ses abonnés et leur donne des nouvelles d’elle.

Voir cette publication sur Instagram Petit 🐰 à la 🌊 Une publication partagée par Kelly 💍 (@kellyvedovelli) le 30 Juin 2020 à 10 :37 PDT

Son charme séduit ses fans mais ils ne peuvent pas le lui dire en commentaire

Kelly Vedovelli écrit dans la description de sa photo qu’elle est un petit lapin à la mer. En effet, elle prend la pose sur un bateau qui prend le large. Ses vêtements sont idéals pour la plage ou des balades en mer. Et ils sont bien plus sophistiqués qu’un maillot de bain seul. Car c’est une robe de plage, banche et tissée aux mailles larges qui vient sublimer son corps. Déjà le tient bien hâlé par le soleil, Kelly Vedovelli met en valeur son bronzage en optant pour du blanc. Et pour la photo, et regarder ses fans dans les yeux, la jeune femme opte pour un bob charmant aux motifs fleuris.

C’est un sans fautes pour cette photo de Kelly Vedovelli en vacances. Mais peut-être aura-t-elle eu peur des commentaires sur son apparence pour aller jusqu’à les désactiver ? Ou bien est-ce vraiment simplement pour avoir la sensation d’être en vacances ? Car l’un des points essentiels des vacances est de ne pas vouloir regarder constamment son téléphone.

Déconnexion partielle pour vraiment se détendre : le choix de Kelly Vedovelli en vacances

En effet, les téléphones portables ne sont pas que des outils dont nous nous servons au quotidien, ce sont devenus des outils de travail indispensable. Alors, réussir à s’en détacher pendant les vacances ne pourra que soulager l’esprit de Kelly Vedovelli. Car à quoi bon être en vacances si c’est pour penser boulot ?

Le problème c’est que le métier de Kelly Vedovelli implique ce rapport étroit avec ses fans. Elle pense donc tout de même à eux tout le temps, en vacances ou non ! Mais tout le monde devra attendre la rentrée pour se retrouver en plateau. Et si la pandémie continue de ralentir sur le territoire, nous pourrons retrouver tous les chroniqueurs de C8 dès septembre. Enfin presque tous, car Matthieu Delormeau a récemment annoncé son départ à Cyril Hanouna. Le jeune homme souhaite pouvoir se lancer dans de nouvelles aventures. Il désire apprendre et découvrir d’autres horizons. Une aspiration que Cyril Hanouna comprend complètement même si Matthieu Delormeau va terriblement manquer aux fans.

La rentrée promet des surprises

Espérons que tout le monde se repose convenablement cet été pour revenir en pleine forme à la rentrée de septembre. Et nous pouvons également espérer avoir de bonnes nouvelles concernant la pandémie. En effet, la pandémie fait rage depuis le début du mois de mars et les premiers cas du virus se sont déclarés autour du mois de décembre de l’année dernière. Cela fait alors déjà six mois que la planète est en prise avec ce virus ravageur. Nous avons alors peut-être le droit d’espérer de bonnes nouvelles. Mais il ne faudra pas prendre de risques avant les annonces officielles. En effet, les risques sont toujours présents tant qu’aucun remède n’existe. Seuls les gestes barrières permettent alors de tenter d’avoir un contrôle sur la propagation de l’épidémie.

Voir cette publication sur Instagram 😷 Une publication partagée par Kelly 💍 (@kellyvedovelli) le 29 Févr. 2020 à 1 :12 PST

Des gestes barrières que Kelly Vedovelli respecte à la lettre. Elle encourage même ses fans à faire de même à travers les réseaux sociaux. Pour elle, la maladie n’est pas une blague et il faut prendre l’épidémie mondiale très au sérieux. Elle nous montre même que porter un masque peut devenir un accessoire de mode. Car il n’y a qu’à voir comment le noir de son masque fait ressortir ses beaux yeux bleus dans la photo ci-dessus. Quoi qu’il advienne, Kelly Vedovelli reste superbe sur ses photos. Dans toutes les circonstances, elle sait s’adapter et rebondir. Et pour garder du ressort, c’est un repos bien mérité dont elle va profiter au large de la Sicile sur son bateau.