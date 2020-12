Kelly Vedovelli “TPMP” met le feu sur le plateau comme jamais !

En Story de son compte Instagram, Kelly Vedovelli a partagé plusieurs vidéos des coulisse de “Touche Pas à Mon Poste“. On peut notamment voir le plateau transformé en boîte de nuit. Ne vous inquiétez pas, LD People va tout vous dire.

Kelly Vedovelli s’éclate sur le plateau de TPMP

Et il faut le dire, Kelly Vedovelli profite à fond de sa mise en avant dans l’émission de Cyril Hanouna. En effet, on peut la voir tous les jours entrain de s’éclater sur le plateau. Elément fort du côté des chroniqueurs, la jeune femme fait partie de ceux qu’on voit le plus depuis le début de la saison de “Touche pas à mon Poste“. Elle n’hésite pas à partager son opinion autour de la table et n’hésite pas non plus à pousser des coups de gueule quand c’est nécessaire. Les fans de l’émission sont d’ailleurs très souvent de son avis lorsqu’on lit les commentaires sur les réseaux sociaux.

Ce lundi 30 novembre, Kelly Vedovelli a partage plusieurs vidéos en Story de son compte Instagram. Sur celles-ci, on peut la voir entrain de danser sur le plateau de “Touche pas à mon Poste“. Alors que les boîtes de nuit ne peuvent pas rouvrir de sitôt, TPMP s’est transformé en une grosse boîte de nuit. Et elle n’était pas la seule à s’ambiancer ce jour-là. En effet, on peut également voir Cyril Hanouna, qui était comme à son habitude, déchaîné sur le dancefloor. Au moins, les deux ont apporté beaucoup de bonne humeur en ce moment difficile.

Kelly Vedovelli harcelée par un photographe lorsqu’elle était plus jeune

Sur le plateau de “Touche pas à mon Poste”, Cyril Hanouna est plusieurs fois revenu sur les harcèlement que peut subir certains de ses chroniqueurs. Cette fois-ci, c’est Kelly Vedovelli qui a pris la parole et qui a indiqué qu’elle avait eu une histoire d’harcèlement avec un photographe :“Lorsque j’étais plus jeune, j’étais l’assistante d’un photographe, la personne avait connecté mon icloud sur son ordinateur. Tous les soirs il lisait tous mes messages que j’envoyais à mes copines et le lendemain, il faisait comme si de rien n’était. A longueur de journée, il me montrait des photos de ses ex ‘regarde tu lui ressemble’. Ça a duré 6 mois et un jour, j’ai pété les plombs”.

La jeune femme poursuit son récit glaçant et indique que le jeune homme était très lourd et qu’il se mêlait de sa vie : “Il était lourd. Le soir, il lisait mes messages, en plus, je disais des horreurs sur lui à mes copines et le lendemain, pour qu’il puisse me dire bonjour comme si de rien n’était, c’est qu’il y avait un problème (…) Le soir il me retenait, normalement je terminais à 19h il me disait ‘non mais il y a encore quelque chose à faire, ça durait jusqu’à 23h quoi”. A la rédaction on espère que personne ne vivra l’enfer que Kelly Vedovelli a pu vivre.