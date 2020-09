Kelly Vedovelli TPMP poste des photos dans sa baignoire, elle affole totalement le toile !

Kelly Vedovelli en a fait du chemin depuis son apparition dans le clip Bella de maître Gims ! Kelly Vedovelli était une parfaite inconnue, figurante dans un clip et là elle se retrouve chargée de lancer la musique, derrière Cyril Hanouna .

En réalité, Kelly Vedovelli n’est pas plus Dj que David Guetta n’est mécanicien ! C’est que la belle blonde aux rondeurs très éloignées des stéréotypes que l’on peut voir sur les podiums s’est affirmée au fil du temps. Donnant des arguments convaincants, elle s’est vue s’offrir la plus incroyable des promotions.

En effet, Cyril Hanouna lui a proposé de faire un essai autour de la table de chroniqueurs et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a rien à envier à ses comparses. Ses interventions sont souvent saluées par l’animateur et elle a un véritable échange avec les journalistes qui sont présents autour de la table.

Elle a également tenu récemment et malgré le confinement à être présente par téléconférence pour fêter les 10 ans de TPMP et en a aussi profité pour remercier l’animateur de lui avoir donné l’opportunité de vivre un rêve. Elle y a trouvé des « tontons de substitutions » ainsi qu’une deuxième famille.

Cyril Hanouna a demandé à chacun des chroniqueurs de raconter la façon dont il a été recruté. Quand arrive le tour de Kelly Vedovelli, ce n’en était pas moins inhabituel. Elle dévoile qu’elle a galéré pendant des années malgré le fait qu’elle avait un certain bagage artistique. Elle a fait de la danse, du chant et de la musique dans le seul but de pouvoir s’exprimer.

Elle affirme qu’elle était en voiture avec un ami et là elle reçoit un texto de Cyril Hanouna l’invitant à prendre rendez-vous pour se rencontrer. Elle pense d’abord à une blague de mauvais goût puis elle en parle à la compagne de Benjamin Castaldi dont elle est proche, lui raconte qu’un mytho vient de lui envoyer un texto en se faisant passer pour Cyril Hanouna. Sur ce, à quoi répond Aurore Castaldi, « Mais il veut vraiment te voir ! ».

On peut dire qu’au sein de l’équipe de Touche pas à mon poste, elle a enfin trouvé sa place.

Elle qui à une époque n’avait aucune idée de ce qu’elle voulait faire dans la vie, se sentant larguée. Elle a donc enchaîné les castings sans trop y croire. Et à la question fatidique que lui a posé Cyril Hanouna, à savoir si elle préfèrerait rester derrière les platines ou autour de la table, la jeune femme répond sans hésiter, préférer débattre et donner son avis sur des sujets divers. Elle trouvait qu’elle se sentait utile dans son nouveau rôle de chroniqueuse et qu’elle apprenait beaucoup sur le métier.

Il semblerait qu’après le cliché sensuel d’Agathe Auproux, ancienne chroniqueuse de TPMP, il y a quelques jours, les internautes ont pu admirer désormais Kelly Vedovelli dans son intimité.

Ainsi Kelly Vedovelli pose volontiers depuis son lit à côté de son petit chien ou debout dans une élégante robe en pilou Gucci aux motifs de Mickey. Kelly Vedovelli a donc l’air d’aller bien pendant ce confinement. À noter que la jeune femme vit en colocation, elle n’est donc pas toute seule mais veut partager son quotidien avec ses fans.

Le compte Instagram de Kelly Vedovelli fait office de défilé de mode. On y trouve énormément de photos d’elles dans ses tenues les plus glamour. Elle dévoile également ses repas de la journée et ses séances de yoga.

C’est également sur ce réseau social qu’elle n’hésite pas à demander conseils à sa communauté, leur demandant qu’elle était la meilleure application pour faire du sport, une publication dans laquelle elle hésite entre plusieurs applications proposant de faire du sport de chez soi.

Alors que la totalité des chroniqueurs ou presque interviennent presque tous les soirs ou régulièrement sur l’antenne de Ce soir, chez Baba, Kelly, elle se fait plus discrète depuis que l’émission est alimentée par des interventions en visioconférence.

On ne la voit plus sur les réseaux sociaux dévoilant son quotidien depuis l’endroit de son confinement, la région PACA, elle a annoncé à ses abonnés le 15 mars 2020 qu’elle part prendre soin de sa famille et sera absente un petit temps sur Instagram.

Les tenues qu’elle porte sur le plateau de Touche pas à mon poste par exemple, sont très appréciées et font souvent l’objet d’une certaine presse le lendemain. Kelly Vedovelli gère son image comme une grande fille.

Elle a également, comme Mathieu Delormeau des placements de produits comme cette collaboration pour la célèbre souris imprimée sur une robe en pilou signé Gucci.

Il faut dire qu’Instagram commence à lui manquer et elle n’intervient que de temps en temps. Ses fans lui manquent trop et Kelly Vedovelli ne résistera pas longtemps à l’appel de la toile. La chroniqueuse répond quelques fois à ses abonnées en message privé. Ainsi en réponse à une admiratrice, elle remercie celle-ci pour les nombreux messages et qu’à partir de demain elle est de retour !

La belle qui a fêtée ses 30 ans ce 27 mars, en plein confinement, à reçue de nombreux messages lui souhaitant un joyeux anniversaire de la part de ses amis et elle n’a pas hésité à publier quelques vidéos célébrant son anniversaire.

Voir cette publication sur Instagram My Day in Paris by @mat.witness Une publication partagée par Kelly 💍🍟 (@kellyvedovelli) le 12 Avril 2019 à 11 :10 PDT

Kelly Vedovelli a tenu à remercier tous ceux et celles qui se sont souvenus de son anniversaire. Elle propose des lives sur son Instagram et prend de leurs nouvelles. Elle leur dit que le seul médicament, c’est de rester chez soi !

Leur proposant un live pour le lendemain. Voilà qui leur donnera le moral…et tous répondent avec enthousiasme : « Oui oui un live… » ; « Ce serait trop top » ; « Tu nous manques à la télé ! ».

Espérons que Kelly Vedovelli et les autres chroniqueurs reprendront le chemin des studios et qu’elle aura l’occasion de rencontrer quelques uns de ses fans qu’elle suit sur les réseaux sociaux. Elle savourera cette liberté dont elle a été privé comme beaucoup.