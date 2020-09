Kelly Vedovelli (TPMP) s’attaque à Benjamin Castaldi en direct, avec humour

Kelly Vedovelli est chroniqueuse dans Touche pas à mon poste depuis 2017. Elle aura eu le temps d’apprendre à connaître les membres de son équipe. Certains sont même comme une deuxième famille à ses yeux. Alors, lorsque quelque chose qu’ils font l’agace, elle ne se prive pas de leur faire savoir. C’est donc Benjamin Castaldi qui va se retrouver moqué par la belle blonde. Kelly Vedovelli ne prendra pas quatre chemins pour lui faire comprendre qu’il énerve tout le monde avec ses stories sur Instagram. Elle va directement lui demander d’arrêter d’en faire !

Kelly Vedovelli partage un message très clair à l’intention de Benjamin Castaldi

Benjamin Castaldi et Kelly Vedovelli n’ont pas le même âge ni la même expérience. Aussi, il faudra davantage faire confiance à la jolie blonde en matière de réseaux sociaux. Car Benjamin Castaldi a beau être présent à la télévision depuis plus de 20 ans, les réseaux sociaux ne sont pas si vieux et tout y va très vite. Or, le chroniqueur découvre à peine les filtres animés que la plateforme. Il s’amuse donc sans cesse à incruster son visage dans des scènes mythiques de films cultes. De quoi exaspérer Kelly Vedovelli. Car c’est effectivement un gadget amusant, mais il faut savoir en user avec modération pour ne pas risquer d’agacer son audience. Et c’est justement ce que la chroniqueuse va dire à son collègue. La nouvelle passion de Benjamin Castaldi doit être stopper avant que trop de dégâts ne soient faits.

Avec beaucoup d’humour, Kelly Vedovelli va assener un tacle dans les règles à son collègue de plateau. Car elle ne peut plus tolérer de consommer tous les jours le même contenu à répétition. Les stories Instagram de Benjamin Castaldi sont répétitives et lassantes pour la jeune femme. Elle attendait donc, bienveillante, qu’il se lasse enfin de son nouveau joujou. Mais ce dernier ne semble pas s’en lasser. Alors, elle craque et ne peut plus attendre, Benjamin Castaldi doit entendre la vérité : il énerve tout le monde avec ses filtres.

Une tonne de publications qui jouent avec des filtres animés

Voir cette publication sur Instagram Je suis au top #fitness Une publication partagée par Benjamin Castaldi (@b_castaldi) le 14 Août 2020 à 5 :07 PDT

Voir cette publication sur Instagram Bon je sais… too much 😂😂😂#brut #ego #lol Une publication partagée par Benjamin Castaldi (@b_castaldi) le 15 Août 2020 à 2 :37 PDT

Voir cette publication sur Instagram Ca y est j’ai trouvé mon style !!! #beauté Une publication partagée par Benjamin Castaldi (@b_castaldi) le 14 Août 2020 à 5 :02 PDT

En story ou en publications, sur Instagram, Benjamin Castaldi s’en est donné à cœur joie. Ce réseau social est très utilisé par Kelly Vedovelli. Mais elle a presque peur de s’en servir tant elle redoute de tomber sur un nouveau délire de son collègue. De quoi faire beaucoup rire le public de Touche pas à mon poste et les autres chroniqueurs en plateau. Car Benjamin Castaldi est peut-être un tout jeune papa, il s’amuse des gadgets des réseaux sociaux comme un bon vieux quinquagénaire qu’il est. Kelly Vedovelli va alors gentiment le mettre en boîte et lui suggérer de passer à autre chose.

Changement de ton pour le collègue et ami de Kelly Vedovelli

Benjamin Castaldi suivra les conseils de Kelly Vedovelli et laisse de côté les filtres animés qui lui permettent de rêver être dans la peau de Rihanna ou de The Rock. Après tout, entre le sport, l’émission et sa vie de famille, le chroniqueur n’a plus beaucoup de temps pour s’amuser sur les réseaux sociaux. De plus, l’arrivée de son petit dernier, qui agrandit sa famille, va raccourcir ses nuits. Le collègue de Kelly Vedovelli est en effet le papa d’un quatrième garçon. Avec son épouse, ils sont donc désormais à la tête d’une belle tribu de six petits monstres. De quoi les remplir de fierté.

Voir cette publication sur Instagram La famille… trop mignon 🥰! Une publication partagée par Benjamin Castaldi (@b_castaldi) le 12 Sept. 2020 à 2 :26 PDT

Nous souhaitons évidemment la bienvenue au petit Gabriel et toutes nos félicitations aux jeunes parents. C’est certain, les nuits vont être courtes pour le couple. Et Benjamin Castaldi va inonder son compte Instagram de tout autre chose que de ses vidéos hilarantes. Kelly Vedovelli ne pourra cependant pas se plaindre de voir trop de publication de son collègue à présent. Car comment ne pas être gaga du nouveau-né des Castaldi ? C’est tout bonnement impossible !

Gabriel ramène le calme

Kelly Vedovelli retrouve donc le calme depuis l’arrivée de Gabriel. Elle peut le remercier d’occuper son papa et de lui faire arrêter de poster les vidéos qui lui tapaient sur les nerfs. Kelly Vedovelli sait parfaitement qu’elle n’a pas le monopole des réseaux sociaux entre les chroniqueurs de Touche pas à mon poste. En revanche, elle peut se targuer de savoir user avec modération des nouveautés de la plateforme. Contrairement à son ami qui a abusé des filtres animés, tellement amusé par les résultats. Les fans de Touche pas à mon poste savent bien que les chroniqueurs s’adorent. Lorsque Kelly Vedovelli demande à son collègue de changer de disque, elle le fait avec humour. Et ce sont aussi bien les fans de Benjamin Castaldi que ceux de Kelly Vedovelli qui s’amusent de ce drôle de clash.

Et puis, comme nous le disions, si le tout récent papa ne se lasse pas encore des filtres d’Instagram, il a maintenant trop de choses à faire pour passer du temps à faire le pitre sur les réseaux sociaux. En effet, le collègue de Kelly Vedovelli vient d’activer le mode “papa poule” qui fait tant craquer son épouse.

Les fans devront donc patienter avant que Kelly Vedovelli ne trouve de nouvelles raisons de s’agacer du comportement de son ami.