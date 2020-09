Kelly Vedovelli TPMP super gênée à cause de cette vidéo d’elle dans sa douche dévoilée

Kelly Vedovelli arrivait dans Touche pas à mon poste en 2017. Et elle a attiré l’attention de Cyril Hanouna grâce à ses talents musicaux. Elle était donc la Djette du show avant de devenir une des chroniqueuses phares de l’émission. Découvrez donc une des premières vidéos qui permettent au public de découvrir Kelly Vedovelli. L’un de ces vidéos étaient d’ailleurs diffusée dans une émission de Touche pas à mon poste d’octobre 2017. Mais ce n’est pas celle que nous allons vous montrer. Car dans celle-ci, Kelly Vedovelli était en train de prendre une douche ! Et surtout, elle n’existe plus sur Instagram. Cependant, il en reste d’autres, dont une qui nous montre les ébauches de ses talents de comédienne.

Kelly Vedovelli jouait la comédie dans des vidéos sur internet avant de rejoindre TPMP

Kelly Vedovelli est aujourd’hui bien connue du public. Mais avant cela, elle aura donc participé à des créations sur YouTube, sur Instagram et notamment dans les vidéos de TrackaBangBang. En voici l’un d’elles, qui remonte au mois d’octobre 2017, avant que Kelly Vedovelli ne devienne la chroniqueuse que tout le monde adore.

Kelly Vedovelli apparaît dans une robe rouge qui lui va à merveille. Ses fans que depuis, la belle ne perd rien en style, bien au contraire. Ensuite, il se met en scène un court sketch dans lequel un jeune homme explique comment faire pour que sa petite amie reste amoureuse de lui. Kelly Vedovelli va poser une suite de questions à laquelle son compagnon de jeu répondra à la négative à chaque fois. Et alors que le public pensera le couple au bord de la rupture, je jeune homme lui court après afin de la rassurer avec des mots très tendres. De quoi faire fondre le personnage de Kelly Vedovelli qui lui saute enfin dans les bras.

Des souvenirs embarrassants ?

Les fans de la chroniqueuse de Touche pas à mon poste n’ont pas tous connaissance de cette performance. Et elle vaut tout aussi le détour que celle que présentait Cyril Hanouna en plein direct. En revanche, elle n’est pas dans sa douche dans cette vidéo. Mais encore une fois, impossible de la retrouver sur le compte Instagram de TrackaBangBang. Peut-être que la belle aura décidé de faire retirer cette vidéo ?

En revanche ceux qui souhaitent admirer la belle dans les tenues les plus légères peuvent toujours se rendre sur son compte Instagram personnel. En effet, il trouveront des photos de la jeune femme en maillot de bain ou en robe d’été qui valent leur pesant d’or. Et ce sont des images que Kelly Vedovelli ne retirera pas de si tôt de la plateforme. Mais qui sait, Cyril Hanouna est toujours capable de surprendre Kelly Vedovelli en mettant la main sur de vieilles photos ou vidéos improbables. Ne manquez donc pas la suite des aventures de Kelly Vedovelli sur C8 ! Entre elle et l’animateur vedette, nous ne sommes pas au bout de nos surprises !