Kelly Vedovelli (TPMP) en mini jupe courte pour sortir son chien, trop sexy !

Kelly Vedovelli, chroniqueuse sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, fait régulièrement parler d’elle sur la toile.

Les fans de Kelly Vedovelli sont à l’affut de la moindre publication de la jeune femme. Entre sa beauté, sa franchise et son métier, les fans ont de quoi tomber amoureux. La dernière photo qui fait donc le tour du net c’est lorsque Kelly Vedovelli prend la pose avec son petit chien Rosie.

Apprêtée pour aller la promener, Kelly Vedovelli porte une jupe courte et échancrée qui n’a pas échappé aux yeux des fans de la chroniqueuse.

Kelly Vedovelli, star d’Instagram et de la télévision

Les abonnés Instagram de Kelly Vedovelli sont très nombreux. Plus de 680 000 personnes attendent des nouvelles de l’influenceuse. Chacune de ses photos est alors un carton. Et si sur les dernières photos certains se demandaient si elle n’avait pas pris du poids pendant le confinement, la photo d’elle avec Rosie mettra tout le monde d’accord. C’est une silhouette toute mince que les fans découvrent. Et Kelly Vedovelli profite de faire la promotion de la marque de vêtements Shein par la même occasion. Mais voyez plutôt la photo dont tout le monde parle.

La photo d’elle et de sa chienne fait le tour d’internet

Kelly Vedovelli a su prendre une photo qui la met en valeur sans oublier sa petite Rosie. La chienne de la chroniqueuse est tout simplement trop mignonne. Les abonnés Instagram de Kelly Vedovelli sont unanimes, toutes les deux sont ravissantes. Et surtout, ils ont tous hâte de retrouver Kelly Vedovelli en plateau ! Dès lundi, la chroniqueuse revient sur C8 en direct. Cyril Hanouna réunit quelques chroniqueurs pour un nouveau concept qui continue de remplacer Touche Pas à Mon Poste pendant le confinement.

Déconfinement pour Kelly Vedovelli et retour sur C8

Nous avons eu droit à Ce soir chez Baba par écrans interposés depuis le salon de Cyril pendant le confinement. Maintenant que le 11 mai est arrivé, les mesures strictes de confinement sont levées. Les tournages peuvent reprendre mais doivent observer quelques règles nécessaires. Tout comme tout le monde d’ailleurs. Pour éviter que la circulation du virus ne reparte à la hausse, ce qui pourrait à nous confiner à nouveau, nous devons tous appliquer à la lettre les gestes barrières. Ces gestes permettent d’assurer la sécurité de tous vis à vis du virus. Ainsi, le port du masque dans les transports en commun est obligatoire par exemple, et les réunion ou rassemblement dans un même espace fermé ne doivent pas excéder le nombre de dix personnes.

Rosie a donc du rester à la maison pendant que sa maîtresse reprend le boulot. Les animaux de compagnie nous ont accompagné pendant presque deux mois complets. Ils vont être tout chamboulés de nous voir reprendre la vie active en dehors du domicile. Les petites boules de poil chères au cœur de Kelly Vedovelli ne cesseront pas d’être choyées pour autant.

Une nouvelle émission, toujours animée par Cyril Hanouna

Dès lundi 11 mai, la levée des mesures de confinement s’applique enfin. C’est donc une nouvelle émission que présente Cyril Hanouna depuis lundi. Et Kelly Vedovelli fait, avec joie, partie des chroniqueurs pour la reprise. C que du kif est sur l’antenne de C8 de 19 heures à 21 heures. Et cela promet de belles surprises pour les fans. Cyril Hanouna profitait de sa douche il y a quelques jours pour faire part de son enthousiasme à retourner en plateau. Et les quelques vidéos qu’il partage de l’émission sur sa page Instagram sont assez parlants.

Cyril Hanouna a encore une fois su montrer qu’il sait rapidement s’adapter à toutes les situations. Confinement ou pas, pandémie ou pas, rien n’arrête l’animateur. Kelly Vedovelli est aussi très heureuse de participer à la reprise. Les chroniqueurs vont probablement se relayer d’une semaine à l’autre pour que tout le monde puisse participer. Kelly Vedovelli est également ravie de constater que les audiences sont au rendez-vous pour la reprise en plateau.

Les fans sont heureux de retrouver Kelly Vedovelli en live à la télévision

Pourvu que les fans ne se lassent pas comme pour les émissions spéciales confinement. Mais cela ne risque pas d’arriver étant donné que les interrogés avouaient ne pas apprécier l’ambiance « écrans interposés » et « visioconférence ». Pour cette fois, depuis lundi, les animateurs et chroniqueurs sont présents ensemble en réel. Même si le retour à la normale n’est pas pour tout de suite, ce sera certainement plus appréciable pour les fans de retrouver tout le monde en plateau.

Ils sont alors très nombreux à le dire haut et fort sur les réseaux sociaux. Kelly Vedovelli leur avait manqué et ils sont très heureux de la retrouver enfin. Elle ne manque pas de les remercier pour leur soutien et les encouragements. Elle n’oublie pas que sans public, il n’y a pas de succès.

Les messages ne manquent pas pour signifier à la chroniqueuse que son retour était plus qu’attendu. De plus, le show réserverait beaucoup de surprises. Les annonces de Cyril Hanouna vont toutes dans ce sens et ce derniers est toujours très engagé pour ravir son public. Avez-vous pris le temps de retrouver Kelly Vedovelli dans C que du kif ? Foncez si ce n’est pas le cas, car elle pourrait n’être là qu’une semaine sur deux.