Kelly Vedovelli (TPMP): une photo d’elle sans pantalon continue d’agiter la Toile

Kelly Vedoveli est l’une des incontournables chroniqueuses de TPMP. Sur C8, elle rayonne par son franc parlé et son physique de poupée. Mais sa popularité ne s’arrête pas à ses passages à la télévision. En effet, Kelly Vedovelli est une véritable star sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, ce sont 695 000 personnes qui ne jurent que par elle. Aussi, ses publications, parfois provocantes, font rapidement le tour de la Toile. C’est le cas de la photo de Kelly Vedovelli dans laquelle elle ne porte qu’un t-shirt large et aucun pantalon! Une photo qui lui vaut de retenir toute l’attention de ses fans, encore aujourd’hui.

Kelly Vedovelli est une vedette d’Instagram tout autant qu’une personnalité télévisée

Kelly Vedovelli n’a de cesse d’enflammer la Toile. Les internautes ne passent pas une semaine sans une nouvelle publication de la belle qui fait le buzz. En effet, Kelly Vedovelli ne doute pas de ses atouts physiques. Et si elle en doutait, ses fans sont bien présents pour lui faire savoir qu’elle est absolument sublime. Apprêtée pour travailler chez TPMP ou tranquillement installée chez elle, la jeune femme fait toujours l’unanimité. Même sa nouvelle coupe ne change pas ce que ses fans pensent d’elle : Kelly Vedovelli est à tomber. Incontournable à la télévision comme sur les réseaux sociaux, la belle n’a pas fini de donner chaud à ses fans. Que se soit pour les rendre fous d’elle, les faire rire ou exprimer leurs idées à l’antenne, tout le monde y trouve son compte. C’est aussi cette pluralité qui fait le succès de la jeune femme sur la Toile.

Kelly Vedovelli remercie d’ailleurs régulièrement sa communauté de fans. Car ils sont toujours présents pour lui donner le sourire et la rendre fière de son travail. La jeune femme s’estime chanceuse de pouvoir toucher autant de gens en vivant de sa passion. Elle ne va donc pas s’arrêter en si bon chemin. Pas de doutes, Kelly Vedovelli est épanouie et tant que ses fans seront là pour valider ses coups de gueules, ses looks tendances ou encore ses arguments en débat télévisé, elle se donnera les moyens de persévérer dans sa carrière. Une façon que la chroniqueuse de TPMP a de remercier ses abonnés c’est donc aussi de partager des photos d’elle. Des photos de Kelly Vedovelli, les fans en redemandent ! Mais ce ne sont pas n’importe lesquelles qui plaisent le plus à sa communauté.

Une photo qui plaît beaucoup à ses followers

Kelly Vedovelli n’héiste alors pas une seconde à jouer de ses atouts. Dans un t-shirt ultra-large et sans aucun pantalon, elle se prépare à passer une soirée détente. Elle aurait pu garder cela pour elle mais elle sait pertinemment que ses abonnés vont adorer la découvrir dans cette tenue. C’est aussi l’occasion d’échanger avec eux sur les séries du moment et de se trouver une occupation pour les soirées confinées. Kelly Vedovelli rencontre un succès fou à chacune de ses publications Instagram.