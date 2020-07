Kelly Vedovelli une robe à petites fleurs et un grand décolletée: découvrez comment elle s’affiche

Kelly Vedovelli a posté une nouvelle story sur son compte instagram pour la plus grande joie des internautes. La chroniqueuse de TPMP n’hésite pas à s’afficher dans une robe qui attire les regards et enflamme la toile. Son compte instagram est en effet suivi par un très grand nombre de followers, 679’000 pour être précis.

Elle ne peut pas s’empêcher de mettre des photos d’elle en petite tenue dans des poses mettant en valeur son corps. Et quand ce n’est pas pour se mettre en avant, c’est pour leur montrer son petit chien Rosie ou ses marques préférées.

La starlette “en manque”

La boulimie de clichés de Kelly Vedovelli sur les réseaux sociaux cache-t-elle quelque chose ? C’est ce qu’elle a reconnu d’elle-même récemment en partageant un cliché où elle apparaît sur le plateau de l’émission de C8. En commentaire, elle déclare être “en manque”. Et comme une addiction en remplace une autre, il semblerait que Kelly, qui aimerait retourner au plus vite vers ses collègues, essaye de tuer le temps sur Instagram. Il faut dire que cela occupe, à en croire la préparation en maquillage que chacune de ses poses requiert.

Une grosse communauté

Kelly Vedovelli compte 679’000 followers sur son compte instagram. La chroniqueuse de TPMP essaye de rester au maximum proche de ses fans. Sur sa dernière photo, elle pose allongée sur le sol avec son petit chien dans une robe plutôt courte.

Elle écrit : “Je craque pour cette petite robe d’amour et de qualité pour cet été, le design est juste parfait. Roro and me en mode.” Des fans s’empressent alors de lui répondre : “Bisous à toi et rosie.💗💗💗💗”. Pour garder ses fans et entretenir le buzz sur son compte, Kelly Vedovelli tâche de répondre à chacun d’eux comme ici où elle reçoit le message :

“Bisous à toi et rosie.💗💗💗💗”, elle répond “ bisous bisous💕”. Son chien est en effet la deuxième attraction sur son compte instagram puisqu’on peut lire parmi les commentaire des followers : “❤️ moi je craque pour cette petite boule de poils qui s’appelle Rosie 😍”. Toujours apprêtée dans une pose parfaite, Kelly Vedovelli soigne son compte instagram mais elle est présente également sur d’autres réseaux sociaux. C’est sur l’application Slatch notamment qu’elle a récemment remercié sa communauté en faisant un partenariat avec cette appli.

