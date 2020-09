Kelly Vedovili et Booder délirent en backstage chez TPMP

Kelly Vedovelli est de retour sur C8 depuis lundi dernier. Les fans de Cyril Hanouna sont heureux de le retrouver en compagnie de ses chroniqueurs habituels. Sur un tout nouveau plateau, l’énergie est bien présente pour faire des soirées de C8 des événements fous pour les téléspectateurs. Et pour cela, rien de mieux que de partager le plateau avec des invités mythiques. Après Gérard Depardieu, c’est l’humoriste Booder qui vient participer à Touche Pas à Mon Poste. Ce dernier ne fait pas une émission de Cyril Hanouna pour la première fois et il est donc amis avec la bande des chroniqueurs. Avec Kelly Vedovelli, Booder délire dans les coulisses du show. La jolie bonde partage tout sur Instagram.

Kelly Vedovelli et Booder font leur show avant le direct

Kelly Vedovelli a fait un retour à l’antenne remarqué. En effet, sa perte de poids n’a pas manqué de sauter aux yeux de ses collègues. Amincie et raffermie, la jeune femme se sent encore mieux dans sa peau. Elle qui n’avait déjà honte de rien peut prendre encore davantage confiance en elle. Cyril Hanouna n’hésitera pas d’ailleurs à lui faire la remarque. Kelly Vedovelli ne rougira pas d’expliquer que son été était sportif et qu’elle revient donc au top de sa forme. Si ses fans avait déjà constaté son amincissement sur les réseaux sociaux, ceux de l’émission ne pouvaient pas passer à côté pour son retour à l’antenne.

Mais Kelly Vedovelli ne vit pas que pour la fame. Elle prend son rôle de chroniqueuse très au sérieux et sait que son devoir est d’animer les émissions auxquelles elle participe. Alors, même hors antenne, la jeune femme est à fond dans son rôle. Avec Booder dans les coulisses du show, c’est un véritable sketch que Kelly Vedovelli partage sur Instragram. Pas de doute, ce n’est pas al première fois que Booder et Kelly Vedovelli passent du temps ensemble. Ils se connaissent bien et mieux encore, ils savent rire l’un avec l’autre. De quoi animer les réseaux sociaux avant même que la soirée ne commence sur Touche Pas à Mon Poste. Une rentrée qui garde donc un goût de vacances et cela ne va pas déplaire au public de C8.

Les émissions de C8 sont boostées pour la rentrée

Booder est un humoriste phénomène. Ceux qui ne le connaissent pas passent réellement à côté de quelque chose. Son humour décapant est capable de dérider les plus sérieux d’entre nous. Présent sur les réseaux sociaux, il fait également des sketchs avec son fils, adaptés au format d’Instagram.

Il était l’invité de Touche Pas à Mon Poste pour faire la promotion de son autobiographie. Un ouvrage intitulé Un bout d’air, qui va permettre à ses lecteurs de respirer et de rire à la fois. Car Booder est une tornade de Bonn humeur, ce que Kelly Vedovelli ne saurait ignorer.

Kelly Vedovelli s’ambiance avec Booder tout en faisant ses promotions sur elles réseaux sociaux

En effet, les fans de Touche Pas à Mon Poste ont pu se régaler de retrouver Booder auprès de Cyril Hanouna. Et Kelly Vedovelli s’amuse donc encore plus que le public puisqu’elle a la chance de passer du temps avec muni en backstage. En effet, seuls les abonnés au compte Instagram de Kelly Vedovelli pouvaient assister aux scènes hilarantes que partageaient ces deux là hors du plateau. L’énergie et l’humour de Booder a porté Kelly Vedovelli à tout oser. Car, en pleine promotion de ses extensions de cils, Booder intervient pour jouer les clients. Entre deux pas de danses sur COCO de Wejdene, Kelly Vedovelli et Booder se vantaient de leurs cils superbes.

Les abonnés de la jolie blonde craquent alors totalement pour les extensions de Kelly Vedovelli. Tant et si bien que le lendemain, la jeune femme fait la promotion de l’épilation laser et d’une machine de massage tonique anti-cellulite, dans ce même institut. Kelly Vedovelli fascine ses fans car elle sait prendre soin d’elle. Amincie pour cette rentrée, ils voulaient forcément connaître ses secrets. Et comme à son habitude, la chroniqueuse n’a rien à cacher à ses fans.

Une rentrée haute en couleur pour C8

Pendant les vacances, Kelly Vedovelli a donc suivi un petit régime et fait davantage de sport. Là encore, elle ne le cachait pas à ses fans. Ils étaient d’ailleurs très présents sur les réseaux sociaux pour lui témoigner leurs affection et l’encourager dans ses efforts. Mieux encore, ils ont été motivés à faire de même. Car les vacances n’étaient pas un prétexte à se laisser aller. La rentrée de Kelly Vedovelli se passe donc sans accrocs, tous ses collègues est même Cyril Hanouna n’ont pas manqué de remarquer la perte de poids et l’amincissement de la jeune femme.

Kelly Vedovelli est bien dans son corps et a donc encore plus d’énergie. Elle est prête à faire de ses participations aux émissions de C8 des événements immanquables. Ses fans sont a rendez-vous pour une rentrée en grande pompe. Car sur C8 il faut savoir accompagner Cyril Hanouna dans un exercice rare et difficile, celui de présenter est d’animer trois émissions différentes en direct à la suite.