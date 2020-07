Kendji Girac a t-il fait tomber Louane dans ses griffes? On dévoile toute la vérité !

Kendji Girac: 2020 se révèle comme une année de tous les défis et de grands changements pour Louane. Alors qu’il y a quelques semaines, elle aurait donné naissance à son premier enfant dans le plus grand secret, l’artiste est restée très discrète ces derniers mois, et sa dernière apparition en public remonterait en février 2020 lors d’un défilé de mode pour le célèbre créateur Jean-Paul Gaultier au cours de la Fashion Week.

Restée éminemment secrète sur sa grossesse, la jeune maman est revenue il y a quelques jours au-devant de l’actualité pour annoncer qu’elle s’était remise au travail et qu’elle préparerait un nouvel album qui devrait sortir très bientôt. Durant cette période d’éloignement, Louane avait semble-t-il éprouvé le besoin de se retrouver comme dans un cocon pour se protéger de la vie extérieure jusqu’à la naissance de son enfant « Quand, on accouche pour la première fois, on a besoin d’être rassurée, d’être dans un climat serein » annonçait la jeune chanteuse de 23 ans.

Car il est vrai que la naissance de son enfant s’est faite comme pour beaucoup d’autres femmes, durant une période bien particulière puisque ce fût au cœur de la crise de la pandémie du covid-19, et que comme toutes les jeunes mères, Louane était très inquiète pour son nouveau-né. Un proche de la jeune maman confiait ce qu’elle avait ressenti durant cette période « Elle est terrifiée à l’idée que sa fille attrape le coronavirus. Elle fait le confinement très sérieusement afin que ni elle, ni son compagnon ne prenne le risque de ramener le virus à la maison et de contaminer leur enfant ». En couple avec le musicien, Florian Rossi, Louane serait aujourd’hui un peu plus détendue et s’apprête donc à revenir au-devant de la scène. On connaît même le nom de la petite fille qui porterait le joli prénom d’Esmée.

Ver esta publicación en Instagram ESMÉE 💖 Una publicación compartida de Louane 🌪 (@watchoutforthetornado) el 31 Mar, 2020 a las 2:58 PDT

Après son premier album chambre 12, son succès dans le film La famille Bélier, Louane revient donc pour préparer l’enregistrement de son troisième et nouvel album sur lequel elle a décidé d’effectuer des collaborations avec les artistes les plus en vue du moment. Il y a quelques mois, elle avait émis le souhait de prendre son temps et de revenir avec un projet ambitieux « j’aimerais bien travailler avec des rappeurs, Damso par exemple ou Orelsan. J’aimerais beaucoup travailler aussi avec Lomepal qui vient de sortir un album sublime » confiait-elle au micro de RTL. « Mais je vais d’abord prendre le recul dont j’ai besoin et ensuite, je commencerai à réfléchir au troisième album. Mais c’est vrai que j’aimerais bien partir vers quelque chose d’un peu urbain. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, peut-être 5 mois, un an, ou deux ». Visiblement, ce temps de réflexion est passé, et elle a décidé de se remettre au travail. Nous ne savons pas si elle collaborera avec son mari, le musicien Florent Rossi qui lui de son côté a travaillé avec de nombreuses stars, tels que Stromae ou encore kendji Girac.

L’interprète de Andalouse et Louane ont d’ailleurs de nombreux points communs puisqu’ils ont tous deux « Kendji Girac et Louane » étés révélés par l’émission The Voice, un programme qui leur apportera la célébrité. Depuis longtemps des rumeurs de liaison entre Louane et Kendji Girac circulaient sur les réseaux sociaux, mais il semblerait bien qu’il s’agisse du fantasme de certains fans, désireux de réunir même virtuellement, les deux artistes devenus célèbres grâce au plus grand télé-crochet de France. Les rumeurs les plus folles avaient même couru lors de l’annonce de sa grossesse qui annonçait que Kendji Girac serait même le père de son enfant. Mais en y regardant simplement de plus près, on peut se rendre compte que Louane semble très heureuse dans sa vie privée et que son couple semble réellement d’une solidité à toute épreuve. La naissance même de cet enfant, viendra probablement rajouter une pierre à l’édifice de l’amour du couple qui n’hésite pas à échanger des gestes tendres et affectueux lors de ses sorties en public.

Mais depuis qu’elle a accédé au succès et à la célébrité, Louane est quasiment chaque semaine la victime de rumeurs ou de sous-entendus qui aujourd’hui semblent la laisser de marbre. Et c’est probablement pour cette raison, celle de ne pas subir cette pression médiatique, qu’elle avait décidé de se retirer du feu des projecteurs durant toute sa grossesse, et ce, jusqu’à la naissance de sa petite-fille. Un laps de temps qu’elle a mis à profit pour réfléchir à son avenir professionnel, car vu à la vitesse à laquelle se sont produits les événements et dont elle a enchaîné les succès en quelques années, elle n’avait véritablement pas eu le temps de savourer cette fulgurante ascension.

Après son passage par The Voice, Louane était devenue très rapidement une méga star de la chanson, mais aussi suite à sa participation au carton de La famille Bélier, une actrice reconnue en seulement un seul film. Elle avait reçu, en plus de ses nombreuses distinctions pour son parcours musical, le César du meilleur espoir féminin pour l’interprétation de cette jeune chanteuse qui décide de quitter sa famille sourde pour tenter sa chance dans une carrière musicale. Une histoire, qui même si elle était une fiction, retraçait en partie la vie de la jeune Louane, qui a toujours été passionnée par la musique. Dès sa plus tendre enfance, c’est sa nourrice qui l’avait initié au plaisir de chanter, et celle qui prenait soin d’elle quotidiennement avait vite remarqué la voix si particulière de la jeune fille. La baby-sitter l’avait inscrite dès son plus jeune âge à des concours de chant. C’est grâce à ce même genre de compétition que lorsqu’elle apparaît dans The Voice, les coachs et les téléspectateurs s’étaient bien rendu compte qu’ils avaient sous les yeux une perle rare qui ne demandait qu’à briller.

Mais de la jeune femme timide lors de son premier prime dans la célèbre émission présentée par Nikos Aliagas, aujourd’hui Louane est une femme accomplie, une femme en couple et l’heureuse maman d’une petite fille qui semble parfaitement épanouie dans sa vie, et qui s’apprête aujourd’hui sortir un nouvel album. Un projet musical prêt à connaître un énorme succès, comme tout ce qu’elle touche depuis quelques années. Si ce dernier opus devait en fait déjà sortir en mars ou en avril, tout avait été retardé en raison de la crise, mais aujourd’hui toutes les conditions semblent enfin réunies pour le lancement final.