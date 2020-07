Kendji Girac amoureux d’une fan? Il dévoile la vérité de cette situation embarrassante !

Kendji Girac en couple avec une fan ? Il décide de tout révéler dans une interview accordée au magazine Purebreak, ce premier juillet.

Alors qu’on savait depuis quelques mois que le gagnant de The Voice avait décidé de sortir son nouvel album très prochainement, kendji Girac a dévoilé le clip de son dernier single » Habibi » ce 2 juillet. Sur son compte Instagram, les fans de l’artiste peuvent même découvrir les coulisses du tournage du clip musical dans les moindres détails. Âgé aujourd’hui de 24 ans, le jeune homme pourtant très exposé médiatiquement, reste très discret sur sa vie privée. Si durant la période de confinement, il était très heureux de se retrouver en famille et de partager du temps avec son père qu’il n’a pas l’occasion de voir beaucoup depuis qu’il parcourt les routes pour se produire sur les différentes scènes de France, kendji Girac reste très secret sur sa vie amoureuse et personne ne sait à ce jour s’il est en couple ou pas.

Mais s’il y a une chose qui est sûre, comme il l’annonçait dans l’interview accordée à Purebreak, c’est qu’il n’imagine en aucun cas un jour avoir une aventure avec l’une de ses fans. Il ne peut imaginer exposer médiatiquement celle qu’il aimera, et la mettre au-devant de l’affiche sans qu’elle l’ait réellement souhaité. » Je la mettrais trop en danger en fait, vu qu’elle est fan, je pense qu’elle se ferait trop d’idées. Et après, je ne sais pas point en tout cas, j’aurais peur « .

Néanmoins, il avoue recevoir très régulièrement des » messages croustillants et assez chauds « , et il reconnaît quand même, que ça ne le laisse pas indifférent » Ça fait toujours plaisir à voir, mais j’essaie de ne pas trop enchérir là-dessus « . Mais il prévient que dans tous les cas et quelle que soit celle qu’il rencontrera pour partager sa vie, jamais il n’affichera rien de son couple sur les réseaux sociaux » J’aime pas ça, ça fait partie de la vie privée, il ne faut pas tout mélanger, ça casserait des barrières dans le couple « . Mais à celle qui sera l’élue de son cœur, il promet de la faire voyager. Kendji rêve de faire un tour du monde en caravane en promettant des moments tellement magiques. S’il aime se faire plaisir, comme assouvir sa passion pour les belles voitures, Kendji Girac sait aussi se montrer très généreux » Si tu veux faire plaisir à quelqu’un que tu aimes, il n’y a pas de prix, je pense « .

Même si dans le clip que les fans ont pu découvrir il y a quelques jours pour la promotion de son titre Habibi, Kendji Girac est très proche d’une sculpturale danseuse au décolleté vertigineux avec laquelle il danse lascivement, personne ne sait aujourd’hui qui partage la vie du jeune chanteur et s’il est réellement en couple. Une bonne nouvelle pour celles qui voudraient tenter leur chance, mais comme il le dit lui-même, il souhaite tellement être discret sur sa vie privée qu’il est possible que quelqu’un partage déjà sa vie, sans qu’il ait souhaité divulguer l’information, et parvienne ainsi à la cacher aux yeux des médias et des réseaux sociaux. Kendji Girac est tellement suivi par les journalistes, et ses moindres faits et gestes tant épiés, que ce serait véritablement une prouesse d’avoir réussi à garder secrète une relation avec tant de yeux braqués sur lui.

Depuis sa victoire finale dans The Voice 3, Kendji Girac est devenu une véritable célébrité ; ses albums et ses concerts rencontrent un immense succès depuis maintenant plusieurs années. Avec ce troisième opus, dont le premier titre Habibi a été découvert il y a quelques semaines, Kendji Girac s’apprête probablement encore à rencontrer le même succès et ensuite à repartir en tournée pour rencontrer son public qui semble toujours aussi dingue de lui.

Ce nouveau titre Habibi revient sur les bases des goûts musicaux de l’artiste avec un style dans une sonorité Gipsy et orientale, pour chanter l’amour grâce à des paroles pleines de passion. Pour ce retour, il s’était entouré de gens qui lui sont proches pour l’aider à travailler sur ce nouveau projet, avec notamment la présence de Slimane et de Renaud Rebillaud qui ont collaboré au projet » j’ai de la chance Slimane me connais assez bien et après toutes ces années, il m’a bien représenté. Il a parlé à ma place. Je suis content de ce son, il est juste fort. Il écrit avec une belle âme, il écrit vrai « . Habibi est donc le premier titre du quatrième album de kendji Girac qui devrait normalement sortir début octobre de cette année, et dans lequel on le retrouvera avec une autre grande pointure de la chanson française en la personne de maître Gims, aujourd’hui appeler simplement Gims.

» J’ai déjà 8 ou 9 titres. Il est presque fini « , et il raconte également qu’il a été très heureux de travailler avec Gims et que la chanson qu’il s’apprête à sortir en duo lui plaît vraiment. Lors de cette interview, il explique également que s’il a essayé plusieurs styles dans son prochain disque, il y a une belle et bien une chose qui ne changera pas, c’est qu’il ne laissera pas sa guitare de côté « il y aura des chansons à voix et assez écrites. Elles mettent l’ambiance. Il y a toujours ma petite guitare dedans. Il y a plusieurs styles. Et de belles balades aussi » raconte le chanteur. Après l’album Kendji en 2014, Ensemble en 2015 et Amigo en 2019, c’est donc avec un album complètement neuf que kendji Girac revient sur la scène en 2020.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kendji Girac (@kendjiofficiel) le 1 Juil. 2020 à 12 :04 PDT

Si du côté professionnel et artistique tout semble au top, pour kendji Girac, du côté sentimental, c’est par contre, le black-out total, et impossible de savoir si kendji Girac est réellement en couple. Bien que beaucoup de rumeurs courent à son sujet, aucune n’a été réellement confirmée par le principal intéressé. Mais lorsqu’il a été interrogé sur le profil de l’élue de son cœur, le célèbre chanteur savait se montrer très clair » brune ou blonde, je m’en fiche. Ce qui compte, c’est le caractère, la façon de faire, de dire, d’agir.

Il faut qu’elle partage mes valeurs, qu’elle ait du charme. La beauté, c’est subjectif, mais je veux qu’elle soit mystérieuse. Qu’elle m’intrigue, qu’elle me donne à penser » déclara-t-il dans les colonnes du magazine Gala. Une description assez précise de ce qu’il souhaite réellement, mais au vu de son charme et de son succès, nous pouvons désormais, déjà imaginer que les prétendantes seront nombreuses pour prendre une place qui semblerait vacante jusqu’à preuve du contraire.