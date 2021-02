Kendji Girac annule son concert des Enfoirés : les raisons de son faux bond à la dernière minute

Tout le monde se réjouissait de cette nouvelle : Kendji Girac venait de rejoindre la troupe des Enfoirés. Le chanteur devait donc faire partie du tournage du spectacle à Lyon. Mais à la dernière minute, il a annulé. Découvrez ce qui l’a poussé à faire une croix sur ce magnifique projet.

Kendji Girac: En 2021, le spectacle des Enfoirés s’est tenu mi-janvier à la Halle Tony Garnier de Lyon. Mais à cause de la crise sanitaire, la salle n’a pas pu recevoir de public. La troupe a donc chanté à huisclos. C’est une triste nouvelle pour la troupe. Car sans ticket à vendre, les Restos du cœur n’ont pas pu renflouer les caisses. Et c’est un manque à gagner de 4,2 millions d’euros pour l’association de Coluche qui œuvre à nourrir les plus démunis !

View this post on Instagram A post shared by Kendji Girac (@kendji)

« On espérait le faire en public jusqu’au bout. Et puis on a même pensé le faire à Paris si on ne pouvait pas se déplacer en région. On a même pensé à juste un CD. Le leitmotiv c’était tout sauf rien », a ainsi détaillé Sophie Bazou, la responsable des Enfoirés au sein des Restos du Cœur, à nos confrères de Télé Loisirs.

« Enfoiré » pour la vie

« C’est normal, ça arrive chaque année mais c’est peut-être encore plus compréhensible cette année avec la crise que l’on vit » a ainsi poursuivi Sophie Bazou. Cette dernière se dit consciente de la difficulté de participer à un tel événement, surtout en période de crise sanitaire.

Il arrive parfois que les artistes se désistent d’une année sur l’autre. Mais un artiste labellisé “Enfoiré” le reste pour la vie. En tous cas, tous se produisent de façon bénévole depuis 1985. « Ils nous ont tous fait confiance cette année, ça m’a bouleversé. Je ne sais pas si moi, dans les conditions actuelles, j’aurais accepté de venir passer une semaine avec une centaine de personnes en coulisses. Et ils ont tous dit oui. Ça m’émeut encore d’en parler aujourd’hui. Les Enfoirés sans les artistes, ça n’existe pas. Et chaque année, ils sont au rendez-vous. Certains viennent une fois, dix fois, s’absentent, reviennent… mais restent Enfoirés dans l’âme » poursuit Sophie Bazou.

Son message les a bouleversé

Et si Kendji Girac a posé un lapin, c’est qu’il n’avait vraiment pas le choix. Le chanteur vient de sortir son nouveau clip “Évidemment” mais cela n’interfère pas du tout avec le projet des Enfoirés. D’ailleurs, au sein de la rédaction de LDpeople, nous avons craqué pour ce clip réalisé avec la magnifique Ilona Smet ! La raison qui l’a empêchée de venir à l’enregistrement du concert, c’est tout simplement la naissance de sa fille !

View this post on Instagram A post shared by Kendji Girac (@kendji)

Le coach de « The Voice Kids » a en effet dû s’occuper de sa compagne enceinte. Homme de principes, il s’est néanmoins excusé dans une longue lettre. « Il a envoyé un message quelques jours avant pour annuler sa venue. Il nous a envoyé un long message qui nous a bouleversés. Tous ceux qui ne sont pas venus cette année, se sont manifestés en nous envoyant un message, un petit mot » explique encore Sophie Bazou. Aujourd’hui, Kendji Girac est l’heureux papa d’une petite Eva Alba, née le 26 janvier. Toutes nos félicitations aux parents !