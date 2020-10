Kendji Girac : ce petit job a failli lui coûter plusieurs doigts !

Kendji Girac n’est pas passé loin de ne jamais jouer à la guitare. Son premier petit boulot aurait pu lui coûté cher. Le célèbre chanteur et guitariste a en effet révélé qu’il avait failli perdre plusieurs doigts !

Les téléspectateurs l’ont découvert en 2014 et l’ont aussitôt adopté. Il faut dire que Kendji Girac a beaucoup de talent. L’artiste diffuse également une énergie très positive et toujours bienveillante autour de lui. C’est sur le titre de Gims Bella qu’il a été révélé. Sur le plateau de la 3eme saison de The Voice, le jury a été bluffé. Il a remporté l’audition à l’aveugle haut la main. Mais la main justement, il a failli l’avoir bien mal en point. Car avant de devenir célèbre, Kendji Girac a travaillé comme élagueur.

Kendji coupait des arbres avant de séduire le jury de The Voice

Son père gérait en effet une entreprise d’élagage. Rien de plus naturel donc pour le jeune homme de travailler en tant qu’élagueur. Kendji Girac quitte l’école à 16 ans, sa famille voyage beaucoup donc ce job semble parfait pour lui.

« Avec des tronçonneuses, près du visage, avec des sécateurs… »

Concrètement, Kendji Girac doit s’occuper de couper les branches des arbres et c’est ainsi qu’il a failli se couper plusieurs doigts. Il en a fait la confidence aux journalistes de Konbini. « C’est vrai que j’ai failli perdre mes doigts plus d’une fois. J’ai coupé beaucoup d’arbres qui étaient dangereux, pas simplement pour le plaisir. Et du coup avec mon père, c’est vrai, avec des tronçonneuses, près du visage, avec des sécateurs pour couper des branches, et des fois la corde s’emmêlait dans les branches et on essayait de lever ce sécateur et là, le truc pouvait remonter et nous couper les doigts. » Heureusement, il n’y eut pas d’accident à déplorer et Kendji Girac pût se mettre à la guitare.

« Jusqu’à en avoir des cloques sur les doigts. Je saignais même »

Dans une autre interview accordée à Brut, Kendji Girac avait expliqué avoir appris la guitare de façon complètement didactique. Pourtant, il aurait adoré que son père lui apprenne. Mais ce dernier a refusé. « Il m’a dit : ‘Non, je ne peux pas t’apprendre, parce que moi, j’ai appris tout seul. Donc tu feras pareil ». Alors le jeune artiste a trouvé une solution par lui-même. « Je me mettais les CD des Gipsy King dans la voiture et j’apprenais pendant des heures et des heures jusqu’à en avoir des cloques sur les doigts. Je saignais même, des fois, des doigts. »

A croire que son acharnement a payé. Aujourd’hui, l’artiste est couronné de succès. Ses 3 albums ont cartonné. Et à tout juste 24 ans, Kendji Girac vient de présenter un 4eme opus à son public.