Kendji Girac en couple avec Ilona Smet? Des images troublantes qui sèment le doute !

Kendji Girac a été vu en compagnie d’une très belle jeune femme. Les internautes n’ont de cesse de se demander si il est en couple avec elle ou non. Sachant qu’il est censé bientôt être papa, est-il toujours en couple avec Soraya Miranda ? Est-il célibataire ? Ou bien est-il en train de fréquenter cette jeune femme que les internautes ont vu à son bras sur les quai de la Seine ? LDPeople vous dit tout ! Des images qui créent la polémique à l’explication rationnelle, partagée sur Instagram par le chanteur en personne.

Kendji Girac est-il un cœur à prendre ?

Kendji Girac ne maintient pas le suspense bien longtemps. En effet, il n’est pas de ceux qui aiment surfer sur les polémiques pour faire parler de lui. Au contraire, il souhaite rester le plus sincère possible envers ses fans. Et c’est justement ce qu’ils adorent avec Kendji Girac. Mais il faut bien avouer que plusieurs jours de doutes se sont suivis quant à une nouvelle idylle du chanteur. En effet, il a été aperçu dans les bras d’une jeune femme qui n’était pas celle avec laquelle ses fans le pensent en couple. Il était aux côtés d’Ilona Smet. Or, elle aussi est censée être en couple. C’est même officiel sur ses réseaux sociaux, elle serait en couple depuis huit ans et très heureuse. Comment expliquer alors que Kenji Girac et Ilona Smet se prennent dans les bras comme des amoureux ?

Kendji Girac balaye les rumeurs qui prenaient de l’ampleur sur les réseaux sociaux avec une publication, ce 16 janvier, sur son compte Instagram. En effet, le temps qu’il a passé avec Ilona Smet et pendant lequel ils étaient très proches, n’était que de la comédie. Les reporters de M6 les ont suivi pendant le tournage du nouveau clip du chanteur. Et c’est pour les besoin de ce clip, qui illustrera son titre Evidemment, que Kendji Girac et Ilona Smet jouaient les amoureux. Le chanteur tenait à ce que ce soit elle qui interprète le rôle de sa fiancée dans sa chanson. Elle est très belle, joue très bien et a cette allure parisienne qu’il imaginait pour sa chanson.

Une aventure qui pourrait se voir renouvelée

De plus, elle est la petite fille de Johnny Hallyday. Et cela est symbolique pour le chanteur. En effet, il a eu la chance de chanter avec le défunt rockeur. En choisissant la fille de David Hallyday et d’Estelle Lefébure, Kendji Girac rend ainsi un hommage au rockeur. Sur son compte Instagram, il partage une vidéo qui retrace le reportage de M6 sur le tournage de son nouveau clip. Ainsi, tout est clair pour ses fans et ceux du mannequin. Les rumeurs vont pourvoir disparaître petit à petit et laisser place à la promotion du nouveau clip du chanteur. En revanche, personne n’en voudra aux fans d’Ilona Smet ou de Kendji Girac d’avoir imaginé que tous les deux forment un beau couple. Après tout, cela ne rend que plus crédible les images du clip qui vont accompagner Evidemment, le titre de Kendji Girac.