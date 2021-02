Kendji Girac est l’heureux papa d’une princesse, il dévoile son merveilleux prénom et une photo !

Certaines rumeurs révélaient que le chanteur de The Voice avait trouvé l’amour, mais aucune confirmation n’avait été partagée. Il y a quelques jours, le 26 janvier 2021, le quotidien de Kendji Girac a totalement changé et les fans ont été nombreux à être surpris lorsqu’ils ont découvert la photo sur son compte Instagram. Vous pouvez découvrir de merveilleux petits pieds que le papa tient dans sa main, il s’agit d’une petite princesse prénommée Eva Alba et c’est la fille du chanteur.

La petite fille a les yeux de la maman

Alors que Kendji Girac était de passage à la radio, nous avons pu apprendre dans un reportage diffusé par 50 minutes que l’heureux papa préparait l’arrivée de son nouveau titre. Vous avez notamment pu découvrir le clip sur YouTube et il a décidé de faire appel à la petite-fille de Johnny Hallyday pour le tournage. Bien sûr, il doit souvent être questionné concernant sa merveilleuse petite fille, mais Kendji Girac est connu pour être très discret.

Il a seulement confié que sa petite fille avait les yeux de sa maman et il n’a pas été plus précis à ce sujet .

. Sur son compte Instagram, Kendji Girac a donc publié le fameux cliché, mais vous ne verrez sans doute pas le visage de l’enfant.

Le chanteur cultive la discrétion et il est assez rare qu’il se retrouve en Une des médias people, il est assez réservé sur sa vie privée.

Dans tous les cas, Kendji Girac a pu partager son bonheur avec une simple phrase : « quand l’amour prend vie ». Il a également été salué par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux à savoir Dadju, ils ont d’ailleurs pu collaborer pour une chanson et il a également travaillé avec son frère à savoir Gims. Nikos Aliagas n’a pas hésité à lui envoyer des coeurs comme de nombreux anonymes.

Certains aimeraient sans doute connaître la maman, mais Kendji Girac n’est pas forcément comme tous les influenceurs et les adeptes de la télé-réalité. Ces derniers n’hésitent pas à dévoiler sous toutes les coutures leur quotidien en proposant une quantité astronomique de photos de leur enfant, de leur couple, de leur voyage… Le compte Instagram de Kendji Girac est mis à jour assez régulièrement, mais vous avez surtout des clichés de ses collaborations, de son travail ou de ses déplacements professionnels. Vous avez aussi l’occasion de le découvrir lors des shootings photo, ils jouent de la guitare ou enregistre des titres.

Kendji Girac : ses premières confidences de papahttps://t.co/T4xspDjCDk — CNEWS (@CNEWS) February 11, 2021

Kendji Girac s’exprime sur sa récente paternité

Comme nous pouvons l’apprendre dans Programme TV, la responsable des Enfoirés a reçu un message de la part de Kendji Girac qui ne pouvait pas honorer sa présence pour cette nouvelle saison. En effet, il a précisé que sa compagne était sur le point d’accoucher et il ne pouvait donc pas se rendre sur la scène pour enregistrer l’épisode diffusé dans quelques jours. Le chanteur a pu se confier dans les colonnes de la Provence sans, toutefois, déroger à sa règle liée à la discrétion.

Le chanteur veut transmettre à sa merveilleuse princesse les valeurs de sa famille ainsi que le respect. Il pourra peut-être lui apprendre la guitare, mais il estime que sa fille choisira ce qu’elle veut faire plus tard. Il a également confié que le moment où il a pu devenir papa était très fort : « c’est encore plus d’amour qui s’installe dans la famille ». Il faut savoir que ses proches sont toujours à ses côtés et il peut compter sur leur présence.

En effet, Kendji Girac est issue de la communauté des gens du voyage, ils sont notamment connus pour être très liés les uns aux autres, il s’agit d’une grande famille qui reste primordiale.