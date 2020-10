Kendji Girac et Gims illustrent une tragédie incroyable dans le Sud de la France

Kendji Girac et Gims collaborent pour proposer un nouveau titre détonnant. Dernier métro raconte une histoire pour le moins tragique. Rassurez-vous, ce n’est bien que de fiction qu’il s’agit. Le clip est en ligne et illustre donc les paroles émouvantes des deux chanteurs à propos d’une histoire d’amour contrariée. Et pour tourner ce clip superbe, Kendji Girac et Gims se sont rendus dans le Sud de la France, dans le Luberon plus précisément.

Kendji Girac et Gims signent un duo plein d’émotions

Kendji Girac cartonne depuis la sortie de son dernier album, Mi vida. Le premier single dévoilé était Habibi et fait l’unanimité auprès de ses fans. Là aussi, le clip est une pure merveille qui vient illustrer les paroles parfois très tristes du texte de la chanson. En effet, Kendji Girac est un chanteur passionné. Il sait non seulement mettre sa voix chaleureuse au service de sa guitare mais l’inverse est tout aussi vrai. De plus, ses qualités d’interprétations de sont plus à prouver. Il est capable de faire rire, pleurer et à chaque fois de donner des frissons à son audience. Ses fans ne sont alors pas si surpris de découvrir Dernier métro car il est comme toujours, un titre entêtant et bourré d’émotions.

Voir cette publication sur Instagram dernier métro 15.10.20 @gims Une publication partagée par Kendji Girac (@kendji) le 13 Oct. 2020 à 3 :01 PDT

Un événement de taille pour Kendji Girac

Ce qui est en revanche nouveau pour Kendji Girac et pour ses fans c’est la collaboration du chanteur avec Gims. En effet, cela faisait quelques temps que Kendji Girac espérait pouvoir faire un feat avec le rappeur. D’autant que c’est en reprenant son titre Bella qu’il s’est fait connaître du grand public. Contacté par The Voice à la suite de sa vidéo sur les réseaux sociaux, il participait à une émission de grande audience. Nous étions alors en 2004 et Kendji Girac remportait la victoire. La suite vous la connaissez, le succès est devenu son compagnon de route. Tant et si bien que c’est bien lui qui siège sur les fameux fauteuils rouges aujourd’hui. Kendji Girac était effectivement coach de The Voice Kids cette année, aux côtés de Jennifer, Soprano et Patrick Fiori.

Les frissons sont rendez-vous pour ce nouveau titre et le clip en rajoute une dose, pour le plus grand plaisir des fans

En parallèle, Kendji Girac travaillait donc sur son prochain album. Mi Vida arrive donc dans les mains de ses fans le 9 octobre dernier. Ce sont alors 11 nouveaux titres impressionnants qui voient le jour. Ses fans de longue date reconnaîtront son style derrière chacune des notes de ses morceaux. Mais Kendji Girac fait pourtant toujours des albums différents. Ce que l’on y retrouve toujours en revanche c’est la puissante émotion qui se dégage de la voix et de l’interprétation du chanteur.

Le dernier clip de Kendji Girac met donc en scène son personnage d’amoureux esseulé. À ses côtés, Gims tient lui aussi le même rôle. C’est une tragédie qui se joue donc dans le Sud de la France. Mais nous ne tenons pas à vous raconter l’histoire avant que vous puissiez la voir. En effet, ce clip vaut le détour et c’est parfois bien mieux de se garder la surprise pour avoir une réaction authentique.

Dernier métro relate un drame sur un rythme entêtant

Un extrait du clip est cependant disponible sur le compte Instagram de Kendji Girac. Et c’est un extrait qui ne vous dévoile rien de la tragédie qui s’y joue. Mais attention, des photos du tournage du clip de Dernier métro sont également disponibles sur le compte Instagram de Kendji Girac. Et dans celles-ci, vous ne pourrez pas manquer les causes du drame.

Voir cette publication sur Instagram DERNIER MÉTRO @gims Nouveau clip disponible Une publication partagée par Kendji Girac (@kendji) le 15 Oct. 2020 à 9 :03 PDT

Kendji Girac et Gims collaborent donc pour un titre qui va devenir rapidement incontournable. Sorti le 15 octobre dernier, il cumule déjà plus d’un millions de vues sur Youtube à l’heure où nous écrivons ces lignes. Le succès est toujours au rendez-vous pour le jeune homme à la voix chaleureuse et aux rythmes endiablés. Préparez-vous à ressentir tout autant de frissons avec ce nouveau morceau, extrait de son nouvel album.

Kendji Girac et Gims font vivre cette tragédie à travers des images tournées dans le Sud de la France

Enfin, il convient à nouveau de souligner que la tragédie que vivent Kendji Girac et Gims dans ce clip n’est que fiction. Ils incarnent des personnages qui vivent une situation difficile, qui ont “dû mettre de côtés leurs égos” pour s’en sortir. Et malgré leurs volontés d’aller de l’avant, cette histoire résonne encore dans leurs cœurs, “sur le quai du métro”. Le clip est réalisé par Alexandre Moors avec talent. Un véritable court-métrage au service de ses voix extraordinaires que sont celles de Kendji Girac et de Gims. Un duo attendu qui fait déjà des étincelles.

Kendji Girac sera forcément en tournée en 2021 pour chanter les titres devenus cultes de son nouvel album Mi Vida. Il faudra donc compter sur l’espoir des fans déchanter de voir Gims sur scène pour interpréter Dernier métro à ses côtés.