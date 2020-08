Kendji Girac et Leslie “Good Singers” de l’amour dans l’air! Le chanteur a rencontré son âme soeur!

Décidément, Kendji Girac est sur tous les fronts pour cette rentrée télévisuelle 2020. Alors qu’il est aujourd’hui devenu l’un des coachs dans The Voice Kids sur TF1, l’interprète d’Andalouse était également à l’affiche d’un autre programme diffusé sur la même chaîne, le vendredi 21 août : Good Singers.

Une nouvelle émission, qui en était déjà à son deuxième numéro, dans laquelle Kendji Girac, Natacha Saint-Pierre et Fred Testot seraient opposés à Amel Bent, Bilal Hassani et Titoff pour découvrir quels étaient les véritables chanteurs parmi un parterre de candidats dont certains allaient étonner par leur talent et la maîtrise du chant. Adapté d’un programme turc, Is that really your voice ?, la version française présentée par l’humoriste Jarry se veut exactement sous le même principe. C’est-à-dire un jeu d’enquête musical dans lequel deux équipes de stars se retrouvent face à 12 candidats. Au cours du programme, grâce à de nombreux indices, ils doivent être capables de déterminer qui sont les vrais chanteurs et qui sont ceux qui n’ont aucun don pour cet art.

Kendji Girac

Mais vendredi dernier, l’une des participantes présentes sur le plateau a, en plus de séduire le public, véritablement laissé Kendji Girac sans voix. L’ancien gagnant de The Voice semblait totalement abasourdi par la performance de la jeune femme. Dès que la jeune femme, grâce à sa voix puissante, a entamé les premières notes de la chanson, I’ll never love again, interprétée originellement par Lady Gaga, Kendji Girac comprenait qu’il avait à faire à un talent hors du commun. “ Je savais qu’il y avait quelque chose, mais à ce point-là !!! ” avouait-il, complètement retourné par la prestation absolument brillante à laquelle il venait d ‘assister. Une émotion que ressentaient également les autres participants ainsi que l’animateur Jarry qui sont restés tous estomaqués devant autant de talent et de maîtrise technique.

” Là, je suis carrément bloqué…, j’ai une boule ici, je suis bouleversé. Tu m’as mis KO, tu m’as tué !!! “ répétait Kendji Girac, totalement emballé par la performance à laquelle il venait d’assister. Mais ce coup de foudre artistique pour Leslie allait encore aller plus loin puisque la jeune femme avouait être une véritable fan de l’interprète Des yeux de la mama. Les deux jeunes gens décidaient donc de reprendre cette chanson à l’unisson devant une assistance qui paraissait complètement médusée par ce qui se passait sous leurs yeux. Après cette prestation mémorable, les téléspectateurs faisaient plus ample connaissance avec Leslie qui expliquait, que depuis l’âge de 17 ans, elle se produisait avec son orchestre de bal dans la région de Toulon. Un exercice qui lui a permis d’apprendre le métier et de partager sa passion pour le chant.

Une révélation qui a véritablement fait sortir Kendji Girac hors de son fauteuil en apprenant d’où était originaire Leslie. N’en tenant visiblement plus, Kendji s’est empressé de prendre la parole : ” J’habite près de Toulon aussi ! C’est vrai, je ne mens pas ! J’habite à Sanary-sur-Mer. Vers Six-fours, Bandol “ s’écriait alors l’artiste, avec une énergie et une fougue qui en disait peut-être un peu trop. Une réaction qui aurait pu être prise comme une réelle invitation par la jeune femme pour retrouver le célèbre chanteur dans leur région commune du sud de la France.

Une rencontre pour le moins explosive qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes en nombre, qui avaient eux aussi visiblement remarqué que quelque chose s’était passé sur le plateau de Good Singers. “ Il se passe un truc entre Kendji et Leslie là ??? On se sent presque de trop… “, ” Kendji, il est amoureux ! “, ” Il va la demander en mariage dans 5 minutes… “ pouvait-on lire parmi les très nombreux commentaires sur le réseau social Twitter. Une candidate qui, de part son talent, n’aura visiblement laissé personne insensible, et pour laquelle Kendji Girac est complètement tombé en admiration, et ce dans tous les sens du terme. Une jeune femme à la voix d’or venue du Sud qui aura fait un passage remarqué dans l’émission.

Après seulement deux éditions, le nouveau programme de TF1, Good Singers, aura déjà connu un moment culte avec cette rencontre hors du commun. Un jeu qui pourrait être en passe de connaître un énorme succès au vu des premières réactions des téléspectateurs et dont le concept semble être parfaitement dans l’air du temps. Diffusé depuis le 17 juillet de cette année, le programme a déjà permis de découvrir quelques talents comme Yann, Alexandra, Sarah, Julien, Franck ou encore Leslie qui reprenait donc le célèbre tube de Lady Gaga.

Lors de cette dernière émission, ce fut l’équipe de Kendji Girac qui remporta la victoire avec près de 33 000 euros de gains tandis que l’équipe d’Amel Bent ne remportait malheureusement que 2 500 euros. Mais faisant preuve d’une énorme générosité, l’équipe de Kendji a offert 10 000 euros à son équipe adverse. Des montants qui ne sont bien évidemment pas destinés aux stars présentes sur le plateau, mais qui sont entièrement reversés à des œuvres caritatives ou a des associations qui en feront bon usage.

Décidément, c’est une année particulière pour Kendji Girac. Alors qu’il avait refusé à de nombreuses reprises de devenir coach dans The Voice ou de participer à d’autres émissions, les choses s’accélèrent. En effet, Kendji ne se sentait pas légitime pour juger le talent des autres et souhaitait dans un premier pouvoir se concentrer sur sa carrière, et surtout sur sa tournée qui lui tient particulièrement à cœur.

Mais aujourd’hui les années ont passé et le chanteur a connu de grands bonheur sur scène, ses disques remportent de grand succès, et son bonheur est donc total. Une sérénité qui lui a donc fait accepter les nouveaux rôles que TF1 a trouvés pour lui dans Good Singers et dans The Voice Kids. Deux émissions qui le maintiennent dans son univers musical et dans lesquelles il va avoir la chance de découvrir de nombreux talents. Une histoire qui se répète pour le jeune homme qui, lui aussi, était inconnu il y a quelques années, avant de participer à The Voice comme candidat, de conquérir les coachs et le public, de remporter le concours et devenir l’immense star qu’on connaît à ce jour. Un parcours hors du commun que Kendji Girac souhaitera certainement pour les talents qu’il découvrira lors des prochaines primes sur TF1.