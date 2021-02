Kendji Girac: excédé comme jamais par les rumeurs, il va tout dézinguer!

Depuis sa victoire à The Voice, Kendji Girac a fait du chemin. En effet, adulé par ses fans, il en profite pour leur faire passer un message.

Kendji Girac, un homme en colère !

Une ascension qui donne le vertige

Personne n’oubliera sa première prestation. À l’aide de sa guitare, Kendji Girac fait déjà le show. Du reste, son coach Mika n’en démord pas, c’est la plus belle rencontre artistique sur le tournage. Depuis, l’homme a progressé et il accumule les succès. Comment arrive-t-il à la fois à émouvoir et faire danser la France entière ? Tant de mystères pour un seul homme, c’est tout simplement fou ! LDPeople n’a jamais vu ça !

Pourtant, rien ne laissait présager qu’il allait devenir aussi célèbre. Né dans une famille de gitans, Kendji Girac a le cœur en exil. Hypersensible de nature, il apprend toujours des anciens. D’ailleurs, c’est son père en personne qui appris les bases de la musique. Pour autant, son géniteur estimait que cela devait rester un loisir. Impossible pour lui d’imaginer que son fils en fera son métier. Alors, après le travail et malgré la fatigue, le jeune homme s’entraîne comme pour se prouver des choses.

Il y a quelques semaines, la rédaction de LDPeople vous racontait un épisode glaçant. En effet, à cause de cet accident professionnel, il aurait pu perdre l’usage de ses doigts. Passé le traumatisme, Kendji Girac se dit qu’il a qu’une seule vie et qu’il faut qu’il en profite. Après tout, qu’a-t-il à perdre ? Vu qu’il joue de la guitare comme personne, elle va devenir son arme de conviction massive ! Quand il s’inscrit aux sélections de The Voice, il sait que c’est sa dernière chance.

Chassez le naturel…

Il faut dire que la seule chose qui semble apaiser Kendji Girac, c’est ses repères. En effet, dans cet entretien résumé par LDPeople, il nous raconte comme le bruit du vent qui souffle contre sa caravane, c’est son nirvana ! Hiver comme été, il ne peut pas s’en passer. D’ailleurs, après des longues tournées, il n’est pas rare qu’il vienne s’y ressourcer. Alors, a-t-il déjà transmis la magie de ce refuge à sa petite Eva Alba ? Emue, la rédaction de LDPeople le visualise tellement en train de bercer la petite princesse dans ce havre de paix pas comme les autres.

D’ailleurs pour le premier confinement, Kendji Girac est rentré en urgences des Etats-Unis pour retrouver les siens. Il lui était juste inconcevable de vivre cette épreuve unique en son genre à des milliers de kilomètres. Donc, il a directement sauté dans le premier avion direction la France. Après tout, il est là-bas chez lui !

Une famille formidable à qui il doit TOUT !

On le sait, Kendji Girac n’en serait pas là sans le soutien indéfectible des siens. Ce n’est pas pour rien qu’il a dédié une chanson à sa maman. Sn regard l’accompagne où qu’il aille. Du reste, de son enfance parmi les gens du voyage, il ne regrette rien. Au contraire, ces expériences de déménagements ont renforcé sa force de caractère. Hélas, en ces temps difficiles, il y a encore quelques clichés véhiculés sur sa communauté qui subsistent. Ces dernières l’agacent au plus haut degré. C’est pourquoi, le jeune papa tient à remettre les points sur les I. Ne serais-ce que pour sa princesse l’entende plus tard et s’en inspire.

Quand Kendji Girac puise dans sa mémoire, il y a quelque chose qui l’a marqué à vie. C’est le regard des autres. Cette méfiance qu’il lisait dans les yeux, il ne l’oubliera jamais. « On arrivait dans des endroits et les gens nous regardaient avec peur » Bien sûr, il a bien une petite idée d’où ça peut provenir. »mais après je comprends la crainte car il y a tellement de préjugés. » Malgré la colère qui boue en lui, il essaie de tempérer ses sentiments en précisant « Nous, on venait juste pour voyager, faire de la musique et rester dans un champ »

En ce moment, le débat sur les gens du voyage prend des proportions assez hallucinantes. Deux camps s’affrontent et semblent aux antipodes l’un de l’autre. S’il s’attaque à cette polémique, nul doute que Kendji Girac n’a pas fini de dénoncer les clichés. LDPeople lui souhaite bien du courage. En guise de souvenir, nous vous proposons de revoir son audition à l’aveugle dans The Voice. Indélébile dans l’esprit des téléspectateurs, la rédaction et ses fans ne se lasseront jamais de ce magnifique moment. Ce jour où…