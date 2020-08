Kendji Girac fait une confidence inquiétante dans une vidéo !

Le chanteur Kendji Girac a adressé hier soir au directeur de l’EHPAD La Madeleine où réside sa grand-mère une vidéo de soutien. Une vidéo pleine de sensibilité.

Kendji Girac remercie le personnel de l’EHPAD La Madeleine

S’il ne s’exprime pas beaucoup depuis le Coronavirus, Kendji Girac a tout de même voulu rendre hommage au personnel de l’EHPAD où se trouve sa grand-mère : “Je tenais à remercier tout le personnel parce que c’est très important de remercier. Merci pour tout ce que vous faites, c’est vraiment très gentil donc je vous embrasse vraiment très fort, je vous envoie plein de forces et faites attention avec tout ce qui se passe, faites gaffe à vous, prenez soin de vous. Gros bisous”.

Un message qui a fait le plus grand bien au directeur de l’EHPAD La Madeleine qui a pu réagir chez nos confrères de France Bleu : “Dans la vidéo, il salue vraiment la bienveillance, et le travail réalisé par les EHPAD et cela arrive au bon moment, on a trop tendance à mettre en avant seulement le personnel hospitalier, et il faut penser aussi au personnel d’EHPAD. Donc c’est un message très important, qui fait déjà le tour des réseaux sociaux“. Comme quoi, les gestes simples sont les plus efficaces.

Kendji Girac victime d’une agression

Le 11 mars dernier, Kendji Girac a été victime d’une agression et d’un vol sur un parking d’hypermarché en région parisienne. En effet, quatre individus armés de bombes lacrymogènes s’en sont pris physiquement au chanteur et à son ami présent avec lui. Ils lui ont dérobé ses clefs de voiture, une montre et une sacoche. Le chanteur a porté plainte au commissariat de Chelles et les enquêteurs tentent de savoir si le chanteur était spécifiquement visé ou si c’était un pur hasard.

Probablement sous le choc, le jeune homme n’a pas voulu donner de ses nouvelles publiquement dans un premier temps. C’est donc quelques jours plus tard qu’il a pris la peine d’écrire un message sur son compte Instagram : “Merci à tous pour vos messages. Je vais bien merci. À très vite“, écrit le compte officiel de Kendji Girac dans une story. Une chose est certaine, il se souviendra longtemps de cette fameuse soirée.