Kendji Girac fait une tendre déclaration, incroyable à cet homme qu’il adore !

Aujourd’hui, les deux talents enchaînent les collaborations et semblent inséparables. Plus qu’une amitié, leur relation est devenue fraternelle. C’est en tous cas ce qu’explique aujourd’hui Kendji Girac dans un entretien qu’il a accordé à Télé 7 Jours.

Le jour où ils se sont rencontrés, Kendji Girac s’en souvient comme si c’était hier. « On s’était vu aux NRJ Music Awards et après sur quelques promos. Dans une loge, on avait joué à la guitare. Moi j’ai vite sympathisé avec ce garçon. C’est un gars très gentil, très simple.” Dans ces coulisses, en 2018, ils ont vite accroché et c’est ainsi que leur 1ere collaboration est née.

Leur première rencontre fait une étincelle

“Sur ce troisième album, j’avais travaillé avec Damso, j’avais fait de l’urbain donc pour casser ça, j’ai demandé à travailler avec Vianney. Il est venu, on était en studio chez Renaud Rebillaud et on a joué ensemble » confiait-t-il ainsi dans une interview à Pure Charts, enchanté d’avoir noué une belle complicité avec son confrère : « Il m’a apporté ce petit côté commercial, très français, bien écrit. C’est ce que je voulais »

View this post on Instagram A post shared by Kendji Girac (@kendji)

Cette année, quand Kendji Girac a du faire face à de nombreuses critiques, Vianney est monté au créneau. Dans Paris-Match, le mari de Catherine Robert a vivement défendu l’interprète de Color Gitano face à ses détracteurs. “Je connais la musique mieux que n’importe quel critique musical qui n’a jamais composé ou écrit”, a-t-il lâché, “donc, oui, je vois le talent chez Kendji et je l’entends aussi.

Vianney vole au secours de Kendji Girac

Et de poursuivre: “Le succès populaire est énervant, surtout pour une certaine presse. Mais Kendji, quoi qu’on en pense, il ne peut pas faire autrement que de réussir, vu sa personnalité, son vécu et ses valeurs.” Vianney n’a pas hésité à comparé Kendji à Michel Sardou, “détesté dans le métier parce que dix journalistes parisiens ont décrété qu’ils ne l’aimaient pas.”

Alors forcément, dans une récente interview accordée à Télé 7 Jours, Kendji Girac lui rend la pareil. A son tour, il ne tarit pas d’éloges à l’égard de l’interprète de N’attendons pas. “C’est mon frérot d’amour. Il a une bonne oreille musicale. Non seulement, je l’ai invité sur l’album mais aussi lors des Battles de The Voice Kids. Il m’a aidé avec les petits” détaille-il.

Sa “famille” de The Voice

Vianney a d’ailleurs beaucoup apprécié son expérience sur le plateau de The Voice Kids puisqu’il reviendra en tant que juré dans la prochaine édition de The Voice aux côtés d’Amel Bent, Florent Pagny et Marc Lavoine.

View this post on Instagram A post shared by Vianney (@vianneymusique)

Signalons aussi que Kendji Girac a invité d’autres gagnants de The Voice sur son album. Slimane figure ainsi parmi les artistes invités. Peut-être parce qu’une fois encore, il s’agit d’un ami. “C’est un garçon qui me connait bien. Il connait mes histoires. Ses mots me ressemblent… J’aime son talent d’écriture. Il est sincère et très respectueux.”, reconnaît le gagnant de la saison 3 de The Voice. Une affaire de famille ?

Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation préalable de Ldpeople.com