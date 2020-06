Kendji Girac: La femme qui lui a brisé le cœur et qui inspire ses chansons dévoilée, c’est une ex !

Kendji Girac est capable de nous faire pleurer et frissonner au rythme de sa voix et au son de sa guitare. Le chanteur est particulièrement doué lorsqu’il chante des chansons d’amour. Mais il reconnaît que c’est à cause d’une expérience particulièrement douloureuse qu’il trouve l’inspiration. En effet, c’est une ex de Kendji Girac qui lui aura inspiré nombreux de ses titres. Il nous raconte tout dans cet article !

Kendji Girac dévoile celle qui est à l’origine de son inspiration musicale

Kendji Girac frappe une nouvelle fois très fort avec son nouveau titre Habibi. Une chanson qui est une histoire d’amour et qui souligne les difficultés des relations amoureuses. Sur un rythme oriental mélangé à sa guitare et à ses chants, Kendji Girac va encore briser des cœurs. Encore un succès qui attend le chanteur qui excelle dans ce domaine. Mais les fans se demandent qui inspire les paroles si belles des chansons de Kendji Girac. Et c’est le magazine Télé Loisirs qui recueille les confidences du chanteur à ce sujet. En effet, c’est à cause, ou grâce, à une ancienne histoire d’amour qui a mal finit que Kendji Girac trouve l’inspiration pour de si beaux textes. Ce serait donc une des ex de Kendji Girac qui lui a permis de trouver le thème de prédilection de sa musique.

HABIBI est enfin disponible

Lorsque Kendji Girac était encore un jeune homme en plein dans l’adolescence, il est tombé amoureux pour la première fois. Comme tout un chacun, le premier amour reste un événement marquant. Et pour ceux qui n’ont pas la chance de garder cet amour toute leur vie, c’est aussi une événement très douloureux. En effet, le premier chagrin d’amour marque les personnes qui le vivent pour toute la vie. Certes nous parvenons à nous en remettre bien que cela paraisse impossible sur le moment. Mais Kendji Girac semble avoir réussi à garder vif le souvenir de cette déception amoureuse. Si vif qu’il est capable de le transmettre dans ses titres avec beaucoup d’émotions. Nous disons souvent des artistes que ce sont des personnes connectés à leurs émotions et Kendji Girac le prouve à la perfection.

Des anecdotes sur la vie sentimentale du chanteur

C’est alors avec pudeur qu’il raconte aux journalistes de Télé Loisirs que son ex lui inspire le thème de sa musique. En effet, il aurait tenté de la reconquérir et pour ce faire, sa voix et sa guitare sont ses plus grands atouts. Les fans ajouteront que son charme est également un élément indiscutable des atouts du chanteur. Mais c’est surtout le thème de sa musique qui va jouer pour reconquérir la jeune femme dont il était amoureux. L’histoire ne dit pas si Kendji Girac a réussi à reconquérir la jeune femme qui avait volé son cœur. Elle ne dit pas non plus si Kendji Girac est un cœur à prendre ou si il pense même à se mettre en couple. Car les douleurs des relations sentimentales peuvent laisser des traces. Et il ne serait pas étonnant que le feu jeune homme ait du mal à donner sa confiance facilement.



Un artiste qui a le sens des priorités

Kendji Girac reste simple et il a ses priorités en ordre. Bien que la musique soit sa raison de vivre, sa priorité numéro un reste sa famille. Ses parents sont ses piliers, ses guides et ses racines. Son père et sa mère sont des figures emblématiques de sa vie et il ne profiterait pas de son succès si ils n’étaient pas fiers de lui. Pendant la période de confinement, Kendji Girac a tenu à rester près de son père par exemple. C’est ce qu’il fait constater à ses fans sur les réseaux sociaux. Et les abonnées de Kendji Girac ont trouvé très touchant le choix du chanteur. À 23 ans, il ressent encore le besoin d’être proche de sa famille et cela est tout à son honneur.

La famille de Kendji Girac reste en haut du podium pour lui

Il faut dire que la famille de Kendji Girac est aussi une de ses sources principales d’inspiration. Il est capable de faire vibrer ses fans avec des paroles magnifiques sur un air doux de guitare. Tous les fans se souviennent du titre mythique Les yeux de la mama. Depuis que Kendji Girac est découvert par le public dans The Voice, il remporte la compétition. Nous sommes alors en 2014 et depuis le chanteur ne cesse de ravir ses fans. Il n’avait que 18 ans lorsqu’il se fait connaître de la France entière. Ses fans représentent une communauté grandissante qui le suit dans tous ses projets et qui n’est pas déçue par les surprises qu’il lui réserve. Kenji Girac n’a que 23 ans et a donc une longue et belle carrière devant lui. Car la récurrence du thème des relations amoureuses contrariées permet à Kendji Girac de s’adresser à tous.



Impossible de rester de glace devant la chaleur de sa voix et de ses mélodies. Et les textes de ses chansons font fondre le cœur de tous ceux qui entendent ses musiques. Tant que Kendji Girac sera passionné par la chanson, ses fans pourront découvrir l’univers de cet artiste de talent. Il est capable de se renouveler de façon étonnante tout en restant fidèle à ce qui a fait son succès. Et en suivant ce principe, il semble avoir trouver la recette originale de son succès. Le jeune homme va encore voir son cercle de fans s’agrandir et il ira de plus en plus vers l’innovation pour continuer de surprendre son public.