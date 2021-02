Kendji Girac papa : se confie sur ses « nuits compliquées » et dévoile à qui ressemble sa fille

Kendji Girac est devenu papa pour la première fois de sa vie le 26 janvier dernier. Une petite fille est venue au monde et ses parents l’ont prénommée Eva Alba. En interview sur Chérie FM, le chanteur a dévoilé quelques éléments très personnels de sa nouvel vie de jeune papa. En effet c’est notamment pour les fans de savoir si la princesse ressemble davantage à Kendji Girac ou à sa compagne.

Kendji Girac devient papa et découvre les joies de la paternité

Kendji Girac découvre les joies d’être papa à 24 ans. Bien que cela pourra paraître jeune à certains d’entre nous, LDPeople vous rappelle que le chanteur a déjà une carrière exemplaire. Depuis qu’il a été révélé au grand public dans la saison 3 de The Voice, il y a 7 ans, Kendji Girac enchaîne les succès avec sincérité et émotion. Sur son compte Instagram, le fier papa a posté une photo des pieds de sa fille pour annoncer la naissance d’Eva Alba. Une photo qu’il assorti de quelques mots adorables puisqu’il appelle sa fille, « ma princesse ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kendji Girac (@kendji)

Interviewé récemment sur Chérie FM, Kendji Girac confie donc que c’est un véritable bonheur que d’être père. En revanche, les nuits sont effectivement compliquées pour le couple. Un nouveau-né pleure beaucoup et à des heures incongrues. Néanmoins, cela n’enlève rien à son extase et il sait se concentrer sur son amour pour elle.

Les fans de Kendji Girac espère pouvoir admirer cette petite princesse un beau jour. Mais pour le moment, le chanteur n’a pas dévoilé le visage de sa fille. Ainsi, la question de savoir à qui Eva Alba ressemble le plus se pose. Toujours lors de son interview, il révèle donc qu’elle lui ressemble un peu. Et il est enthousiaste d’ajouter qu’elle « a les yeux de la mama ». En effet Eva Alba aurait les yeux de sa mère et cela le remplit de joie.

Une petite princesse qui fait du couple une famille

Les journalistes de Chérie FM pensent déjà à la suite. Ils interrogent alors Kendji Girac sur ses envies concernant sa famille. Sera-t-elle grande ? Les jeunes parents veulent-ils avoir beaucoup d’enfants ? Le chanteur affirme ainsi ne pas vouloir beaucoup d’enfants. Pour le moment du moins. Car d’après lui, les circonstances actuelles sont inquiétantes. L’avenir est incertain et ce n’est donc pas un contexte propice à faire des enfants sereinement. Le jeune papa se consacrera donc pour l’instant à sa première fille.

Les internautes ont accueilli la nouvelle avec une joie non dissimulée. Sur Instagram, sous la photo des petits pieds de sa fille, les fans de Kendji Girac n’ont eu de cesse de féliciter les parents et de souhaiter la bienvenue à leur princesse. Pas de doutes que cela a contribué à maximiser le bonheur qu’il éprouve. En effet, le chanteur est un adepte du partage quand il s’agit d’émotions fortes. Comme dans ses textes, dans sa vie Kendji Girac considère que le bonheur n’est complet que lorsqu’il est partagé. C’est donc un fantastique sentiment que de savoir que ses fans et ses connaissances sont ravis pour lui et sa compagne.