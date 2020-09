Kendji Girac : sa colossale rémunération pour The Voice Kids révélée !

Faire partie du jury de l’émission The Voice Kids est un petit privilège, une marque de reconnaissance également. Kendji Girac vient t’intégrer ce club très fermé. Il a accepté cette mission en échange d’une belle rémunération.

Ces dernières années, Kendji Girac a connu une ascension hors normes. Ce jeune a été découvert quand il était âgé de seulement 17 ans et a connu la gloire très vite. Repéré dans l’émission The Voice, il fait aujourd’hui partie du jury de The Voice Kids. Cette trajectoire fait vraiment rêver. Lorsqu’il a chanté pour la première fois, sa fameuse reprise du titre Bella, dans The Voice, tout le monde a été conquis. C’était en 2014, il a d’ailleurs remporté l’émission. Depuis, il a enchaîné les albums et les tubes. Tout le monde a déjà dansé sur « Andalouse » ou bien « Les yeux de la mama ». Désormais, il fait partie du jury et c’est lui qui juge les talents qui se présentent devant lui. Sur The Voice Kids, il est accompagné par trois autres chanteurs reconnus : Soprano, Jenifer et Patrick Fiori. Une vraie reconnaissance pour Kendji Girac qui n’est âgé que de 24 ans.

Un beau chèque pour The Voice Kids

Kendji Girac a déjà expliqué qu’il a décliné à deux reprises le fait de devenir juré de l’émission The Voice Kids sur TF1. Il a dit qu’il avait « besoin de vivre des choses, de monter sur scène, de faire de la musique pour pouvoir partager cette expérience avec les enfants », dans un entretien accordé au magazine Télé 7 Jours. Pour recruter Kendji Girac, TF1 a dû sortir le carnet de chèque. Le chanteur a touché un joli pactole. Il a empoché pas moins de 200.000 euros pour seulement 7 émissions. Ce n’est pas tout ! Pour la dernière émission de la saison, qui devrait être diffusé en live le 10 octobre, Kendji Girac encaissera 23.000 euros de plus.

Kendji Girac satisfait

Kendji Girac peut avoir le sourire avec une telle rétribution. « Pour lui ce contrat tombe bien puisque toutes ses dates de concerts ont été annulées à cause de l’épidémie de Covid-19 », indique l’un de ses amis. Mais cette même source souligne également que le chanteur doit toujours faire ses preuves. Le public l’apprécie après les premiers épisodes. « En interne, on le trouve encore un peu puéril et pas suffisamment solide », balance une source au sein de la production. Les nombreux admirateurs de Kendji Girac qui suivent l’émission devraient les faire changer d’attitude. L’émission The Voice Kids est très populaire et génère d’ailleurs de belles audiences. C’est un programme familial par excellence. Cette émission est une belle vitrine et elle permet de faire connaître de nombreux talents. Certains confirment d’autres pas. Le fait de devenir chanteur est le rêve de nombreuses personnes qui s’identifient facilement aux chanteurs qui passent dans l’émission. La séquence des auditions à l’aveugle plait beaucoup téléspectateurs qui suivent l’émission.