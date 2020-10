Kendji Girac serait séparé de Soraya Miranda enceinte? Cette nouvelle crise du chanteur?

Il y a quelques semaines, la nouvelle de la grossesse de Soraya Miranda, la compagne de Kendji Girac avait créé un véritable buzz. Mais aujourd’hui, certaines rumeurs laissent penser que le couple pourrait connaître des problèmes importants. Le magazine Closer livre un portrait des deux tourtereaux laissant imaginer que le couple n’aurait pas vécu ensemble ces derniers temps.



En septembre dernier, les fans de Kendji Girac apprenaient en effet que le jeune chanteur serait sur le point d’être papa. En couple depuis un an avec la jolie jeune femme venue de Suisse, l’artiste s’apprête donc à connaître les joies de la paternité. La belle brune aurait réussi à faire fondre le cœur du célèbre interprète. Kendji GIrac et Soraya n’ont d’ailleurs pas hésité à s’afficher cet été dans la presse afin d’afficher leur bonheur. Le magazine Public a consacré un long article aux deux jeunes gens, il y a quelques semaines. Et les journalistes décrivaient Soraya comme une jolie jeune femme très intelligente, “ Regard gris-vert, sourire éclatant, crinière d’ébène, Soraya Miranda à tout pour elle “. Le magazine ajoutait également que la jeune femme suit actuellement des études dans une prestigieuse école de commerce à Genève. Public affirmait également que le couple avait connu une crise importante. La rumeur de tensions avait même été évoquée. Mais quelques jours plus tard, Kendji Girac et Soraya apparaissaient de nouveau ensemble. L’origine de leur problème remonte à cet été. Kendji Girac aurait en effet pris des vacances en compagnie d’amis sans Soraya. Mais depuis la rentrée, les choses sembleraient être rentrées dans l’ordre.



Ver esta publicación en Instagram rouler sans rétro @gims 📸 @ludovicgenco Una publicación compartida de Kendji Girac (@kendji) el 12 Oct, 2020 a las 11:47 PDT

En pleine promotion de son nouvel album Mi vida, Kendji Girac reste extrêmement discret sur sa vie privée. Et à l’exception de quelques clichés publiés dans la presse, le jeune homme ne révèle que de très rares informations sur sa situation amoureuse. Il est certain que l’interprète d’Andalouse a passé la période du confinement et la majorité de la saison estivale en compagnie de sa famille. Dès son retour des États-Unis, il avait en effet rejoint sa région natale. Kendji Girac a été aperçu à de nombreuses reprises auprès du domicile de ses parents. Il a d’ailleurs avoué avoir passé de longues nuits, seul, dans sa caravane située dans le jardin de ses parents ; un lieu dans lequel il avoue aimer se réfugier. Ces fans se sont donc demandés où se trouvait sa compagne durant ce séjour. Kendji était lui en tout cas très satisfait et heureux de ce retour sur les terres de son enfance. Il aurait profité pour passer d’excellents moments avec son père. Les deux hommes ont passé leur temps à parler, chanter et jouer de la guitare jusque tard dans la nuit. Kendji Girac a déclaré avoir trouvé ces moments d’une grande intensité. Car sa vie à 100 à l’heure, l’empêche d’être près des siens aussi souvent qu’il le souhaite.

Kendji Girac

Ces derniers événements peuvent donc faire penser qu’il y avait peut-être quelques troubles entre les deux jeunes gens. Car sa compagne n’était apparemment pas à ses côtés durant les semaines de quarantaine. Pourtant, Soraya paraît avoir été très bien acceptée par la famille de Kendji. L’annonce de la maternité devrait également avoir été une bonne nouvelle pour tout le clan.

Ver esta publicación en Instagram MI VIDA DISPONIBLE PARTOUT 🥳 Una publicación compartida de Kendji Girac (@kendji) el 9 Oct, 2020 a las 1:00 PDT

Devenir père, Kendji Girac l’avait déjà imaginé. Car les enfants sont très importants pour lui. Et il a d’ailleurs la ferme intention de pouvoir transmettre quelques-unes de ses passions et de ses valeurs à sa descendance. Comme il l’a confié dans une interview accordée à Télé 7 Jours, ses enfants seront formés à la musique comme lui l’a été très jeune ” Ce qui est sûr, c’est que je transmettrai mon amour de la musique à tous mes enfants, et ils en feront ce qu’ils voudront “.

La musique est très importante dans la vie de Kendji Girac, comme pour toute sa famille. Ils aiment tous se retrouver afin de partager des moments de musique et de joie. Très soudée, la famille est essentielle au bonheur de Kendji. L’artiste est très proche des siens. Il existe réellement une relation fusionnelle avec son entourage proche. Malgré son emploi du temps très chargé, il ne rate aucune occasion de pouvoir se retrouver auprès de son clan. L’arrivée d’un enfant lui permettra maintenant de construire aussi sa propre famille. Son enfant pourra compter surtout tout un groupe pour être élevé dans l’amour, comme ce fut le cas pour Kendji.

L’artiste n’hésite d’ailleurs pas à faire de véritables déclarations d’amour à ses proches et notamment à sa maman. L’un de ses célèbres titres était d’ailleurs un hommage à celle qui lui a donné la vie. Il y a quelque temps dans l’émission La Boîte à secrets sur France 3, le futur papa a d’ailleurs vécu un grand moment d’émotion. Son amie Jenifer lui avait fait la surprise d’interpréter son tube Les yeux de la mama. Kendji Girac avait déjà les larmes aux yeux de ce cadeau qui lui a été fait. Mais, il a encore été plus étonné par la suite. Car alors qu’il ne s’y attendait pas, sa mère Carmen a rejoint Jenifer sur scène pour terminer la chanson. ” Jamais je n’aurais cru te voir chanter dans une émission. C’est un cadeau. Merci maman, je t’aime ” a déclaré Kendji Girac, bouleversée par cet événement.

Ver esta publicación en Instagram 🌞🌞🌞 📸 @samdesalvador Una publicación compartida de Kendji Girac (@kendji) el 24 Jul, 2020 a las 3:54 PDT

Présent sur de nombreux plateaux de télévision, Kendji Girac continue sa carrière avec un immense succès. Et côté cœur, l’artiste semble également avoir trouvé le bonheur dans les bras de la belle Soraya. Malgré plusieurs rumeurs de tension dans le couple, Kendji Girac ne laisse en tout cas rien transparaître. Kendji Girac a, à de nombreuses reprises, confirmé avoir trouvé le bonheur. Le jeune homme de 24 ans a parfaitement les pieds sur terre malgré son succès et son jeune âge. Le plus important pour lui aujourd’hui sera de prendre soin de ceux qu’il aime. Que ce soit sa compagne ou son enfant, tous deux devraient se sentir en sécurité aux côtés de Kendji. Car comme il l’avoue, la famille est tout pour lui. Il est capable de véritables folies pour combler ceux, chers à son cœur.