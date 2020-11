Kendji Girac : Super gêné par les révélations d’une relation quand il était plus jeune avec Eva Longoria

Ce 6 novembre, Kendji Girac était l’invité de Faustine Bollaert dans “La boîte à secrets”. Le chanteur a été très mal à l’aise quand on lui a posé une question sur Eva Longoria. Explications.

Kendji Girac gêné par une question de Faustine Bollaert

Ce vendredi 6 octobre, Kendji Girac était l’invité de Faustine Bollaert dans son émission “La boîte à secret“. Durant celle-ci, le chanteur s’est laissé surprendre par une surprise de sa maman et de Jenifer. Mais ce qui a le plus fait parler, c’est lorsque l’animatrice lui a demandé plus d’informations sur un “crush” de sa jeunesse. En effet, le jeune homme a tiré une pomme dans sa boîte. Et cette dernière faisait référence à Eva Longoria dans Desperate Housewives.

Il faut dire que Kendji Girac était un grand fan d’Eva Longoria quand il était plus jeune. Mais mal à l’aise par cette révélation, le chanteur a juste répondu : “C’est une belle femme“. Il change ensuite de sujet en expliquant qu’il avait eu un honneur de la rencontrer personnellement : “Je suis souvent allé dans ses galas de charité, j’ai chanté plusieurs fois et on a passé des bons moments tous ensemble”. Comme vous le comprenez, il ne veut pas en dire plus sur la belle actrice.

Eva Longoria complètement fan de Kendji

Aujourd’hui mariée à l’homme d’affaires mexicain Pepe Baston, Eva Longoria n’a jamais caché son admiration pour Kendji :”Je suis sa carrière et je suis fière parce qu’il a démarré ici au Global Gift avec Nikos. Je suis fière d’avoir été la première à l’accueillir sur un événement. Il est devenu une star depuis. Et c’est surtout un ami loyal et formidable” explique notamment la jeune femme. Il faut dire que le chanteur parle d’elle dans une de ses chansons, ce qui fait sa fierté : “Kendji c’est mon artiste favori, il parle de moi dans une de ses chansons”.

Si vous suivez la carrière de Kendji, il est très facile de se rappeler où il évoque Eva Longoria. Mais pour ceux qui ont du mal nous vous proposons de vous plonger dedans : “Y a eu les plateaux, y a eu les photos / Y a eu les télés, et les villes enchaînées / Quand ça s’arrêtera, je ne sais pas / J’ai même chanté la sérénade à Eva Longoria“. Alors vous l’avez ? Oui, c’est bel et bien dans “Cool” que le chanteur évoque l’ex de Tony Parker. Mais il n’est pas question ici d’amour, mais bel et bien d’une belle amitié. C’est pas mal non plus.