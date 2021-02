Kendji Girac (The Voice) dévoile pour la 1ère fois pourquoi il continue de vivre dans une caravane!

Kendji Girac fait en effet cette révélation surprenante lors d’un récent interview accordé au journal le Parisien. Mais il est vrai que dès qu’il en a l’occasion, le chanteur évoque avec joie sa famille et ses origines. Car il est issu d’un milieu modeste, nomade et doté de belles valeurs. Malheureusement, certains préjugés persistent et il compte bien faire évoluer les mentalités sur ce sujet. Malgré tout, il reste assez étonnant qu’un artiste si célèbre apprécie la vie simple. LDpeople vous raconte tout.

Kendji Girac ne cesse d’étonner par sa simplicité

Kendji Girac ne se présente plus. Découvert en 2014 lorsqu’il remporte la troisième saison de The Voice, il enchaîne les succès avec une aisance déconcertante. Dès lors, le public tient une place très spéciale dans le grand cœur du chanteur. Néanmoins, il est plutôt timide lorsqu’il s’agit de parler de sa vie privée. La façon dont il s’exprime le mieux, c’est en effet avec sa guitare.

« Parfois, je m’exprime mieux en chanson qu’avec des mots… A la maison, on parlait catalan, donc j’ai dû apprendre à m’exprimer en français, pendant longtemps je n’ai pas été à l’aise avec les mots » @GIRACKENDJI #MiVida #Artiste #Guitare @franceinter pic.twitter.com/gvD0uJWQHj — Boomerang (@BoomerangInter) February 16, 2021

Kendji Girac n’est pourtant pas avare à partager son bonheur avec ses fans. Sur les réseaux sociaux, il va certes davantage parler de son travail. Partager ses nouveaux titres, des extraits de sessions de travail en studio ou de clips. Mais il est aussi heureux de pouvoir annoncer la naissance de sa fille par exemple. Avec une publication des petits pieds de son bébé, il lui souhaite la bienvenue en ce monde et sait que ses fans lui feront un excellent accueil.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kendji Girac (@kendji)

Une vie « de gitan » qui a de très beaux côtés

La vie de ce jeune chanteur de 24 ans a changé depuis qu’il est devenu papa pour la première fois. Mais il compte bien rester fidèle à lui-même et transmettre à sa fille les valeurs familiales. Notamment, celle du respect de la nature et de la connexion avec celle-ci. Le voyage éduque plus que tout à cela. Et justement, Kendji Girac a beaucoup voyagé en grandissant en caravane. Difficile alors pour lui, malgré son succès en tant qu’artiste, de se résoudre à laisser dans le passé ce qui l’a construit.

Alors, aussi étonnant que cela puisse paraître, Kendji Girac explique donc dans les colonnes du Parisien qu’il aime la vie simple. Lorsqu’il pleut, il dort dans sa caravane et apprécie le fait d’être bercé par goutes de pluie qui rebondisse sur le toit de son refuge. En revanche, le chanteur ne se prive pas non plus pour profiter de son succès. En effet, bien qu’il conserve sa caravane et qu’il ne compte pas s’en séparer, il possède aussi une grande villa. Mais ce qu’il faut retenir c’est que c’est bien dans sa caravane qu’il se sent le mieux. Et il est certain qu’il fera tout son possible pour transmettre son goût de la simplicité et de la proximité avec la nature à sa fille. La sensation de liberté qu’il y éprouve n’a pas son pareil.

Une situation idéale pour cet amoureux de la nature

Kendji Girac trouve son équilibre dans cette situation étonnante. Une façon de grandir et d’aller de l’avant tout en oubliant pas d’où il vient. Les racines et les origines du chanteur lui sont si chères. Ses fans le comprennent parfaitement au détour de ses titres particulièrement émouvants. En effet, comment serait-il possible autrement que Kendji Girac puisse chanter avec une telle sincérité. Les émotions qu’il partage en chantant ont de quoi nous transporter instantanément. Si il n’était pas en phase avec ses valeurs, cela deviendra très difficile pour lui de réussir cet exploit.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kendji Girac (@kendji)

Kendji Girac est un artiste d’une grande pudeur et il sait qu’il doit la protéger

Kendji Girac ne changera pas ses habitudes pour tout l’or du monde. Son refuge c’est sa caravane et une façon de rester connecter avec ses racines. C’est aussi, LDpeople se tente à cette analyse, une belle manière de réussir à garder la tête sur les épaules. En effet, avec le franc succès que connaît Kendji Girac depuis qu’il a 17 ans, il ne doit pas être évident de ne pas « prendre la grosse tête ». Et personne ne pourra dire qu’il n’a pas su rester simple. Sa caravane est alors aussi un peu comme son garde-fou ?