Kendji Girac “The Voice” fait un geste poignant à Jenifer !

Alors que l’été se termine peu à peu, TF1 prépare sa grille de la rentrée. Et c’est une des émissions phares de la chaîne, que les téléspectateurs vont pouvoir découvrir à partir du samedi 22 août 2020. La première chaîne reprendra dès lors la diffusion de la 7e saison de The Voice Kids.

Dès la semaine prochaine, les fans du télé-crochet vont donc pouvoir découvrir les nouveaux candidats toujours âgés de 6 à 15 ans qui tenteront de surprendre les jurés. Si bien évidemment le programme est toujours présenté par Nikos Aliagas en plateau et Karine Ferri en coulisse, cette année va connaître un grand changement du côté des jurés. Alors que dans les fauteuils rouges, on retrouvera Soprano, Patrick Fiori et Jenifer, trois habitués de la compétition, la version pour enfants et adolescents de The Voice va accueillir un nouveau coach. En effet, Amel Bent aurait décidé de se concentrer sur la version classique de l’émission pour adulte, et de laisser sa place à une nouvelle célébrité. Chose unique dans l’histoire du célèbre télé-crochet, c’est un ancien vainqueur qui devient aujourd’hui juré. Kendji Girac rejoint donc la célèbre équipe pour découvrir les sensations d’entendre une voix sans voir son visage. Un programme qu’il connaît parfaitement sur le bout des doigts après avoir triomphé dans The Voice 3 alors qu’à l’époque, il n’avait que 17 ans.

Ver esta publicación en Instagram Je suis trop fière d’être dans ce fameux fauteuil 🎉🎉🎉@thevoicekids Una publicación compartida de Kendji Girac (@kendjiofficiel) el 13 Ago, 2020 a las 4:00 PDT

Pour celui qui a écouté les conseils de son coach Mika pendant de longues semaines à l’époque, ce sera aujourd’hui à son tour de transmettre son expérience et d’essayer d’emmener les talents qu’il aura découverts, vers la victoire. Une jolie recrue pour la production de The Voice, dont les premiers pas sont attendus avec impatience par les téléspectateurs.

À vrai dire, la chaîne aurait déjà proposé depuis 2 ans à Kendji Girac de rejoindre le casting des jurés dans The Voice. Mais jusqu’à aujourd’hui, l’interprète du méga tube Andalouse ne se sentait pas prêt à endosser cette responsabilité. Il souhaitait se consacrer entièrement à sa carrière et notamment à ses tournées qui lui tiennent tant à cœur. Il avait également le projet de se produire aux États-Unis où il avait d’ailleurs commencé une tournée. Suite à la crise de la pandémie du covid-19, le chanteur avait malheureusement dû y mettre un terme. “ J’avais besoin de vivre des choses, de monter sur scène, de faire de la musique… pour pouvoir partager ces expériences avec les enfants, trouver les bons arguments et les conseils qui les aideront à grandir dans le chant ” déclarait l’artiste de 24 ans.

Dans une interview accordée il y a quelques jours au magazine Télé 7 Jours, Kendji Girac se rappelait, avec une certaine nostalgie, les souvenirs de sa propre participation ” J’ai beaucoup ri. Je me suis revu au centre du plateau, seul avec ma guitare et mon stress. J’étais un minot de 17 ans. C’était la première fois que je monte sur scène. Et Jenifer, qui ne s’était pas retournée “ se souvient-il, non sans une pointe d’humour. Car il est vrai que, bien que Kendji Girac ait remporté de belle manière la troisième saison de The Voice, à l’époque, un seul des quatre coachs présents sur le plateau s’était retourné. En effet, seul Mika, visiblement charmé par la voix chaude de Kendji, avait choisi d’appuyer sur le célèbre bouton rouge.

Aujourd’hui collègue dans le jury de la même émission, Kendji Girac n’a pas manqué de rappeler à Jenifer qu’elle n’avait pas été séduite par sa voix, à cette époque. « Je lui ai dit : tu vois, Jenifer, tu ne t’es pas retournée sur moi. Malgré tout, je me retrouve à côté de toi aujourd’hui… » lui a-t-il dit visiblement amusé. Kendji Girac avait même poussé la plaisanterie un peu plus loin puisque lors des tournages des The Voice Kids, il avait souhaité refaire sa prestation avec Jenifer, confortablement installée dans le fauteuil. ” J’ai demandé à refaire ma prestation devant elle lors des tournages de The Voice Kids. Et là, elle s’est retournée. La boucle est bouclée ” dévoilait-il en riant de ce moment sympathique avec la jolie brune.

C’est donc une nouvelle aventure que Kendji Girac a connu avec cette participation à The Voice Kids, qui visiblement le rend très fier. Lors d’une interview accordée au mois de juin au Parisien, l’ancien vainqueur déclarait avec une certaine fierté : “ Je suis le premier dans le monde à retourner dans le fauteuil de coach du pays où j’ai gagné, c’est incroyable ! “. Et si lors de la diffusion de la bande-annonce que les téléspectateurs pouvaient découvrir, il semblait très à l’aise et sûr de lui, il avouait avoir quand même à l’époque une certaine appréhension. ” Quand je ne me retournerai pas sur des petits, cela va me faire trop de peine, car ils sont tous mignons. J’ai peur aussi d’avoir trop de coups de cœur. Il va falloir que je me contrôle “ affirme-t-il avec un peu d’angoisse.

Ce sera donc dans quelques jours que les téléspectateurs et les fans de l’émission pourront découvrir si Kendji Girac aura pu contrôler ses émotions et ne se sera pas emballé pour trop de talents à la fois. Il pourra cette fois-ci compter sur Jenifer, Patrick Fiori et Soprano pour le coacher dans son nouveau rôle.

Mais TF1 nous a déjà offert une avant-première d’une audition à l’aveugle très émouvante d’une jeune femme prénommée Rebecca. La candidate reprenait Comme toi de Jean-Jacques Goldman, en hommage à sa sœur décédée. Du haut de ses 9 ans, la petite Rebecca qui ne se sépare jamais de son violon, aurait complètement retourné les coachs, qui paraît-il, étaient émus aux larmes. Une entrée en matière des plus émouvante pour Kendji Girac. Il avait d’ailleurs avoué qu’il avait également eu beaucoup de mal à rejoindre son fauteuil en arrivant sur le plateau. ” La première fois que j’ai vu mon prénom inscrit sur le fauteuil rouge, je me suis dit que c’était incroyable de revenir ici 6 ans après. On me l’avait déjà proposé, mais j’avais un peu peur. J’avais besoin de davantage d’expériences pour me sentir à l’aise “.

Un grand retour sur les plateaux de télévision de TF1, dans un rôle de coach, pour Kendji Girac.