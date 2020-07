Kendji Girac «The Voice Kids» « dézingue » son ex coach Jenifer !

Kendji Girac se fait connaître du grand public en 2014 en remportant le victoire dans The Voice. C’est une émission qui met en avant des talents anonymes et qui leur donne la chance de se faire un nom sur la scène musicale. Le vainqueur sort un album attendu par le public en général. C’était donc Kendji Girac qui avait la chance d’en profiter en remportant la victoire de la troisième saison de The Voice, en 2014. Kendji Girac est à l’époque un jeune talent dont le coach est Mika. Et aujourd’hui, il se retrouve sur le banc du jury. En effet, il va même siéger à côté de Jenifer, alors que la chanteuse était déjà coach lors de son passage dans l’émission.

Kendji Girac rejoint l’aventure The Voice après qu’elle lui ait apporté le succès

Pour Kendji Girac et pour Jenifer c’est une moment émouvant et étrange à la fois. Kendji Girac devient jury de The Voice Kids et il se met ainsi à la place de ceux qui fait découvrir son talent à la télévision. Il a alors la chance de rendre la pareille et de permettre à un jeune talent d’avoir la chance qu’il a eu six ans auparavant. C’est donc avec beaucoup d’émotion que le chanteur rejoint les rangs des coach de The Voice Kids. Mais c’est également étrange pour lui car cela signifie qu’il a acquis suffisamment d’expérience pour rivaliser avec une de celle qui était juge lors de son passage en tant que candidat. À la fois pour Jenifer et pour Kendji Girac, c’est un moment mémorable.

Aux côtés de Patrick Fiori, Soprano et Jenifer, Kendji Girac a aujourd’hui sa place. Tous les quatre vont s’affronter pour sélectionner les meilleurs candidats dans leurs équipes. L’objectif est de faire en sorte que les talents des participants soient développés au maximum. Les coach auront alors pour mission de les conduire le plus loin possible dans la compétition. Et Kendji Girac appréhende également cet aspect du concours. En effet, il sait qu’il siège aux côtés de chanteurs qui ne sont pas à leur première fois dans The Voice Kids. Et il occupe alors le siège qu’Amel Bent occupait l’année précédente.

Les émissions sont prêtes à être diffusées très bientôt

Le 5 juin dernier, les équipes de The Voice Kids annonçait que les enregistrements étaient prêts. La diffusion du show ne saurait tarder. Et Kendji Girac remplit son rôle de coach avec fierté et honneur. Car c’est la première fois qu’un ancien candidat devient coach dans The Voice. Kendji Girac sait que les coachs vont se mener une guerre bonne enfant mais qu’il faut tout de même s’impliquer corps et âme. En effet, c’est l’avenir des talents de chacune des équipes qui pourra être déterminée par la détermination des coachs.

Kendji Girac est fier et honoré de siéger de l’autre côté de la scène

Kendji Girac repense forcément à l’époque où il a participé à The Voice. Il imagine la réaction de Mika de la savoir à sa place aujourd’hui. Et il pense que cela le ferait rire. Mais rien n’est moins sûr car il se pourrait que notre Kendji Girac joue les modestes. En effet, le public ne doute pas une seconde que Mika serait très fier de le voir siéger du côté du jury aujourd’hui. C’est quelque part une reconnaissance pour son talent et son travail en tant que chanteur. Une étape qui marque aussi tout le chemine accomplit depuis qu’il s’est présenté sur cette scène pour la première fois.

Les émissions étant enregistrées en avance, sauf la finale qui se joue en direct. Kendji Girac se concentre actuellement sur sono nouvel album. La sortie de son dernier titre Habibi fait un carton depuis le premier jour. Depuis le 11 juin, le titre est disponible pour l’écoute. Et le 2 juillet à 18h, les fans de Kendji Girac pourront découvrir le clip inédit de l’artiste.

Mais pour revenir à The Voice Kids, la diffusion des épisodes se fait languir ! En effet, malgré l’annonce de la fin des tournages, ce ne sera pas avant la rentrée de septembre 2020 que les fans pourront découvrir cette nouvelle saison. Il faudra donc se montrer patient encore un peu ! Une saison qui sera déjà unique car elle fera participé Kendji Girac parmi les coachs. Mais qui sera également pleine de surprises. Un extrait est déjà disponible sur MyTF1. L’annonce du prochain retour de The Voice Kids fait déjà sensation sur la toile !

Une aventure hors norme attend les fans de The Voice

C’est encore beaucoup d’émotions qui attendent le public. Mais pas seulement, car les talents vont eux aussi verser quelques larmes et émouvoir les coachs par leurs performances. Si c’était incroyable de suivre la dernière saison de The Voice, cela risque d’être tout aussi fou de suivre cette nouvelle saison de The Voice Kids. Voire encore plus attendrissant étant donné que ce sont des enfants qui seront les talents mis à l’honneur sur TF1. Jenifer, Soprano, Patrick Fiori et Kendji Girac se sont donné à fond pour faire de cette saison de The Voice Kids un vrai succès. Et nous ne pouvons pas douter, après avoir vu cet extrait, que les talents aussi donnent le maximum pour montrer qu’ils ont les atouts pour devenir de grands noms de la scène musicale française.