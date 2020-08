Kendji Girac (The Voice) s’imagine-t-il bientôt dans le rôle de papa ?

Le célèbre chanteur Kendji Girac a la fibre paternelle. Il fait partie du jury de The Voice Kids. Dans les mois ou années à venir, il pourrait se décider à devenir papa.

A la rentrée, Kendji Girac va endosser le costume de Coach dans le programme « The Voice Kids ». Il a devoir superviser le travail de plusieurs enfants. Une fonction qu’il aime plutôt bien. Le chanteur est quelqu’un de bienveillant. Il va se retrouver à coacher des jeunes chanteurs. Pour Kendji Girac, la famille est quelque chose d’essentielle. « Des enfants, j’en ai plein à la maison ! Une véritable équipe de foot ! », expliquait-il récemment dans une interview. Malgré la célébrité et un agenda bien rempli, Kendji Girac est resté très proche de sa famille.

Pour Kendji Girac, la famille est essentielle

Le beau brun fait partie d’une très famille importante dont il parle dans la fameuse chanson « Gitano ». Kendji Girac apprécie particulièrement de s’occuper de jeunes bambins. Une fibre paternelle qu’il va pouvoir montrer à la télévision. A partir de la fin du mois d’août, Kendji Girac va intégrer une équipe de jurés déjà chevronnée avec Patrick Fiori, Soprano, mais aussi Jennifer. Une chanteuse qu’il connaît bien. Celle-ci était jurée lorsqu’il s’est retrouvé dans l’émission The Voice comme candidat. Jenifer ne l’avait choisi, c’est Mika qui l’a retenu. Kendji Girac avait ensuite remporté le télé-crochet. Le chanteur a évoqué ce sujet dans l’hebdomadaire Télé 7 jours.

Kendji Girac, bientôt papa ?

Issue d’une grande famille, il va voir défilé de nombreux enfants comme candidats dans le cadre de l’émission The Voice Kids. Le chanteur va forcément être amené à réfléchir sur son désir de devenir père. De son côté, il a déclaré « avoir le temps, encore » avant de le devenir. « Ce qui est certain, c’est que je transmettrai ma passion de la musique à tous mes enfants, et ensuite ils en feront ce qu’ils voudront ». Kendji Girac s’imagine tout de même père de famille, dans le futur. L’homme souhaite prendre son temps. Il va pouvoir assurer un accompagnement pour les futurs chanteurs du programme de TF1 qui devrait réaliser de belles audiences. A l’issue de cette émission, son désir de paternité aura sûrement changé.

The Voice Kids : émission phare de TF1

L’émission The Voice Kids est un véritable tremplin pour les artistes en herbe. En effet, des millions de personnes regardent votre prestation. Certains artistes ont pu ainsi sortir de l’anonymat et devenir célèbre. L’aide apportée par les différents coachs est importante. Les jeunes chanteurs écoutent d’ailleurs attentivement les différents conseils qui leur sont prodigués. Certains font de grands progrès. TF1 mise beaucoup sur ce programme pour réaliser de belles audiences et commercialiser des pages de publicité à des tarifs les plus élevés possibles. Les coupures de publicité durant l’émission se vendent très chers en général. Le public est très nombreux devant le poste de télé.