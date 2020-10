Kendji Girac va devenir papa: Il s’exprime en larmes et dévoile tout!

Kendji Girac était présent sur le plateau de l’émission de France 3, La Boîte à secrets. La diffusion de l’émission devait avoir lieu le 9 octobre dernier, jour de la sortie de son nouvel album Mi Vida. Mais le match de tennis de Roland Garros à contraint les équipes de France 3 à reprogrammer le show. En revanche, des extraits exclusifs se baladant déjà sur la Toile. Et ils montrent le chanteur qui craque littéralement sous le poids de l’émotion suite à une surprise de taille. Découvrez quelques indices à propos de cette superbe soirée qui s’annonce.

Kendji Girac va être agréablement surpris, il ne saura pas contenir son émotion

Kendji Girac ne se présente plus. Grand vainqueur de The Voice en 2014, il aujourd’hui coach pour la version du show qui présente les talents des enfants. Il est cette année en compagnie de Jenifer, Patrick Fiori et Soprano. Mais cela n’a pas empêché le chanteur de continuer à travailler à ses musiques. En effet, il sort son tout nouvel album intitulé Mi Vida le 9 octobre dernier.

France 3 frappe fort et les fans seront au rendez-vous

Comme à chaque fois qu’un artiste souhaite faire part de ses nouvelles actualités, il s’engage dans une sorte de tournée promotionnelle. Sur les plateaux de télévision, Kendji Girac est alors très bien reçu. Mais il va cette fois-ci se rendre sur un plateau qui va davantage le surprendre lui qu’il n’aura le temps de surprendre ses fans. En effet, La Boîte à Secrets de France 3 est experte pour émouvoir ses invités. Présentée par Faustine Bollaert, l’émission a déjà trouvé ses fans. Mais la diffusion prévue le 9 octobre dernier a malheureusement été contrainte de se voir reportée. L’animatrice s’ne excuse sur les réseaux sociaux.

Coucou les amis… bon. Le combat passionnant Djoko/Tsitsipas peut durer bien longtemps! Impossible de diffuser la « Boîte à secrets » ce soir malheureusement. Mais ça n’est que partie remise, et rapidement promis. L’émission est formidable et mérite une soirée complète! 1/2 — Faustine Bollaert (@FaustineFB) October 9, 2020

Toutes les équipes de @France3tv @AlexRedde sont déjà mobilisées pour reprogrammer l’émission au plus vite. Faites nous confiance.

Mille pardons à @SergeLama , Veronique Jannot ,@GIRACKENDJI . À très très vite. 2/2 — Faustine Bollaert (@FaustineFB) October 9, 2020

Une soirée reportée qui se dévoile déjà extraordinaire

Les fans de Kendji Girac attendaient avec impatience cette soirée forte en émotion. Car des extraits étaient disponibles quelques jours auparavant. Des moments du show qui laissait aux fans le loisir de voir l’émotion du chanteur face à la surprise que La Boîte à Secrets lui avait préparé. En effet, le principe est simple. Des invités viennent pour parler de leurs vies et évoquer des souvenirs avec la présentatrice. D’abord ils ouvrent une première boîte qui va les amener à se remémorer un moment important de leurs histoires et ensuite, des proches des invités viennent les surprendre sur scène.

Pour Kendji Girac, c’était donc la surprise de découvrir son amie Jenifer venue interpréter Les Yeux de la Mama. Kendji Girac était déjà très ému. Mais quelle ne fut pas sa joie et sa surprise de voir qu’à mi-parcours de l’interprétation de son amie, sa mère la rejoint sur scène pour chanter. En effet, le chanteur ne pouvait pas imaginer une seule seconde que sa maman prendrait le micro pour chanter sur scène.

En avant-première, découvrez la magnifique surprise de @JeniferOfficiel pour son ami @GIRACKENDJI dans #LaBoiteÀSecrets, à voir intégralement ce vendredi soir sur France 3 ❤️ pic.twitter.com/qE53sojRd1 — #Ligati ⚡️ (@Promo_Jenifer) October 8, 2020

Les larmes plein les yeux, il est ravi de voir sa mère. Et encore sous le choc de la voir chanter cette chanson qu’il a écrite et chanté pour elle. Jenifer aussi ne cache pas son émotion. Surprendre son ami de la sorte ne pouvait que la bouleverser.

Kendji Girac transporte toujours ses fans à travers un panel d’émotions fortes

Kendji Girac est donc très attendu par ses fans. Ils se faisaient une joie de le voir dans La Boîte à Secrets mais vont devoir prendre leur mal en patience. Ils peuvent se rassurer en se disant que l’émission arrive très bientôt et qu’elle sera riche en larmes et en sourire. De quoi leur faire oublier les leur. En effet, les larmes ont coulé du côté des fans de Kendji Girac en réaction à cette rumeur qui fait le tour de la Toile. Cele qui indique que le chanteur sera prochainement papa.

Kendji qui va être papa……….et qui est fiancé…..

Mes rêves de gamine de 11 ans sont partis en fumer. Je vais chialer de joie mais de tristesse ptdr 😭😂 — Je TAEme Jin⁷ 💞 (@LucueV23) October 3, 2020

Kendji va être papa ? Je suis contente pour lui il sera un bon père et avant qu’ ont me disent que c’est faux j avais vu une vidéo de kendji soraya et son ventre avais grossi 😊 y en as qui vont pleuré 😂 @GIRACKENDJI — petitepanda (@Petitepanda90) September 5, 2020

Kendji Girac a toujours chanté avec son cœur. Ce sont de sacrée doses d’émotions qui se dégagent de chacune de ses chansons. Ses fans ont donc l’habitude et apprécient cette sincérité qui les poussent parfois à laisser couler quelques larmes. Mais ils sont moins préparés à le voir craquer sous le poids de l’émotion. Kendji Girac ne manquera donc pas de les transporter avec lui pour cette soirée qui s’annonce grandioses. Car comment pourrait-il retenir ses larmes de joie devant sa mère qui lui chante la chanson qu’il a écrit pour elle ?