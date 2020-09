Kendji Girac va être père pour la 1ère fois, il présente Soraya sa chérie, (sublime)

Kendji Girac se fait connaître du grand public en reportant une des éditions de The Voice. Aujourd’hui, fort de son succès croissant, il passe de l’autre côté pour devenir jury de The Voice Kids. Six ans plus tard, il est fier de pouvoir faire vivre un rêve aussi grand que celui qui était le sien, à de jeunes talents. Mais la plus grande des nouvelles reste encore à venir. En effet, si tout se déroule au mieux dans sa carrière, les fans de Kendji Girac connaisse l’importance qu’il place dans le concept de famille. Et bien le magazine Public dévoile que le chanteur est sur le point de fondre la sienne. Car sa compagne, Soraya, serait enceinte de leur tout premier enfant !

Kendji Girac a une grande nouvelle

Kendji Girac est une personne très discrète à propos de sa vie privée. Mais, à travers ses chansons, ses fans ne peuvent pas douter qu’il accorde une place importante à sa famille dans sa vie. En effet, pendant la période de confinement, ses abonnés découvraient sur les réseaux sociaux qu’il passait notamment du temps près de son père à jouer de la guitare.

La famille de Kendji Girac l’accompagne autant que possible à poursuivre ses rêves. Et ils ont bien fait de croire en ses talents. Car il est aujourd’hui un artiste incontournable de la scène française, avec un univers et des sonorités bien à lui. Kendji Girac est si fier du chemin parcouru qu’il se sent capable aujourd’hui de donner des conseils à des enfants à propos de la musique. En rejoignant le jury de The Voice Kids, le chanteur marque une étape importante de sa carrière. Et comme à son habitude, il n’oublie pas d’où il vient. Mieux encore, il se sert de son expérience pour en faire une force unique et bien à lui.

Le scoop vient d’être dévoilé, les fans attendent la suite

Kendji Girac ne pourrait pas rêver que sa vie artistique se passe mieux qu’en ce moment. La sortie de ses derniers titres sont des succès et il continue d’assoir sa notoriété grâce à la télévision. Mais si tout est au top côté carrière, les fans se demandent toujours si le chanteur est heureux dans sa vie privée. En effet, les réseaux sociaux permettent de se faire une idée sur l’épanouissement personnel du jeune homme. Cependant, personne en 2020 ne peut prendre pour acquis se qui se passe sur Instagram ou sur d’autres réseaux sociaux. Et heureusement !

C’est alors Public, le magazine people, qui va révéler le scoop à propos de la vie sentimentale du chanteur. En effet, les journalistes se préparent à sortir un numéro exceptionnel dans lequel l’identité de la compagne de Kenji Girac est révélée. Elle se prénommerait donc Soraya. Et la grande nouvelle, c’est qu’elle serait enceinte de notre chanteur adoré. Kendji Girac serait donc en train de se préparer à endosser le rôle de père.

La vie est belle pour Kendji Girac

Ce ne sont donc que de bonne nouvelles qui entourent Kendji Girac. Alors qu’il se sent prêt à transmettre ses savoirs et sa passion à de jeunes talents dans The Voice Kids, il va donc pouvoir le faire également dans sa vie privée. En effet, il ne fait aucun doute que Kendji Girac prendra son rôle de père très à cœur. Il leur transmettra les valeurs qui sont les siennes et qui lui ont été transmises par ses parents. Et avec, il n’oubliera pas d’ajouter le partage de sa passion pour la musique. En revanche, il expliquait, dans une interview pour Télé 7 Jours, qu’il n’attendrait pas de ses enfants qu’ils suivent la même route que lui.

Kendji Girac sait trop bien que la vie d’artiste n’est pas pavée d’or. C’est à force de travail et de sacrifice qu’il a pu voir décoller sa carrière. Cependant, il vit parfaitement bien ls choix qu’il a du faire parce que la musique est une passion quia l’anime au plus profond de lui. Alors, pas question d’imposer un destin à ses enfants. Ils traceront le leur et pourront compter sur le soutien sans failles de leur papa. Voilà donc qui va attendrir les fans du chanteur. Car non seulement Kendji Girac est une personne en or, professionnellement parlant ainsi que dans sa vie privée, mais en plus il va savoir endosser à merveille le rôle de père qui l’attend.

Le sourire du chanteur risque d’être encore plus contagieux que d’habitude

Il ne nous reste plus qu’à souhaiter tout le bonheur du monde à Kendji Girac et à sa compagne Soraya. Nous adressons donc toutes nos félicitations au couple et sommes évidement impatients de la sortie du dernier numéro de Public.

Car il devrait nous en apprendre plus sur l’identité de sa compagne et présenter l’heureux événement qui attend le couple avec de nombreux détails exclusifs. Pourvu également, qu’à la suite de la parution de ce numéro, Kendji Girac parle enfin de sa vie privée que les réseaux sociaux. En effet, ses abonnés seraient enchantés de découvrir celle qui partage sa vie et qui va être la mère de ses enfants.