Kev Adams dévoile des photos jamais publiées à ses fans, certains sont sous le choc !

Kev Adams adore les réseaux sociaux et ses fans ne sont pas mécontents de ce canal de communication.

L’humoriste et acteur a pour habitude de publier des clichés très drôles.

La dernière photo qu’il a posté de lui ado, ne manque d’ailleurs pas de faire le buzz !

Petite pause de réseaux sociaux

Après avoir beaucoup posté sur les réseaux sociaux durant plusieurs années, Kev Adams avait fait une légère pause depuis janvier 2020.

Mais voyant ses fans et berne et inquiets, le trentenaire et ex petit ami de Iris Mittenaere (s’il vous plait) avait dû se justifier sur les raisons de son absence :

« Salut la miff, vous êtes nombreux à m’envoyer des messages pour me demander si tout va bien et pourquoi je suis pas trop sur les réseaux en ce moment ! Tout va bien vous inquiétez pas je suis en tournage sur un film qui me tient à cœur et je donne tout mon temps pour ça mais… Je vous propose demain un gros question réponse en live avec vous pour vous parlez de tout : du nouveau film, des dates de spectacles qui arrivent, vidéo du dimanche etc… Alors je vous donne rendez-vous demain pour un gros point sur tout ! Je vous love, je vous embrasse. Bon week-end ». Avait-il déclaré pour rassurer tout le monde.

Un cliché adolescent fait le buzz

Durant le confinement, Kev n’a pas manqué de faire son grand retour sur Instagram.

Le comédien de scène et de cinéma a repris du service pour faire rire ses followers.

Ce vendredi 5 juin, il a partagé un souvenir d’adolescence en photo, marquant pour lui avec la légende rigolote « Qui se souvient de l’époque où on savait pas trop où mettre nos mains sur les photos #ScarfaceDuPauvre #Remember1976. ».

Ses admirateurs n’ont pas manqué de rire aussi à cette punchline « Mdrrr tu voulais être voiturier ou quoi », « t’as tellement glow up », « OMG la tête », « Quelle évolution haha » « Tu as toujours le smile, merci de nous le donner », « Tu étais tout petit mignon » ou même « On en parle de ta tête de bébé ? » Lit-on en commentaire du post Instagram. Récemment, lors d’une interview donnée à l’humoriste Jarry, pendant le confinement, son ex-compagne Iris Mittenaere, l’avait taclé sur ses performances sexuelles, en disant « avec mes ex, ce n’était pas mieux mais c’était plus court … »

L’ex Miss France et Miss Univers n’a pas précisé le prénom mais n’a pas épargné ses ex-compagnons.

Ouverture d’un Comedy Club

Aussi, la semaine dernière, Kev Adams a annoncé l’ouverture de son Comedy Club, sur les pas de Jamel Debbouze, où de jeunes humoristes pourront se produire et présenter leur premier spectacle, comme un tremplin. « Bientôt commence une nouvelle aventure. Un lieu unique et secret dans le coeur de Paris. Tickets bientôt disponibles », avait-il expliqué.