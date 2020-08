Kev Adams et Thibaut Garcia: une explosion les surprend pendant leurs vacances

Kev Adams et Thibaut Gracia se retrouvent pour passer de bons moments en vacances. Adeptes des bords de mer pour profiter de l’été, les jeunes gens choisissent de se rendre à Cannes. Il est également en compagnie d’autres célébrités telles que Franck Dubosc et Cyril Hanouna notamment. Tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Kev Adams. Jusqu’au moment où une activité nautique tourne au vinaigre à cause d’une explosion. Mais rassurez-vous, pas de blessés à déplorer ni de traumatisme pour la bande de célébrités. Car l’explosion en question est bien celle d’une bouée gonflable. Le célèbre humoriste, Kev Adams, raconte comment cela leur est arrivé à ses fans sur les réseaux sociaux, à lui et à Thibaut Gracia.

Kev Adams et Thibaut Gracia n’étaient pas préparés à faire face à une explosion

Kev Adams et Thibaut Gracia ont donc eu plus de peur que de mal dans cette drôle d’aventure. Mieux encore, cette anecdote les fait tellement rire qu’ils en partagent les détails avec les fans sur les réseaux sociaux. Ainsi, c’est en story sur Instagram que Kev Adams et Thibaut Gracia racontent leur mésaventure.

Ils partent ensemble faire une activité nautique populaire, de la bouée tractée. Il s’agit de s’installer sur une énorme bouée qui va se faire tirer par un bateau de plaisance. Le bateau accélère et fait des zigzags pour créer des sillons à la surface de l’eau. Ainsi, lorsque la bouée passe sur un sillon, elle fait un petit saut qui procure des sensations fortes aux passagers de la bouée. Une activité amusante et rafraîchissante finalement pour Kev Adams et Thibaut Gracia. Mais ils n’avaient pas envisagé que la bouée explose littéralement.

Aucun dégâts n’est à déplorer si on ne prend pas en compte la fameuse bouée. En effet, personne n’a été blessé et c’est évidement quelque chose qui arrive que de voir exploser ce genre de bouée tractée. Plus de peur que de mal donc pour Kev Adams et Thibaut Gracia. En effet, après avoir eu une belle frayeur, ils vont même surtout beaucoup rire de cette mésaventure. C’est ce genre d’anecdote imprévisible qui rend les souvenirs de vacances davantage inoubliables.

Les fans attendent la suite des aventures de vacances des stars

Les célèbres amis, Kev Adams et Thibaut Gracia, risquent de se rappeler longtemps de cette drôle d’histoire. pas étonnant alors qu’ils se soient tous les deux pressés de partager cette folle anecdote avec leurs fans sur les réseaux sociaux. Les vacances ne sont pass encore terminées pour cette bande de célébrités. Kev Adams et Thibaut Gracia notamment, ne sont donc pas à l’abris de vivre de nouvelles expériences inédites et hilarantes. À ce compte là, il vaudrait mieux ne rien manquer des news de nos stars favorites. Car qui sait ce qui pourrait encore leur arriver de fou ? Kev Adams et Thibaut Gracia échappent donc de justesse à une explosion de bouée. Vont-ils encore avoir de la chance lors de leur prochaine drôle de mésaventure ?