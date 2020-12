Kev Adams moqué, ridiculisé par une ex célèbre, il balance tout sur leur relation!

Ce 17 décembre 2020, Cyril Hanouna revient avec une nouvelle émission. Aux côtés de son ami Gad Elmaleh, les deux compères ont réuni quelques connaissances pour cette première. Parmi ceux-ci, le public a pu retrouver l’acteur et humoriste Kev Adams, très proche des deux animateurs du jour. Même s’il va devenir la première victime de cette émission intitulée La Grosse Charriade. Dans ce nouveau concept, Joyce Jonathan livre un témoignage quelque peu gênant pour l’humoriste ! Ainsi, LD People vous explique tout dans les moindres détails.

Kev Adams, pas toujours dans la finesse

Une réunion de potes

Il y a quelques jours, Cyril Hanouna et Gad Elmaleh se lançaient dans une nouvelle aventure. En effet, les deux stars reviennent en force avec une nouvelle émission sur la chaîne de télévision C8. Il s’agit de réunir deux équipes d’humoristes qui ont pour but de se charrier gentiment. Dès lors, le combat commence entre les protagonistes avec des attaques cinglantes et révélations croustillantes. Il est donc question de mettre en boîte, de se moquer et d’ironiser dans l’émission.

Et parmi les premières victimes de ce nouveau programme, le public a pu effectivement découvrir un Kev Adams quelque peu gêné par certaines révélations. En effet, les deux présentateurs interrogent une ancienne petite amie de l’humoriste. D’ailleurs, celle-ci ne se montre pas très tendre avec son ancien partenaire. LD People vous explique ainsi comment Joyce Jonathan juge les techniques de drague du célèbre comédien.

Un poisson-clown et une petite sirène

D’ailleurs, Gad Elmaleh met tout le monde en garde rapidement dans l’émission. Aussi, chacun va en prendre pour son grade ! Dès lors, Kev Adams fait partie de la liste des cibles potentielles. En effet, Gad Elmaleh prévient son ami qu’il est en possession d’une vidéo très intéressante. Quelques instants plus tard, les téléspectateurs peuvent découvrir les images de Joyce Jonathan se rappelant de leur rencontre. ” J’ai une charriade pour toi Kev. Ça date de l’époque où tu étais un poisson-clown et moi une petite sirène. Et on se retrouvait dans des eaux souterraines. Voilà, c’était ta manière de me draguer par texto. Et c’était toute une métaphore et c’était très drôle. Et personne ne sait à quel point, tu es romantique (…) “.

Visiblement gêné, Kev Adams tente alors de se défendre, mais toujours avec humour ! ” Moi, je trouve que cette émission ça va beaucoup trop loin. Dans un premier temps parce que là, on rentre dans des doss vraiment très privés. Et je remercie Joyce de son témoignage “. Aussi, l’acteur raconte toute la vérité sur toute cette histoire. ” Oui, j’ai dragué cette fille par texto pendant un moment. À l’époque, elle était une jeune fille. Maintenant elle est une femme. Avec beaucoup de respect de romantisme pendant longtemps. Je faisais zarma, toi t’es une sirène parce qu’elle chante et moi, je suis un poisson-clown. Ça a duré comme ça pas mal de temps “. Visiblement, cela reste un bon souvenir.