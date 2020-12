Kiabi propose une robe sublime pour les fêtes à moins de 20€! N’attendez pas pour la découvrir!

Elle est pailletée, adaptée à toutes les morphologies, et parfaite pour les fêtes de fin d’année , c’est la fameuse petite robe Kiabi à moins de 20€ !

LD People décrypte pour vous ce bon plan ! C’est peut-être bien LA tenue parfaite pour les fêtes de fin d’année !

Une robe irisée, adaptée à toutes les morphologies, au prix défiant toute concurrence. Alors on était forcés de vous partager cette tendance mode.

Signée Kiabi, cette petite robe sera votre alliée parfaite pour briller en soirée. Même l’influenceuse Cassandra Baruti a pris de nombreuses photos avec cette robe sur son compte Insta, pour nous donner envie de l’adopter, alors elle ne dira jamais le contraire !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par [cassandra] (@cassandrabaruti)

Cette jolie robe et très désirable vient e la mythique enseigne Kiabi, elle est donc très abordable !

Elle est dorée et donc dans le thème de la fin d’année et elle cumule les bons points en répondant à nos attentes : une coupe fluide, un effet drapé sous la poitrine.

Peu importe votre morphologie donc, elle accompagnera aisément votre silhouette, quelle qu’elle soit.

Kiabi a même décidé de la commercialiser du XS (équivalent d’un 34) au XL (équivalent d’un 46/48) afin de satisfaire toutes les acheteuses potentielles.

Grand col rond et taille élastique sont de mise sur ce modèle, en toute simplicité, et chez LD People on est conquis !

La petite robe dorée Kiabi vous permettra d’être à l’aise toute la soirée et même après le dîner, si jamais la soirée s’attarde et qu’une piste de danse se dessine. La réutiliser pour le jour de l’an ? Bien entendu c’est tout à fait possible, puisqu’elle sera dans le thème de la Saint-Sylvestre avec ses dorures.

D’ailleurs l’effet irisé de cette petite robe parlons-en !

En effet, chez LD People, fête rime avec paillette et si cet objet tu désir ne coûte que 18 euros, on signe sans y réfléchir à deux fois ! Et pour voir un peu plus loin et pour tout l’hiver, la marque Kiabi propose aussi une sélection de manteaux très tendance et parfaits pour l’automne-hiver.

Et ils sont tous à moindre 40 euro, Kiabi oblige ! Un fashion info que les rédacteurs de LD People ne peuvent pas garder pour eux.

Et Leeloo @dressingleeloo, est plutôt d’accord avec nous ! L’influenceuse a posté de nombreuses photos d’elle avec ces manteaux.

Et tus ces manteaux viennent de l’enseigne Kiabi et sont donc super accessibles, une très très bonne nouvelle ! Ce que l’on peut observer dans les diverses tenues de @dressingleeloo, c’est que le manteau long est à la mode cet automne-hiver !

Que ce soit avec un effet lainage uni de couleur kaki, encolure tailleur et poches à rabat ou de manteaux longs aux motifs hyper tendance : vous avez le choix et c’est tant mieux pour la période de confinement de laquelle on va, sortir, espérons-le !

Et comme chacune de ces pièces ne coûte que 40 €, vous ne pouvez pas ne pas essayer, n’est-ce pas ?