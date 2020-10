Kim Kardashian dans un nouveau look “sexy” bleu superbe, on adore !

Kim Kardashian impressionne ses 189 millions d’abonnés avec son nouveau look. Un look saisissant de par le bleu éclatant de son haut. De plus, la belle met la couleur de son t-shirt en valeur en l’associant avec un pantalon blanc patiné. Le style est superbe. Assise dans son dressing, Kim Kardashian réussit encore une fois à impressionner les internautes. En moins de 24 heures, la jeune femme cumule un tout petit peu moins de 2 million de likes pour ce cliché d’elle dans ce nouveau look. Découvrez la tenue de la star et voyez si vous aussi vous êtes conquis.

Kim Kardashian s’affiche dans un look au bleu saisissant

Kim Kardashian est l’épouse de Kanye West depuis 2014. Mais vous n’êtes pas sans savoir qu’elle ne tient pas sa notoriété de son mari. En effet, Kim Kardashian fait partie d’une famille star de la télé-réalité. Depuis 2007, elle cartonne dans L’incroyable famille Kardashian. Mais après plusieurs dizaines de saisons et des spin off à succès, le 9 septembre dernier la famille Kardashian annonce qu’il s’agira de la dernière saison de diffusion. L’occasion pour Kim et ses proches de se retrouver dans une vie “normale” après bientôt treize années de télé quasi constante. En revanche, Kim Kardashian ne risque pas de tourner le dos aux réseaux sociaux. En effet, elle pourrait se contenter de la plateforme de visibilité que représente Instagram pour gagner sa vie très confortablement. Car avec près de 200 millions d’abonnés, toutes les marques rêveraient de travailler avec elle et de profiter de sa base d’abonnés.

Kim Kardashian en est consiste et reste très sélective. Forcément, avec une telle aura, certains diront qu’elle peut presque tout se permettre. Cependant, elle doit également faire constamment attention à ses faits et gestes. Observée et analysée sans répit par des millions de fans attentifs, dans le monde entier, Kim Kardashian doit aussi faire avec le revers de la médaille. Mais il sera en effet plus commode pour elle de gérer son image en se cantonnant aux réseaux sociaux. Car Kim Kardashian maîtrise les codes et les formats attendu sur ces plateformes. Instagram est son royaume et chaque publication de la star est un grand succès. Voici donc le dernier look de Kim qui a interpellé ses fans. Les internautes en parlent encore !

La beauté de la jeune femme frappe encore

Voir cette publication sur Instagram 💙 Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 30 Sept. 2020 à 11 :30 PDT

Avec son regard de braise, Kim Kardashian met tout le monde d’accord. Ses fans sont non seulement épatés par sa tenue, ils sont également conquis par le regard de la belle. Le maquillage n’est pas pour rien dans cette histoire mais il ne fait pas tout ! En effet, Kim Kardashian reste une véritable icône pour ses abonnés. Elle révolutionne la mode et les codes. Malgré la fin annoncée de son show de télé-réalité, il ne faudra pas douter qu’elle reste sur le devant de la scène par d’autres procédés. Et qui sait, bientôt ce seront peut-être les enfants de Kim Kardashian qui prendront la relève.