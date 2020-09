Kim Kardashian révèle des photos dans sa salle de bain, les internautes adorent

Kim Kardashian sait comment se faire remarquer ! La richissime américaine poste une vidéo d’elle en pyjama dans sa magnifique salle de bain. Ses fans ont carrément craqué pour cette vidéo.

Kim Kardashian en fait-elle toujours trop ? En tous cas, avec elle, ses admirateurs ne sont jamais déçus. La belle brune habite à Hidden Hills près de Los Angeles. Et bien sûr, avec son mari le rappeur Kanye West, ils ont acheté une incroyable villa à couper le souffle. Leur maison coûte pas loin de 60 millions de dollars. Alors forcément, chez Kim Kardashian, la salle de bain est entièrement faite du plus beau marbre qui existe sur terre.

Ver esta publicación en Instagram Night Swim Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 21 Sep, 2020 a las 7:17 PDT

Kim Kardashian élève ses quatre enfants dans cette demeure somptueuse avec Kanye West. L’accouchement des deux premiers enfants du couple, North West et Saint West, s’est passé très difficilement. Pour ses deux autres enfants, Kim Kardashian a donc décidé de faire appel à des mères porteuses. Elle appelle sa fille Chicago et son troisième garçon Psalm. Et pour faire plaisir à toute la troupe, les parents ont fait l’acquisition de pas moins de deux ranchs, d’une valeur de 14 millions de dollars chacun.

Kim Kardashian en pyjama !!

Voir cette publication sur Instagram Kim via IG Story today! (September 19, 2020) Une publication partagée par Kim Kardashian Updates (@kimkardashiansnap) le 19 Sept. 2020 à 1 :24 PDT

Kim Kardashian aime le luxe et elle a récemment partagé à ses fans une vidéo d’elle dans sa fameuse salle de bain. La star d’origine arménienne se filme tout simplement dans son miroir. Cette video a fait le tour de la toile et ses admirateurs l’ont repartagé sur de nombreux comptes Instagram. On peut ainsi la voir dans un pyjama, une tenue très confortable de couleur beige.

Ver esta publicación en Instagram Hey Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 15 Sep, 2020 a las 11:11 PDT

Douche à l’italienne et baignoire en marbre : Kim ne se refuse rien

Nous découvrons ainsi les détails de son incroyable salle de bain. Kim Kardashian a choisi d’avoir une douche à l’italienne mais aussi une baignoire en marbre. Mais attention, certains vont être choqué par cette information : cette salle de bain de rêve n’est pas l’unique salle de bain de sa villa.

Kim Kardashian a la réputation d’avoir un goût très raffiné en matière de décoration intérieure. Elle en a fait la preuve avec son ancienne maison où elle habitait avec son ex-mari. Kris Humphries et elle habitaient à Los Angeles, plus précisément à Beverly Hills. Lorsqu’ils se sont séparés en 2013, ils ont vendus cette propriété 5,7 millions de dollars.

L’une des personnes les plus influentes au monde !

Si la jeune femme ne se refuse rien, c’est parce qu’elle s’est hissée au rang de personnalité de la télé-réalité la mieux payée, en 2015. D’après le célèbre Time Magazine, elle fait partie des 100 personnes les plus influentes au monde. Même le magazine Vogue la considère comme « un phénomène de la culture pop ». Pourtant, de nombreuses personnes n’adhèrent pas à son style et trouvent qu’elle en fait trop. Et vous ?