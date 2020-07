Kim Kardashian: un décolleté affolant qui interpelle et chauffe la toile !

Kim Kardashian est suivie par plus de 178 millions de personnes sur Instagram. Et chacune de ses publications entraînent une avalanche de likes et de commentaires. Il faudrait certainement plusieurs vies pour pouvoir lire tous les messages qu’elle reçoit. Les fans de Kim Kardashian savent qu’ils n’ont que peu de chance de recevoir une réponse de la star. Mais cela ne les empêche pas de tenter leur chance. Est de toute façon, ils sont plus que satisfaits de se contenter de suivre son actualité sur les réseaux sociaux malgré tout. Une des dernières publications de Kim Kardashian fait d’ailleurs le tour de la toile en ce moment. Elle porte un décolleté ravageur qui affole les internautes.

Kim Kardashian fait le buzz comme jamais sur la toile

Kim Kardashian connaît par cœur les codes pour rester au top des réseaux sociaux. Avec son nom, c’est aussi une marque qui se véhicule. En effet, elle est à la tête d’un empire phénoménal qui englobe aussi les membres de sa famille. Avec sa mère et ses sœurs, elle participe à une émission de télé-réalité autour de leur famille : L’incroyable famille Kardashian. Mais c’est grâce au buzz de sa vidéo qui aurait du rester intime que la télévision leur offre cette chance. En train de s’amuser avec un chanteur du nom de Ray J, elle revendique les droits des images avant de les céder pour 5 millions de dollars. Ces événements ont lieu en 2007 et depuis, peu de personnes sur la planète ignorent le nom des Kardashian.

La jeune femme approche des ses 40 ans mais elle continue de faire rêver la Terre entière. Et chacune de ses photos sur Instagram est un véritable carton. Notamment une des dernières en date dans laquelle elle arbore un décolleté dangereusement plongeant. Kim Kardashian fait un selfie dans lequel elle envoie un baiser à ses abonnés. Elle porte un petit haut orange flou qui compte quatre boutons sur le devant. Seulement le derniers des quatre boutons est fermé. Les autres laissent apparaître un décolleté qui va faire perdre la tête à beaucoup de ses fans.

Un look d’enfer qui fait tourner la tête de ses fans

La jeune femme joue sans rougir de ses atouts féminins. Elle en rajoute aussi autant qu’il lui plaît sans se sentir vulgaire ou artificielle. Et ses fans adorent tout simplement son nouveau look ! Elle apparaît donc les cheveux teints en rouge et avec un maquillage qui met en valeur sa bouche et ses yeux. Sa bouche pulpeuse arbore un rouge à lèvres couleur chair et le contour de sa bouche est marqué d’un léger trait au crayon à peine plus foncé. Pour ce qui est des yeux de Kim Kardashian, elle opte pour un smoky eyes brillant, couleur chair également, ses les paupières. Et le tout est sublimé par un trait d’eye-liner et du mascara qui apporte un volume fabuleux à ces cils. Enfin, son teint ne connaît aucune imperfection et ses sourcils sont dessinés avec le plus grand soin, effet naturel.

Cette photo se veut anodine car Kim Kardashian se contente d’envoyer un baiser à ses fans. Un simple selfie dans lequel elle fait un signe de paix avec ses doigts. Mais c’est une véritable bombe sur Instagram et les abonnés de la jeune femme sont complètement sous son charme.

Kim Kardashian ne recule devant rien et ça marche

Avec ses cheveux rouges, Kim Kardashian avait déjà secoué la toile. Elle remet ainsi le orange à la mode alors que la couleur est une des plus difficiles à porter. Dans le monde de la mode, le orange est ce que le vert est à celui de la télévision. En effet, porter du vert à la télévision est réputé pour porté malheur et beaucoup de superstition sont attachées à cela. Mais Kim Kardashian prouve encore une fois qu’elle est capable de casser les codes. Elle porte donc une tenue orange flash qui lui va à ravir et qui va faire dire à ses fans qu’elle les épate encore et toujours.

Kim Kardashian n’a de cesse de se réinventer. Pourtant, elle ne perd pas ses fans à chacun de ses changements. Bien au contraire, elle parvient à les rendre encore plus fidèle car ils apprécient qu’elle soit toujours capable de les surprendre. En effet, personne ne peut s’ennuyer en parcourant le compte Instagram de Kim Kardashian. La prêtresse des réseaux sociaux semble pouvoir faire ce qui lui plaît sans risquer de faire un faux-pas. Néanmoins, il ne faut pas douter que derrière elle se cachent beaucoup de personnes qui travaillent à rendre son image enviable. Encore une fois, son nom n’est plus seulement son identité, c’est une marque florissante qui doit nécessité un travail marketing hors du commun.

Il ne lui suffit pas d’être jolie pour réussir dans son domaine

Tout comme pour d’autres grandes stars des réseaux sociaux, Kim Kardashian ne pourrait pas tout gérer toute seule. Et le fait que cela semble facile d’imaginer être à sa place fait certainement aussi partie du plan de communication autour de son image. En effet, c’est la plus difficile des étapes d’un travail quel qu’il soit de faire paraître simples les tâches les plus complexes. Comme les danseurs de ballet qui paraissent voler sur scène alors que ce sont des années de travail qui leur permettent de se mouvoir de la sorte. Kim Kardashian continue donc de faire le buzz car elle travaille d’arrache-pied dans ce sens.

Saviez-vous qu’à la fin de ses études au lycée, elle rejoignait Paris Hilton pour devenir son assistante ? Kim Kardashian n’a pas cessé d’apprendre et continue de le faire. À bientôt 40 ans, elle maîtrise les codes de ce business dont elle est la chef aujourd’hui et cela ne lui est pas tombé dessus par hasard.