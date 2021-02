Koh-Lanta 2021: découvrez les 1ère images de la nouvelle saison en Polynésie

Koh-Lanta 2021 arrive très prochainement ! Les réseaux sociaux de l’émission culte de TF1 ont repris du service. Les internautes et téléspectateurs sont impatients d’en voir davantage. Patience, ces premières images sont là justement pour nous mettre en haleine ! LDPeople vous propose de découvrir les premières images de la nouvelle saison de Koh-Lanta dans cet article.

Koh-Lanta s’apprête à faire son grand retour sur les écrans

Le tournage de Koh-Lanta 2021 s’est achevé le 27 novembre dernier. Denis Brogniart s’était alors rendu en Polynésie française. Confinement oblige, pas de départ à l’étranger pour cette saison. Néanmoins, les décors valent le détour et n’ont rien à envier aux destinations les plus exotiques des saisons précédentes. Tout a été très rapide à cause de la pandémie. Mais il était hors de question pour TF1 de laisser les fans de Koh-Lanta sans une nouvelle saison pour la fin de l’hiver, le début du printemps. Denis Brogniart confiait d’ailleurs à Europe 1 que le tournage a été organisé en un mois au lieu de quatre habituellement. Pas de Fidji cette année mais une destination inédite qui va nous en mettre plein les yeux.

Les internautes misent sur début mars pour les premiers épisodes de cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Mais encore aucune date officielle n’a été annoncée. Dans les commentaires de la première publication concernant la nouvelle saison, les paris sont ouverts. En effet, tous les réseaux sociaux de Koh-Lanta ont partagé le tout premier teaser de la nouvelle saison. Des pirogues (20, pour 20 candidats), avancent en ligne les unes à côté des autres, vers l’île sur laquelle se déroulera l’aventure. L’on y voir ensuite les nouveaux candidats, de dos, s’élancer à toute allure en direction de la plage.

Une vidéo qui fait parler d’elle, la première de la nouvelle saison

Le tout est monté de façon dynamique et sur une musique épique comme Koh-Lanta sait le faire. Evidemment, cela fait rapidement monter la pression et rend le public impatient de voir cette nouvelle saison débuter. Les épreuves donneront certainement encore du fil à retordre aux candidats et Denis Brogniart nous accompagnera pour alimenter le suspense et souligner les difficultés. Sur son compte personnel aussi, l’animateur de Koh-Lanta a partagé cette courte vidéo dont tout le monde parle. Et en légende il se dit impatient de retrouver le public et qu’ils découvrent toutes les surprises que cette nouvelle saison leur réserve. Denis Brogniart nous promet un voyage inédit et palpitant.

La nouvelle saison de Koh-Lanta sera enfin sur les écrans d’ici un mois tout au plus. En effet, les publicités sont déjà en place afin de préparer le public au réflexe de réserver son vendredi soir. Pendant l’une des pages publicitaire du premier épisode de The Voice, TF1 a diffusé la première bande annonce de Koh-Lanta. Le compte à rebours est lancé ! Nous devrions bientôt pouvoir découvrir les 20 nouveaux candidats de cette saison hors norme en Polynésie française. Stratégies, dépassement physique et mental, aventure humaine, chaque fan de Koh-Lanta s’impatiente pour se replonger dans cette émission pleine de rebondissements.