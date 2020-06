Koh-Lanta 2021: La prod dévoile une énorme nouvelle pour les fans !

Après le grand succès cette année, de l’émission Koh-Lanta, l’île des héros, la production annonce une grande nouvelle qui devraient rendre heureux à tous les fans du grand jeu d’aventure !

Avec 25 saisons depuis sa création, 6 millions de téléspectateurs en moyenne qui se réunissent chaque vendredi soir pour suivre les aventures des candidats ayant fait naufrage sur une île déserte, des records inédits d’audience de plus de 7 millions de fans, atteint cette année, et des centaines de milliers de tweets et commentaires sur les réseaux sociaux, l’émission fait un véritable carton à la télévision, mais aussi un véritable buzz sur la toile. Créée en 2001, et présentée depuis 2002 par l’emblématique animateur du jeu, Denis Brogniart, l’émission fêtera l’année prochaine ses 20 ans d’existence à la télévision française !

Une saison 2020 qui aura été pleine de rebondissements et de surprises à chaque épisode, comme l’avait annoncé Denis Brogniart lors du teaser, et qui n’a pas manqué de l’être et de tenir en haleine les auditeurs jusqu’à la grande finale. Une victoire détenue par Naoil, la grande gagnante de cette année, mais aussi par Claude arrive 3ème sur les marches du podium, qui est véritablement le héros dans le cœur des millions de téléspectateurs, malgré ses 3 défaites à une marche du titre lors de ses 3 participations.

Koh-Lanta, une émission qui ne cesse de se renouveler depuis ses débuts pour toujours mettre un peu plus de piment dans chaque aventure. Si cette année, d’anciens héros des précédentes saisons, tels que Claude, Sara, Moussa, Jessica ou encore Teheiura affrontaient des candidats anonymes, aujourd’hui est déjà prévu un grand événement pour l’année prochaine. De quoi faire vibrer tous les fans de l’émission !

Pour tous les grands aventuriers qui rêvent de vivre un jour cette expérience, leur rêve va bientôt enfin pouvoir se réaliser, et pour tous les fans et les téléspectateurs qui se sont passionnés pour le jeu pendant le confinement vont eux aussi pouvoir très bientôt prolonger leur aventure depuis…… leur salon confortablement assis sur leur canapé !! En effet, les équipes de la production de l’émission de TF1 ont annoncé ce vendredi 19 juin, la sortie prochaine du jeu Koh-Lanta sous un autre format, celui d’un jeu vidéo. Un accord commercial a, en effet, été trouvé entre l’éditeur français de jeux vidéo Microids, et la production du jeu d’aventure « Adventure Line Production », qui devrait ravir les téléspectateurs en soif d’aventure.

Un jeu vidéo qui pourra se jouer au choix, en solo ou entre plusieurs amis pour former des équipes. Les joueurs se glisseront dans la peau d’un naufragé abandonné sur une île déserte et devront, comme dans l’émission, avant tout survivre, construire et améliorer leur camp, affronter des adversaires, et remporter les célèbres épreuves mythiques de confort et d’immunité pour progresser dans l’aventure, et ce, jusqu’à l’épreuve finale des poteaux, et devenir le héros virtuel de Koh-Lanta, version gaming.

La production d’ALP promet un jeu vidéo des plus fidèle à ce que vivent les aventuriers dans le programme réel, une « Représentation fidèle de l’émission et de ses règles », et de revivre ainsi la vie quotidienne sur le camp, ainsi que tous les défis imposés aux candidats.

« Koh-Lanta nourrit un besoin d’évasion que l’on peut vivre depuis chez soi, tous ensemble », a commenté Alexia Laroche-Joubert, la présidente d’Adventure Line Production, dans un communiqué de presses. « Cette nouvelle diversification pour ALP a été possible, car nous étions assurés par Microids de retrouver dans ce jeu la qualité et l’exigence que nous mettons dans l’écriture et l’image du programme », a-t-elle alors assuré.

Prévu pour 2021 en France, « le jeu vidéo d’aventure Koh-Lanta est en préparation! », a indiqué l’éditeur et développeur parisien, Microids, sur Twitter, sans toutefois en dévoiler plus sur les réseaux sociaux. « Nous sommes heureux de la confiance que nous témoigne ALP pour adapter en jeu vidéo une autre de leurs licences phares. La signature de la licence Koh-Lanta s’inscrit dans notre logique éditoriale de proposer aux familles des aventures vidéo ludiques issues d’univers à forts potentiels, et capables de rassembler plusieurs générations », a annoncé de son côté Stéphane Longeard, dirigeant de la société Microids, très heureux de prendre part à la conception de ce célèbre jeu.

Microids et ALP signent un accord d’édition. Prévu pour 2021 en France, un jeu vidéo d’aventure Koh-Lanta est en préparation ! pic.twitter.com/EatT7nccmN — Microids (@Microids_off) June 19, 2020

Ce n’est pas la première fois que le programme de TF1 se trouve décliné en jeu. En effet, plusieurs adaptations vidéos adaptées de l’émission avait déjà été proposées, avec plus ou moins de succès, entre 2008 et 2014. Des formats version vidéo, sur navigateur avec « My Koh-Lanta », puis « La survie dans la jungle », « L’aventure de l’extrême » et « Le choc des héros » sur Nintendo DS, ainsi que sur la Wii, sortis par Mindscape, leader français de l’édition de jeux vidéo et de contenus interactifs pour la famille, et les versions pour les mobiles et tablettes IOS ont été sorties par Big Ben Interactive. Depuis 2014, aucune autre adaptation vidéo n’était sortie. C’est donc 8 ans après le dernier proposé sur 3DS et mobiles, chez Big Ben, que la franchise sera donc de retour sur les consoles, comme pour fêter les 20 ans d’anniversaire de la célèbre émission Koh-Lanta.

Le studio parisien Microids, qui vient donc de lancer le développement du prochain jeu vidéo Koh-Lanta, et prévoie sa sortie pour 2021, n’a pas confirmé à ce jour le support qui sera utilisé, mais indique que le jeu sera disponible sur consoles de salon, PS4, Xbox One et Switch…

Soyons sûr que Microids saura revoir la stratégie mise en place par ces précédentes versions pour coller au plus près de la réalité, et faire vivre cette nouvelle aventure à sensation jusqu’à parvenir sur l’emblématique épreuve des poteaux, et y rester jusqu’au bout.

En vingt ans, de multiples jeux de société au nom de Koh-Lanta ont également garni les rayons des magasins de jouets,

Cette collaboration entre Microids et ALP n’est pas la première. L’année dernière, un autre partenariat avait été conclu pour créer un jeu vidéo adapté du format télévisé « Fort-Boyard ». Une nouvelle version sera d’ailleurs bientôt disponible, et plus précisemment ce 25 juin prochain, sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Appelée « Fort-Boyard – Nouvelle Édition », elle met à jour la version de 2019 avec 13 nouvelles épreuves, et pourra se jouer seul ou jusqu’à 4 joueurs.