Alix Koh Lanta révèle les circonstances de la mort tragique de sa soeur

Alix aujourd’hui fait partie des candidats les plus forts de cette nouvelle saison de Koh-Lanta. La jeune femme multiplie les exploits depuis le début de l’aventure et est même à la tête de l’équipe jaune depuis la réduction des équipes. Une force de la nature, qu’elle dédie à sa petite soeur, décédée une semaine avant le tournage du jeu de survie de TF1. Explications.

Elle prête à tout pour faire gagner son équipe

Lors du 5e épisode de la nouvelle saison de Koh Lanta, Alix remporté la terrible épreuve des piloris. A la clé de cette belle victoire, elle a eu la lourde tâche de former la nouvelle équipe jaune. Un cadeau empoisonné ? Pas vraiment pour la jeune femme : “Un cadeau empoisonné, oui et non. J’accepte de devoir mener mes troupes pour aller le plus loin possible. Même si derrière, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut être cheffe sans non plus être un tortionnaire. Il faut être à l’écoute de tous. Il faut retenir les choses constructives. Je le considère plus comme une consécration”.

Pour la suite de l’aventure, Alix craint une personne : Hadja. Selon elle, c’est une aventurière qui lui ressemble beaucoup et qui est prête à tout pour gagner : “Hadja. Parce que c’est une candidate qui me ressemble beaucoup. Elle un leadership naturel. Elle aime s’imposer, elle a un franc-parler. Si je ne l’ai pas prise dans mon équipe, ce n’est pas seulement parce qu’elle ne sait pas nager. Mais parce que je ne voulais pas qu’elle me bouffe”. Voilà qui est dit.

Alix se bat pour la mémoire de sa sœur

Dans une récente interview pour nos confrère de Public, Alix nous en dit plus sur la mort de sa petite soeur : “Elle est partie de sa propre volonté, parce qu’elle n’avait plus la force de lutter, après les choses douloureuses qu’elle avait traversées” a-t-elle commencé par dire. Comme vous le comprenez, sa petite soeur a donc mis fin à ses jours, une décision qui a laissé toute la famille en détresse : “Elle était dans une grande détresse psychologique, une dépression grave, ce qui est une forme de maladie aussi. Mettre fin à ses jours reste encore un sujet tabou. Et cela peut briser des familles entières“.

Pour aider les personnes en difficultés et libérer la parole, Alix et sa famille souhaitent ouvrir une association. D’ailleurs la jeune femme utilise le même procédé dans les médias afin de se soulager : “Je n’en ai pas parlé tout de suite parce que je ne voulais pas ‘aguicher’ les gens et faire les gros titres avec mon histoire”. Elle espère que son aventure dans Koh Lanta rendra sa soeur fière d’elle : “Chaque jour qui passe, j’aime la vie et je me bats pour elle qui n’a pas eu la force de se battre” J’ai récemment fait tatouer son portrait sur (le) mollet droit et sur le tibia la phrase que j’ai prononcé lors de ses funérailles : ‘Les combats les plus durs sont pour les meilleurs soldats”.