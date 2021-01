Koh-Lanta All Star: la production dévoile tous les détails de la 23ème édition!

La 23ème saison de l’émission promet d’être tout simplement spectaculaire. Et pour cause : les meilleurs candidats seront de retour pour une édition Koh-lanta All Star !

Voilà plus de 20 ans que Denis Brogniart nous fait vivre de belles aventures sur des îles de rêve. L’émission qui s’intitulait « Les aventuriers de Koh-Lanta » à ses débuts a bien évolués depuis. Les candidats se sont d’ailleurs succédé dans cette émission phare de TF1. Et avec le temps, le programme est devenu une véritable institution dont les participants sont considérés comme des célébrités. Et pour fêter ces deux décennies de diffusion, quoi de mieux qu’une édition Koh-Lanta All Star ?

Interviewé le 3 janvier dernier, les responsables d’Adventure Line Production ont dévoilés quelques détails pour la 23ème saison de l’émission. Des informations qui ne peuvent que plaire aux adeptes de l’émission puisque de grands changements sont à prévoir ! Chez LD People, nous avons justement décidé de faire le point sur le sujet. L’occasion pour vous de savoir ce qui vous attend réellement !

Une 22ème édition déjà très attendue !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KohLantaTF1 (@kohlantatf1)

Avant de vous parler de cette saison Koh-Lanta All Star qui se prépare, Faisons le point sur celle qui est déjà sur le point de sortir : la saison 22. La victoire d’Alexandra dans la dernière émission a suscité énormément de réaction. Mais en sera-t-il de même pour les prochaines diffusions de l’émission ? Il se pourrait bien que oui ! La production de ce programme d’aventure a d’ailleurs tout mis en place pour que les choses se passent au mieux.

Ils nous confient notamment que le jeu a été tourné en Polynésie Française. Les candidats de cette nouvelle édition se sont donc retrouvé sur les îles de Taha’a et Raiatea durant le second confinement. Malgré les difficultés de tournage à cause du confinement, cette nouvelle saga sera disponible à l’antenne « à la fin de l’hiver ou au début du printemps ». Plus que quelques semaines à attendre donc avant que l’aventure ne reprenne sur nos écrans.

Koh-Lanta All Star, c’est pour quand ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KohLantaTF1 (@kohlantatf1)

Impossible de rater les 20 ans de l’émission. Et pour la production, c’est l’occasion idéale pour rappeler les meilleurs candidats des anciennes éditions pour une nouvelle aventure ! Les castings ont déjà commencés le 4 décembre dernier et il se pourrait que des aventuriers emblématiques soient de retour. Malgré une sélection aussi précoce, les tournages de cette nouvelle édition ne débuteront qu’au mois de septembre 2021.

Qui peut-on espérer voir parmi les candidats de cette saison Koh-lanta All Star ? Les pronostics sur le sujet vont bon train depuis l’annonce de la production. Et parmi les favoris du public, on retrouve par exemple le grand Claude Dartois ! Le candidat a déjà un nombre élevé de victoire dans le jeu mais cela ne l’empêche pas de vouloir participer encore et encore !

Alors qu’il s’est fait éliminer par Naoil lors de la dernière édition spéciale, Claude compte bien prendre sa revanche. Il déclarait d’ailleurs qu’il « reviendrait » en juin dernier. Une annonce de ce qui l’attend dans cette 23ème édition ? On espère avoir des réponses plus rapidement !